Koje sjemenke voća je poželjno jesti, a koje treba izbjegavati?

Ako slučajno progutate nekoliko iz kategorije opasnih sjemenki cijele, vaš organizam ih neće probaviti i samo će proći kroz probavni sustav bez posljedica. Opasnost nastaje tek kada se dobro sažvaču ili samelju. Ovo je popis onih koje trebate izbjegavati, ali i onih koje bi trebali tu i tamo uvrstit u prehranu. | Foto: 123RF