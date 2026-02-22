Koja ste Disneyjeva princeza na temelju svojeg znaka Zodijaka?

Većina djevojčica sanja da će biti princeza kad odraste. Od bajkovite magije do uzbudljivih avantura i prvog poljupca prave ljubavi – filmovi o princezama iz vaše mladosti imaju sve. A ako još uvijek tražite okus začaranog života, saznajte koja vam princeza iz bajki najviše nalikuje.
Ako ste se ikada pitali kojoj junakinji najviše sličite, astrologija ima odgovore. Disney trenutno ima dvanaest službenih princeza i mnoge druge snažne ženske likove. Svaka princeza ima svoju jedinstvenu osobnost, snage i osobine, od kojih se mnoge savršeno poklapaju sa horoskopskim znakovima.
OVAN - ARIELA: Pripadnici ovog avanturističkog i ambicioznog znaka vole tražiti nove izazove. Ne prihvaćate stvari zdravo za gotovo. Vi ste netko tko treba sam iskusiti svijet. I premda ne znate uvijek točno u što se upuštate, uvijek zadržavate hrabro lice. To vas može dovesti u mnoge situacije kada ste kao riba na suhom, ali to vas neće spriječiti da upotrijebite svoj šarm kako biste napredovali. Zato je princeza Ariela najbolji izbor za vas. Ova sirena princeza možda je počela s perajama, ali spremna je sve to zamijeniti za priliku da istraži potpuno novi svijet.
| Foto: Fotolia
BIK - TIANA: Ljubitelji ste finijih stvari u životu. Od lijepih odjevnih kombinacija do ukusne hrane i dobrog društva s prijateljima, volite uživati. Vaša venerijanska priroda daje vam oko za estetiku i čini vas prirodnim romantikom u životu. I premda ste definitivno netko s visokim očekivanjima, vi ste također netko tko je spreman raditi za to. To znači da ćete se najviše povezati s princezom Tianom iz Princeze i žapca. Ostvarena, bistra i fokusirana, Tiana je odlučna slijediti svoje dječje snove i ostvariti ih. Kao vrijedan zemljani znak, vaše ambicije su vam vrlo važne. I tražite partnera koji vam može pomoći izgraditi vaše carstvo, baš kao Tiana i princ Naveen.
| Foto: Fotolia
BLIZANCI - BELLE: Znatiželjni i pričljivi, tip ste ljudi koji se mogu sprijateljiti sa svima. Poznati ste po svojim komunikacijskim vještinama i otvorenom pogledu na život. Žudite za znanjem i avanturom. A kada to ne možete pronaći na stranicama knjige - potražit ćete to negdje u prostranstvu. Jeste li ikada sumnjali da je Disneyjeva princeza koja vas najviše utjelovljuje Belle? Poput vas, ona se ne boji suočiti s nepoznatim i hrabro prihvatiti izazov. Vi i Belle znate važnost formiranja vlastitog mišljenja o stvarima. I poput Belle, žudite za vezom koja vas izaziva da svijet vidite na novi način.
| Foto: Fotolia
RAK - PEPELJUGA: Dragi ste i puni ljubavi. Kao vodeni znak, ulažete puno energije u stvari do kojih vam je stalo. Najviše se ponosite svojim domom i vezama, zbog čega se toliko trudite da ih održite. Slično vama, Pepeljuga neumorno radi kako bi se brinula za sebe i svoju obitelj, čak i ako se njezina ljubaznost ponekad iskorištava. Priča o Pepeljugi dobra je lekcija o prevladavanju očekivanja i življenju života punim plućima. I vi i Pepeljuga imate pomalo skloni ugađanju ljudima. Vrijeme je da svoje potrebe stavite na prvo mjesto i preuzmete odgovornost za svoju sreću do kraja života!
| Foto: Fotolia
LAV - JASMINA: Karizmatični i samouvjereni, vi ste rođeni vođe koji inspiriraju druge. Vaš kreativni um i samouvjerena osobnost očaravaju svakoga s kim dođete u kontakt. A vaša odanost je legendarna. Na papiru zvuči kao savršen tip za vladanje kraljevstvom. Međutim, imate i malo buntovne strane. Zato mislimo da ćete se najviše povezati s princezom Jasminom. Rođena u kraljevskoj obitelji kao sljedeća u redu za prijestolje, prvo mora sama istražiti svijet kako bi otkrila vladaricu kakva želi biti. I poput Jasmine, važno je da možete ostvariti svoje divlje, mladenačke fantazije prije nego što preuzmete ulogu vođe.
| Foto: Fotolia
DJEVICA - SNJEGULJICA: Mirni i kompetentni posrednici zodijaka. Kao zemljani znak, duboko ste povezani sa zemljom i fizičkim svijetom oko sebe. Vaša praktična i prizemljena osobnost čini vas izvrsnim komunikatorom. I znate kako natjerati ljude da rade zajedno oko zajedničkog cilja. Djevice mogu pronaći dobro u svakoj situaciji. Stoga biste se najviše povezali s idealističkom, otvorenom princezom poput Snjeguljice. Poput Djevice, Snjeguljica je poznata po svojoj otpornosti i darežljivosti. Bilo da razgovara sa životinjama ili pretvara sedam patuljaka u savršene gospodine, ona koristi svoj čarobni dodir kako bi svijetu dodala malo sjaja.
| Foto: Fotolia
VAGA - POCAHONTAS: Staloženi i diplomatski mirotvorci zodijaka. Vi ste ljubavnik, a ne borac. Kao zračni znak, znate kako sagledati situacije iz svih perspektiva. I spremni ste održati komunikaciju otvorenom ako to znači postizanje kompromisa. Ali nemojte se zavaravati, Vage nisu lakomislene. Imate snažan osjećaj za pravdu i uvijek se zalažete za ono u što vjerujete. Poput Pocahontas, često se osjećate rastrgano između dva svijeta: slobode i odgovornosti. Tvrdoglavi ste i spremni ne zaustaviti se ni pred čim kako biste zaštitili ljude koje volite. Čak i kada su izgledi protiv vas imate pamet i društvene vještine za uspjeh.
| Foto: Fotolia
ŠKORPION - MOANA: Često ste pogrešno shvaćeni u životu - što može dovesti do vaše tajnovitosti. Međutim, Škorpioni su zapravo izuzetno strastveni i žude za avanturom. Imate snažnu i živopisnu maštu koja vas može odvesti u daleke krajeve. Ali vaš strah od razočaranja ljudi oko vas može vas sputavati. Samo ljudima najbližima dopušteno je vidjeti vašu mekšu stranu. I premda ste skloni sumnjama u sebe, previše ste tvrdoglavi da biste odbili izazov. Vaš duh i upornost su ono što vas u konačnici održava. I poput Moane, vjerujete svojoj inteligenciji i intuiciji da vas nose do kraja.
| Foto: Fotolia
STRIJELAC - MERIDA: Prkosan, neposlušan i svojeglav, Strijelac ne igra po tuđim pravilima. Kao vatreni znak, vrlo ste energični i pomalo impulzivni. Ne uklapate se u stereotipnu ulogu princeze, kao ni Merida. Za početak, obje ste simbolizirane strijelcem, što znači da preferirate akciju u životu. Niste dama u nevolji. I ne podliježete pritisku vršnjaka prilagođavajući se očekivanjima društva od vas. Poput Meride, otvoreno se bunite protiv ljudi koji vas pokušavaju držati u kavezu. Ne bojite se prkositi ljudima na vlasti i izazvati postojeće norme, pa bi vas Meridina hrabrost mogla inspirirati da živite svoj život autentično i budete slobodni.
| Foto: Fotolia
JARAC - MULAN: Ozbiljan i samodostatan graditelj zodijaka. Kao zemljani znak, privlači vas tradicionalniji i sigurniji način života. Uživate u udobnosti života I radite više od bilo koga drugog za svoj uspjeh i potvrdu svojih voljenih. Vaš ugled vam je sve i, baš kao i Mulan, učinili biste sve da zaštitite ono što vam je blisko srcu. Oboje znate kako je to boriti se s osjećajem da pripadate svijetu. Stoga se ne bojite boriti za ono što je vaše. I poput Mulan, postojani ste i ustrajni u svojoj misiji. Čak i ako to znači da se sami suočite s vojskom.
| Foto: Fotolia
VODENJAK - ZLATOKOSA: Bučno, radikalno buntovno dijete zodijaka. Vrlo ste živahni, pametni i domišljati, što vas s vremena na vrijeme može dovesti u nevolje. Kao zračni znak, volite propitivati autoritete i dijeliti svoju perspektivu o životu. Međutim, vaše divlje ideje i nekonvencionalne filozofije mogu vas ostaviti izoliranima od društva. Poput Zlatokose, morate izaći iz svog tornja i konačno vidjeti svijet. Vodenjak je tip koji traži nove veze i prihvaća nove početke. Zapetljana je klasična priča o djevojci kojoj je onemogućeno istraživanje magije svijeta - zbog čega ćete se najbolje povezati s ovom junakinjom koja pronalazi snagu u svojoj individualnosti.
| Foto: Fotolia
RIBE - TRNORUŽICA: Sanjive, umjetničke i duboko romantične, Ribe većinu dana provode izgubljene u oblacima. Kao vodeni znak, mogu se uskladiti s osjećajima i energijom ljudi oko sebe bez da se trude. Vi ste netko tko vodi s ljubaznošću i nesebičnošću - i volite ljudima dati priliku. Ova otvorena priroda veliki je izvor vaše snage. Međutim, poput Trnoružice, može navesti ljude da pomisle da ste naivni. Srećom, znate da se ranjivost ne treba sramiti. Ljubav pobjeđuje sve. I poput princeze, sanjate o susretu s nekim tko bi pomicao planine, razbijao kletve i ubijao zmajeve da bi bio s vama.
| Foto: Fotolia