Koji Disneyjev megahit najbolje odgovara vašem karakteru prema horoskopskom znaku?

OVAN - Merida Hrabra - I hrabri i tvrdoglavi, idu kroz život svojim putem bez obzira na to što im drugi pokušavaju reći što da rade. Ne daj Bože da im pokušate reći da nešto ne mogu učiniti, jer bi to mogli učiniti iz inata kako bi vam dokazali da niste u pravu. Ali, ovo također može biti sjajno, jer će ići do kraja kako bi pomogli onima koji su im bliski i stoga je hrabri Ovan baš poput Meride. Zna kako se boriti za ono što želi i zna svoju vrijednost. | Foto: Fotolia