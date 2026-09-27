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Koje sjemenke voća je poželjno jesti, a koje treba izbjegavati?

Prilično smo sigurni da nećemo pojesti košticu breskve, no što je sa sitnim sjemenkama poput onih u grožđu ili jabukama? Sjemenke voća općenito možemo podijeliti na one koje su potpuno sigurne, čak i zdrave za jesti, te one koje mogu biti loše za organizam
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Koje sjemenke voća je poželjno jesti, a koje treba izbjegavati?
Ako slučajno progutate nekoliko iz kategorije opasnih sjemenki cijele, vaš organizam ih neće probaviti i samo će proći kroz probavni sustav bez posljedica. Opasnost nastaje tek kada se dobro sažvaču ili samelju. Ovo je popis onih koje trebate izbjegavati, ali i onih koje bi trebali tu i tamo uvrstit u prehranu. | Foto: 123RF
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Ako slučajno progutate nekoliko iz kategorije opasnih sjemenki cijele, vaš organizam ih neće probaviti i samo će proći kroz probavni sustav bez posljedica. Opasnost nastaje tek kada se dobro sažvaču ili samelju. Ovo je popis onih koje trebate izbjegavati, ali i onih koje bi trebali tu i tamo uvrstit u prehranu. | Foto: 123RF
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