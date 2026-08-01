Koji Disneyjev megahit najbolje odgovara vašem karakteru prema horoskopskom znaku?

Disney već generacijama snima filmove, omogućujući ljudima da uživaju u magiji i sjajnim likovima. U mnoštvu naslova, svatko ima svoj favorit, ali jeste li se ikada zapitali može li vaš horoskopski znak odrediti koji ste Disneyjev film?
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Saznajte koji Disneyjev film ima radnju koja kao da je stvorena baš za vas.
| Foto: ALY SONG/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Saznajte koji Disneyjev film ima radnju koja kao da je stvorena baš za vas.
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Foto: ALY SONG/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Saznajte koji Disneyjev film ima radnju koja kao da je stvorena baš za vas.
| Foto: ALY SONG/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
OVAN - Merida Hrabra - I hrabri i tvrdoglavi, idu kroz život svojim putem bez obzira na to što im drugi pokušavaju reći što da rade. Ne daj Bože da im pokušate reći da nešto ne mogu učiniti, jer bi to mogli učiniti iz inata kako bi vam dokazali da niste u pravu. Ali, ovo također može biti sjajno, jer će ići do kraja kako bi pomogli onima koji su im bliski i stoga je hrabri Ovan baš poput Meride. Zna kako se boriti za ono što želi i zna svoju vrijednost.
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BIK - Ljepotica i zvijer: Ako ste mislili da je Ovan tvrdoglav, niste upoznali Bika. Možda najtvrdoglaviji od svih znakova, oni su također praktični i vrlo odani. Obično se usredotočuju na sebe, ali kada se vežu za nekoga, rijetko će ga izdati, baš kao što se Belle veže za Zvijer i pokušava ga zaštititi do samog kraja.
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BLIZANCI - Priča o igračkama: U životu su vam potrebni ljudi koji su znatiželjni i željni istraživanja. Pripadnici ovog znaka vole postavljati pitanja i otkrivati stvari oko sebe, a što bi bolje pokazalo razigranost i znatiželju od filma o igračkama koje kreću u avanturu i uče više o svijetu oko sebe?
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RAK - Snjeguljica i sedam patuljaka: Često ih nazivaju plačljivcima među horoskopskim znakovima, i to je istina, oni doista imaju tendenciju biti emotivniji od većine. Međutim, s tom emocijom dolazi i vrlo brižan, ljubazan znak. Snjeguljica je ljubazna i brižna, posebno prema životinjama i patuljcima, a ujedno je i jedna od izražajnijih princeza, što je čini vrlo prikladnom za Raka.
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LAV - Snježno kraljevstvo: Žele biti zvijezde vlastitog života. Talentirani i samouvjereni, ovaj horoskopski znak će privući pažnju u prostoriji. Slično Snježnom kraljevstvu, Lavovi su vrlo popularni. Obično su vrlo uspješni, a poruka ovog filma je da budete svoji i da ne prigušujete vlastito svjetlo. Osim toga, slično kao Lav, Snježno kraljevstvo drži publiku u fokusu, posebno svim svojim teorijama i diskursima.
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DJEVICA - Pepeljuga: Pedantne i perfekcionističke, poznate su po tome što pokušavaju sve učiniti najbolje što mogu, što ih čini vrijednim radnicima čak i ako mogu biti kritične prema sebi. Djevice bi savršeno odgovarale Pepeljugi, tipičnoj bajci koja se čini savršenom koliko god klasična bila. Osim toga, prekrasna animacija definitivno daje snažan osjećaj Djevice.
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VAGA - Moana: Usredotočene na harmoniju, teže pravednosti i miru dok prolaze kroz život. To ih definitivno čini savršenim znakom za biti Moana. Ovo nije baš tip priče u kojoj netko mora pobijediti nekog velikog zlikovca. Umjesto toga, Moana se fokusira na poštovanje prirode, pronalaženje mira u sebi i pomaganje drugima da pronađu mir. Osim toga, njezina spokojna atmosfera je vrlo pravedna i lijepa, baš poput Vage.
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ŠKORPION - Mulan: Iako imaju lošu reputaciju, njihova lukava i strastvena priroda može se iskoristiti za dobro, a to se definitivno vidi kroz ovaj film. Poput Mulanine lukavštine koja se preruši i prijavi u rat, Škorpioni su poznati po tome što su lukavi i nikada nisu tip koji se koči da dobije ono što želi, čak i ako je to samo za dobrobit drugih.
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STRIJELAC - Tarzan: Ovaj znak je obično vrlo spontan i, slično Tarzanu, može biti živopisan i avanturističan. Tarzan se svodi na otvorenost prema drugima, a prekrasan krajolik s džunglama i životinjama savršeno predstavlja avanturističkog Strijelca. Osim toga, likovi poput Jane definitivno su kodirani Strijelcem - odlazak u divljinu i riskiranje svega, uživanje u uzbudljivoj avanturi, san je Strijelca.
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JARAC - Princeza i žabac: Neki bi mogli reći da je Jarac dosadan, ali uopće nije. Oni jednostavno imaju tendenciju biti strpljivi i metodični u svom pristupu životu. Ispod svega toga krije se žestina i odlučnost da ostvare svoje snove, zbog čega bi bili Princeza i žaba. Tiana savršeno predstavlja njihov način razmišljanja koji ne dopušta da ih išta sputava, čak i ako je to kletva koja ih pretvara u žabu. Njena otpornost i ambicija, koje su ključni dio poruke filma, također se prilično dobro uklapaju u Jarce.
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VODENJAK - Atlantida: Izgubljeno carstvo: Znak koji obično gubi glavu u oblacima, ali ne iz nekog lošeg razloga. Obično distanciraniji od ostalih znakova, ali istovremeno znatiželjni i promišljeni, skloni su filozofskom pristupu i znatiželji. Koji je bolji film od onog u kojem podcijenjeni likovi krenu istraživati izgubljenu civilizaciju Atlantide, učeći sve o njoj i više? Upravo je ta vrsta potrage za znanjem ono što odgovara Vodenjakovom načinu razmišljanja.
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RIBE - Mala sirena: Iako Ribe mogu biti malo previše dramatične, često je to samo zato što su osjetljive i romantičnije od ostalih znakova. To znači da bi ovaj vodeni znak bila Mala sirena. Očaravajuća ljubavna priča između Ariel i princa natjerala bi svaku Ribu da se zaljubi u ovaj film, kao da je priča napravljena samo za njih.
| Foto: Fotolia