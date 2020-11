Koje nam mane nalaze? Jarac pametuje, Bik šuti, Rak zamjera

Svatko ima neku svoju manu i tu se ne treba zavaravati. Kroz horoskopski vodič otkrijte manu koju vam ljudi najviše zamjeraju, a tipična je za vaš znak Zodijaka

<h2>Ovan</h2><p>Imaš toliko odlični ideja, pa i energije dok su svi drugi uspavani da ih provedeš. No, i drugi ljudi povremeno imaju ideje pa bi bilo jako dobro kad bi povremeno imao strpljenja saslušati ih, pa možda čak i uvažiti. Što kažeš?</p><h2>Bik</h2><p>Hej ti tamo tvrdoglavi. Počni govoriti. Bespotrebno očekuješ od drugih da ti čitaju misli, znaš. Naprosto trebaš više razgovarati i otvarati se ljudima. Tiha durenja i neizrečena očekivanja te neće baš daleko dovesti, samo kompliciraju život ljudima koji te vole.</p><h2>Blizanci</h2><p>Ako već daješ obećanje, bi li ga se barem mogao/la držati? Super si zabavna osoba i svi vole biti u tvojoj blizini, no ponekad doista povrijediš ljude osjećajem da su ti zadnji na listi, sve zato jer želiš biti dobar/a sa svima i ne znaš se organizirati.</p><h2>Rak</h2><p>Ljudima je stalo do tebe, ali ti nikako da to u potpunosti shvatiš i prihvatiš, već neumorno preispituješ. Tražiš li uvijek loše u nečemu, naravno da ćeš ga naći, pa drugi moraju oko tebe hodati kao "po ljuskama jajeta". Daj se opusti malo.</p><h2>Lav</h2><p>Znam da će ti možda biti šok, no svijet se ne vrti samo oko tebe. Ljudi ponekad naprave nešto jer su sami tako htjeli, a ne zato da tebi nešto pokažu/dokažu. I ne, nisu svi protiv tebe i to nije svemirska urota ako si na dnu, i to je ljudski. Budi malo realniji/a i tebi će biti lakše.</p><h2>Djevica</h2><p>Previše si kritičan/a prema sebi i drugima. Zbog toga nabijaš ljudima komplekse, koliko god ti je veliko srce. Zastano malo i pokaži ljubavi, nježnosti, ranjivosti - ne boj se, neće te nitko iskoristiti niti misliti manje o tebi. Bit ćeš samo manje nervozan/a.</p><h2>Vaga</h2><p>Svi oko tebe cijene tvoju odlučnost i predanost, kao i jedinstven - gotovo dječji pogled na svijet. Ali dosta više s tim pokušajima da se ugodi svima, uzgoji malo kičme i reci ljudima ne, jer si zbog vlastite neodlučnosti često na rubu snaga - a zato pate tvoji najbliži. </p><h2>Škorpion</h2><p>Drugima daješ toliko toga - od ljubavi, motivacije, strasti, smijeha - no daj ponekad popusti s tim kontrol-frikovskim ponašanjem. Ne možeš nadzirati sve niti očekivati da sve znaš, jer s time ponekad gušiš.</p><h2>Strijelac</h2><p>Možeš li usporiti malo? Tvoja potreba da se stalno krećeš, nešto radiš, nešto planiraš je sjajna i razlog je zbog kojeg ljudi vole biti oko tebe, no najbližima si nekad samo kao "propuh" - dođeš, nabrzinu nešto kažeš i odeš. To može biti frustrirajuće, osobito ako ponekad drugi žele da si tu za njih.</p><h2>Jarac</h2><p>Nismo svi savršeni kao ti, znaš? Da, jasno da ti to niti ne kažeš - ali pogledaj u ogledalo i vidi da se tako ponašaš. Svi te cijene zbog tvojih principa i doslijednosti, no daj povremeno malo sponatnosti - vidjet ćeš koliko to zabavno može biti!</p><h2>Vodenjak</h2><p>Je li ovdje odjednom zahladilo, ili je to samo zato što si ti ušao/la u prostoriju. Od divnog bića koje unosi smijeh i život u odnose lako se pretvaraš u promišljenog mučitelja s tretmanima šutnjom, bijegom i obrnutom psihologijom. Zato oni koji su ti najbliži ponekad misle da bi ih vrlo lako ostavio, zaboravio... Samo da znaš.</p><h2>Ribe</h2><p>Tako si posebna i originalna duša da svatko može biti sretan što to ima u životu. Divno je što se toliko daješ i trudiš oko ljudi, no to ponekad rezultira time da se povrijede. Ne povlači se u sebe i ne šuti, s time kažnjavaš one najbliže. Daj ljudima uvid u svoje misli!</p>