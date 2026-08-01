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DISNEY FILMOVI

Koji Disneyjev megahit najbolje odgovara vašem karakteru prema horoskopskom znaku?

Disney već generacijama snima filmove, omogućujući ljudima da uživaju u magiji i sjajnim likovima. U mnoštvu naslova, svatko ima svoj favorit, ali jeste li se ikada zapitali može li vaš horoskopski znak odrediti koji ste Disneyjev film?
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Disney characters Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck and Daisy Duck are seen at Shanghai Disney Resort as the Shanghai Disneyland theme park reopens following a shutdown due to the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Shanghai
Saznajte koji Disneyjev film ima radnju koja kao da je stvorena baš za vas. | Foto: ALY SONG/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
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Saznajte koji Disneyjev film ima radnju koja kao da je stvorena baš za vas. | Foto: ALY SONG/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Komentari 1

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