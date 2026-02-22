Koja ste Disneyjeva princeza na temelju svojeg znaka Zodijaka?

JARAC - MULAN: Ozbiljan i samodostatan graditelj zodijaka. Kao zemljani znak, privlači vas tradicionalniji i sigurniji način života. Uživate u udobnosti života I radite više od bilo koga drugog za svoj uspjeh i potvrdu svojih voljenih. Vaš ugled vam je sve i, baš kao i Mulan, učinili biste sve da zaštitite ono što vam je blisko srcu. Oboje znate kako je to boriti se s osjećajem da pripadate svijetu. Stoga se ne bojite boriti za ono što je vaše. I poput Mulan, postojani ste i ustrajni u svojoj misiji. Čak i ako to znači da se sami suočite s vojskom. | Foto: Fotolia