Kod trovanja hranom spašava dijeta u trajanju od pet dana

Bakterije koje relativno često uzrokuju trovanja hranom su salmonela, listerija, Escherichia coli, kampilobakter, stafilokoki, Bacillus cereus i različite vrste klostridija.

Za salmonelu je karakteristično što može, uz bolove u želucu, izazvati i povišenu temperaturu. Kad će se trovanje salmonelom manifestirati, ovisi o fizičkom statusu i imunološkom sustavu te o tome što ste jeli i pili, a to je obično od 12 do 48 sati nakon unosa kontaminirane hrane.

Prepečeni kruh i mlaki čaj

Kod salmonele je vrlo važno liječenje simptoma. Potrebna je dijeta i pijenje što više tekućine koja ne iritira želudac, najbolje neki blagi, mlaki čaj, primjerice od šipka. Ako imate salmonelozu, potrebno je dva dana provoditi jaku dijetu - tad se jede samo prepečeni kruh i pije mlaki čaj, eventualno malo slanih štapića, jer morate pustiti probavnom sustavu da dođe k sebi. Zatim se lagano prelazi na drugu prehranu.

Foto: Dreamstime

Već treći dan možete eventualno pojesti neki obrani sir, prežganu juhu ili pola banane, pa ako je vaš probavni sustav miran i ne dolazi do pojačanja simptoma, četvrti dan se može pojesti blaga juha. Peti se dan još eventualno jede juha i može se prijeći polako na drugu hranu. Ako se držite dijete, simptomi bi trebali proći sami od sebe te tad nije potrebno ići liječniku.

Iznimka mogu biti ljudi rizičnih skupina: mala djeca, stariji i oni slabog imuniteta te oboljeli od teških bolesti koji bi se trebali javiti liječniku što prije, osobito ako se proljev ne smiruje ili se povećava tijekom dan ili dva.

Alarmantni simptomi su i vrlo sasušene usnice i jezik, a to znači da je došlo do dehidracije, pa je potrebno što prije javiti se liječniku jer treba posegnuti za nadomjesnom terapijom. Liječniku treba otići i ako dijete sve što popije povrati ili ako primijetite krv u stolici. No i bez alarmantnih simptoma dobro je tražiti pomoć i držati se propisane dijete.

Prijenos bakterija iz hrane

Salmonelu je nemoguće prepoznati na mesu jer ne izaziva loš miris, okus ili promjenu boje, osim ako hrana nije kontaminirana i drugim mikroorganizmima koji uzrokuju smrad. Budući da je salmonela vrlo diskretna, važna je prevencija. Salmonele su živa bića te, da bi živjele, trebaju hranjive tvari i vodu. Što je namirnica hranjivija, nutritivno je bogatija, i to će se salmonele bolje u njoj razmnožavati. Zato su važna pravila rukovanja hranom.

Foto: Dreamstime

Osim dobre higijene pri rukovanju hranom i termičkoj obradi, važno je paziti da hrana ne dolazi u dodir sa sirovom. Tad nastaje križna kontaminacija - prijenos bakterija iz hrane (obično sirove) na druge namirnice. Zato sirovo meso držite u posudama koje se mogu zatvoriti, na dnu hladnjaka, što dalje od druge hrane, a za rezanje mesa i povrća najbolje je imati dvije daske. Ako ste na dasci rezali meso koje je zaraženo salmonelom te na toj dasci režete luk ili drugo povrće, a niste je dobro oprali, možete je prenijeti i u salatu.

Ostaci se čuvaju u hladnjaku

Ruke, posuđe i daske za rezanje perite toplom vodom i deterdžentom prije i nakon rukovanja sirovim mesom, morskom hranom i jajima te prije jela jer dezinficijensi djeluju samo na čistim površinama.

Neke namirnice, a osobito meso, kuhajte dovoljno dugo. Kod podgrijane hrane provjerite je li potpuno zagrijana, a ostatak koji ne pojedete preporučuje se baciti, a ne ponovno zagrijavati. Kod pohranjivanja ostatke hrane čuvajte u hladnjacima, na temperaturama koje sprečavaju porast bakterija. Kvarljive namirnice, kuhanu hranu i ostatke jela pospremite u hladnjak što je prije moguće.

Namirnice kod kojih se salmonela najčešće razvija:

Piletina

Kreme - Kremasti kolači i jela s jajima mogu prenijeti zarazu, pogotovo ako su nedovoljno termički obrađena.

- Kremasti kolači i jela s jajima mogu prenijeti zarazu, pogotovo ako su nedovoljno termički obrađena. Hladne salate - U grah salati ili francuskoj salati mogućnost zaraze raste ako predugo stoje na sobnoj temperaturi.

- U grah salati ili francuskoj salati mogućnost zaraze raste ako predugo stoje na sobnoj temperaturi. Mesni umaci - Osim piletine i ostala mesa podložna su prijenosu.

- Osim piletine i ostala mesa podložna su prijenosu. Variva

Foto: 123RF

Mjere za prevenciju i liječenje salmonele:

U hladnjak što prije - Kad kupite hranu, osobito meso ili torte, idite ravno kući i spremite ih u hladnjak. Nikako ih ne transportirajte nekoliko sati, osobito na višim temperaturama.

Meso pecite dovoljno dugo - Salmonela propada na visokoj temperaturi, no meso je potrebno dovoljno dugo obrađivati i dobro ispeći sa svih strana. Zato meso pecite dulje te okrećite da se dobro ispeče i iznutra.

Pijte tekućinu koja ne iritira - Čim se bolest javi, počnite se pridržavati dijete. Važno je piti puno vode i, primjerice, mlaki čaj od šipka, crni čaj i čaj od kamilice, dakle nešto što ne iritira želudac.

Ne pijte antibiotike na svoju ruku - Ljudi sa salmonelom trebaju mirovati jer imaju jake bolove u trbuhu. Ne smijete uzimati antibiotike ako vam ih liječnik nije propisao jer možete pogoršati simptome.

Bacite hranu na koju sumnjate - Ako posumnjate na neku hranu, bacite je da se još netko ne zarazi. To često mogu biti kolači čuvani na sobnoj temperaturi ili u hladnjacima koji ne hlade kako treba.