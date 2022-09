Kod nas se prva automobilska utrka vozila od Zagreba do Varaždina prije čak 110 godina

Danas se na cestama našeg planeta prema nekim procjenama vozi 1.4 milijarde vozila, a prvi je cestu stupio prije 136 godina. 1886. smatra se godinom 'rođenja' prvog automobila, kad je njemački izumitelj Carl Benz patentirao svoj Benz Patent-Motorwagen. Prvi auto bio je tricikl sa stražnjim motorom, a na prvu dužu vožnju izvela ga je Benzova žena Bertha na ljeto 1888. kako bi demonstrirala njegove mogućnosti. Bertha je provozala sinove Eugena i Richarda, stare 15, odnosno 14 godina, od Mannheima preko Heidelberga i Wieslocha do Pforzheima, rodnog grada njezine majke. Put je bio dug 106 km, a automobil je koštao 600 tadašnjih njemačkih maraka, što bi u današnje vrijeme bila vrijednost od okvirno 35,000 kn. Nakon toga, još nekoliko proizvođača predstavilo je svoje modele, a automobili su postali široko upotrebljavani tijekom 20. stoljeća.

Prvi model koji je bio prihvatljive cijene za širu masu bio je Ford Model T iz 1908., a samo tri godine nakon u Hrvatskoj je održana prva automobilistička utrka. Vozači su se htjeli utrkivati u svojim novim jurilicama, a trkaća staza sezala je od Zagreba do Varaždina i natrag, održana 8. rujna 1912. godine. Iduća je utrka organizirana godinu dana nakon, od 6. do 9. listopada 1913. godine i vozila se od Zagreba preko Plitvica do Sušaka i natrag do Zagreba. Osim što su služile za zabavu vozača, postale su važne i proizvođačima automobila za promidžbu, kao i turističku promidžbu mjesta kroz koje je prolazila staza. Utrke su se ubrzo popularizirale. Osim automobila, utrkivali su se i motociklisti, a 'Međunarodne auto-moto trke' Jugoslavije 1955. vozile su se dva dana u Opatiji, 11. i 12. lipnja.

Utrke su se vozile najviše ljeti, a osim na obali, organizirale su se i u unutrašnjosti. Godine 1968. vozile su se 'IV cestovne utrke' za Zlatnu kacigu u Virovitici, a sudjelovali su vozači iz Slovenije, Hrvatske te BiH. Popust na ulaznicu imali su đaci i vojnici, a prihod je išao na unaprjeđenje dječjeg obrazovanja o prometu.

Danas se utrke organiziraju diljem hrvatske u različitim disciplinama, a ova je godina posebno bogata utrkama od Kvarnera, Dalmacije sve do sjeverne, središnje i istočne Hrvatske. Osim automobila i motora, utrkuju se i kartingaši, a ovogodišnje Državno prvenstvo organizirano je u Virovitici.

Michelangelo je Davida klesao kad je imao samo 26 godina

Jedan od najvećih umjetnika svih vremena, Michelangelo Buonarroti slavljen zbog svoje svestranosti i genijalnosti, a jedno od njegovih najpoznatijih djela kolosalni je kip Davida. Mramorno remek-djelo od 5,17 metara Michelangelo je napravio s 26 godina, a izložen je 8. rujna 1504. u Firenci. Buonarroti je Davida klesao nešto više od tri godine.

Oprah je show vodila 25 sezona

Oprah Winfrey je u svom showu ugostila najveće svjetske zvijezde, a najgledaniji intervju u povijesti televizije je s Michaelom Jacksonom. Prvo emitiranje svjetski poznatog talk-showa započelo je 8. rujna 1986., a emisija je trajala kroz 25 uspješnih sezona do 2011.

