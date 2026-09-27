Koje sjemenke voća je poželjno jesti, a koje treba izbjegavati?

Prilično smo sigurni da nećemo pojesti košticu breskve, no što je sa sitnim sjemenkama poput onih u grožđu ili jabukama? Sjemenke voća općenito možemo podijeliti na one koje su potpuno sigurne, čak i zdrave za jesti, te one koje mogu biti loše za organizam
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Ako slučajno progutate nekoliko iz kategorije opasnih sjemenki cijele, vaš organizam ih neće probaviti i samo će proći kroz probavni sustav bez posljedica. Opasnost nastaje tek kada se dobro sažvaču ili samelju. Ovo je popis onih koje trebate izbjegavati, ali i onih koje bi trebali tu i tamo uvrstit u prehranu.
| Foto: 123RF
Ako slučajno progutate nekoliko iz kategorije opasnih sjemenki cijele, vaš organizam ih neće probaviti i samo će proći kroz probavni sustav bez posljedica. Opasnost nastaje tek kada se dobro sažvaču ili samelju. Ovo je popis onih koje trebate izbjegavati, ali i onih koje bi trebali tu i tamo uvrstit u prehranu.
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Foto: 123RF
Ako slučajno progutate nekoliko iz kategorije opasnih sjemenki cijele, vaš organizam ih neće probaviti i samo će proći kroz probavni sustav bez posljedica. Opasnost nastaje tek kada se dobro sažvaču ili samelju. Ovo je popis onih koje trebate izbjegavati, ali i onih koje bi trebali tu i tamo uvrstit u prehranu.
| Foto: 123RF
1. Jabuke: Sjemenke sadrže spoj amigdalin, koji se u našem probavnom traktu nakon žvakanja razgrađuje u otrovni cijanid. Nekoliko komada vas neće otrovati, ali velike količine sažvakanih sjemenki mogu izazvati ozbiljne mučnine ili trovanje.
| Foto: Canva/ilustracija
2. Kruške: Baš kao i jabuke, unutrašnjost kruške krije male crne sjemenke s istim štetnim spojem amigdalinom. Dobro ih očistite prije uživanja u ovom voću.
3. Marelice, breskve i šljive: Unutar njihove drvenaste koštice nalazi se mekana gorka jezgra. Nemojte je ni pokušavati pojesti jer je prepuna amigdalina.
| Foto: 123RF
4. Trešnje i višnje: Sigurno ste ih često gutali kao djeca bez posljedica. No, koštice ovih malih plodova su opasne ako se razbiju i sažvaču. I ovdje je problem amigdalin.
| Foto: 24sata
5. Lubenica i dinja: Njihove su sjemenke potpuno sigurne za konzumaciju. Ako ih osušite i ispečete, postaju odličan izvor proteina, magnezija i cinka.
| Foto: pinterest
6. Grožđe: Iako su gorke, sjemenke grožđa smatraju se iznimno zdravima zbog visoke koncentracije polifenola i antioksidansa koji štite srce. Postoje i vrste bez sjemenki, no upravo ste dobili razlog ih ne morate posebno tražiti.
| Foto: 123RF
7. Kivi: Bogate su vlaknima i pomažu probavi. Također sadrže omega-3 masne kiseli e i vitamin E.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
8. Jagode: Ove sitne sjemenke jedemo svakodnevno s cijelim plodom. Ne mogu se izbjeći, ali to je dobra vijest. Ako se žvakanjem razbiju, ove sitne sjemenke oslobađaju male količine zdravih omega-3 masnih kiselina i antioksidansa.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
9. Nar (šipak): Svako zrno nara u sebi ima tvrdu sjemenku koja je potpuno jestiva i bogata vitaminom E te vlaknima.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
10. Marakuja: Njezine hrskave sjemenke sadrže magnezij i spojeve koji mogu pomoći u regulaciji krvnog tlaka.
| Foto: Fotolia
11. Papaja: Sjemenke imaju specifičan, papreni okus. Mogu se jesti sirove ili samljevene, a poznate su po tome što podupiru zdravlje probavnog sustava.
| Foto: Fotolia