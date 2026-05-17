Koji je horoskopski znak najskloniji bez razmišljanja posegnuti za tuđim partnerom?

Svima se ponekad dogodi da nas privuče osoba za koju potom saznamo da je zauzeta. No, neki će tu odmah povući crtu, bez obzira na inicijalnu povezanost, dok drugi neće dvaput razmušljati treba li napraviti sljedeći korak bez obzira na sve.
Dok je jednima veza dvoje ljudi svetinja, drugi više gledaju svoje potrebe. Pogledajte kako vi kotirate prema svom horoskopkom znaku.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
Dok je jednima veza dvoje ljudi svetinja, drugi više gledaju svoje potrebe. Pogledajte kako vi kotirate prema svom horoskopkom znaku. |
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
Dok je jednima veza dvoje ljudi svetinja, drugi više gledaju svoje potrebe. Pogledajte kako vi kotirate prema svom horoskopkom znaku.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
1. LAV: Na vrhu ovog popisa iz vrlo specifičnog razloga. Iako niste neosporni uništavač domova, imate najširu izloženost vezama kao najdruštveniji horoskopski znak. Količina prekida i pomirenja koje morate pratiti u svom krugu poznanika utjecala je na način na koji gledate na potencijalne partnere. Znate da tko je zauzet jedan dan, možda neće biti sljedeći, pa ostavljate sve opcije otvorenima. Nemate nikakvih nedoumica oko toga da vaša ljubavna priča počinje tamo gdje druga završava.
| Foto: Fotolia
2. STRIJELAC: Na visokom ste drugom mjestu zbog svog slobodnog duha. Dopuštate da vaša osobna iskustva vode vaše donošenje odluka. Na isti način na koji možete ući u avion, stići u stranu zemlju i osjećati se čudno kao kod kuće, više vam je stalo do kemije nego do statusa veze osobe s kojom imate vezu. Na kraju krajeva, vi ste beznadni romantik koji se nada da dvoje ljudi može pripadati jedno drugome, ali i dovoljno moderni da povučete crtu od potpunog posjedovanja. Ljudi mogu ostati ili otići kad god žele.
| Foto: Fotolia
3. OVAN: Ne bojite se odustati od svađe. Ako nekoga stvarno želite, nećete sjediti u kutu i tugovati. Stavljate svoje srce na kocku i prodajete sve što imate za ponuditi kao partner, uključujući i animirane PowerPoint prezentacije. Ne odbija vas pomisao na natjecanje za tuđu pažnju jer znate da je život pun prilika i ljudi koji se za njih bore. Prirodno je istražiti sve opcije i uvjereni ste da imate ono što je potrebno da se istaknete iz mase.
| Foto: Fotolia
4. DJEVICA: Za vas, nikad nije pitanje natjecanja. Vi ste jednostavno najbolji - neosporno i nesumnjivo. Znate kako se istaknuti bez truda. Kako privući samo boravkom u istoj prostoriji. Vi ste plamen, i ako moljac ostavi svog partnera da se kupa u vašem neodoljivom svjetlu, ne može vas se kriviti. Ipak, niste zlobni - ako ste bacili oko na nekoga tko je zauzet, to je zato što u njima vidite nešto što ne možete pustiti da pobjegne. Nikada se ne bi umiješali u nešto samo da bi dokazala da možete. Znati je dovoljno.
| Foto: Fotolia
5. ŠKORPION: Možda ste očekivali da ćete biti više na listi kao seksualno najotvoreniji, ali također znamo da vam treba pažnja. Otvoreni ste za avanturu s nekim tko je zauzet, jer njihov partner je njihov problem. Ali osoba na koju ćete stvarno baciti oko, s kojom ćete istinski htjeti započeti vezu, bit će potpuno dostupna. Potrebna vam je određena razina odanosti koja se ne može dijeliti, čak ni privremeno, s drugom osobom. Morate biti zvijezda predstave ili jednostavno neće uspjeti.
| Foto: Fotolia
6. RIBE: Točno ste u sredini jer ćete se zaljubiti u nekoga tko je zauzet, a zatim tiho patiti dulje vrijeme bez otvorenog izražavanja svojih osjećaja. Zbližit ćete se s osobom na svaki drugi način, bez namjernog prelaska ikakvih granica na razuzdani teritorij. Vi ste arhetipski lik iz romantične komedije "zaljubljen u svog najboljeg prijatelja" s nepotkupljivim moralnim kodeksom. Vjerujete u karmu i nećete pokušati uništiti nešto što je u tijeku. Ipak, niste protiv toga da iz prvog reda gledate kako se veza sama od sebe raspada.
| Foto: Fotolia
7. VAGA: Želite dobiti ono što date, i znate da vam to nitko zauzet nikada neće dati 100%. I sami ste toliko odlučni da ne želite čekati nekoga tko je neodlučan. Vaši partneri znaju koje da imate čvrste granice i da vas dvoje zapravo vidite kao tim. Obvezujete se od samog početka, postavljate temelje i poštujete vezu koja se treba izgraditi. Ne možete ni započinjati s nečim dok ste druga osoba, pa se niti ne trudite gubiti vrijeme.
| Foto: Fotolia
8. BLIZANCI: Jednostavno nemate vremena za dramu. Previše ste zauzeti, a obvezati se nekome tko je zauzet duga je igra koja zahtijeva vrijeme i energiju koju ne možete odvojiti. Osim toga, kada se prepustite maloj drami, uživate u tome da vas netko proganja. Vaši bivši jednostavno vole izaći iz sjene, posebno kada ste zauzeti. Znate što je dobro za vas i namjerno tražite i birate ljude koji se prema vama ponašaju onako kako zaslužujete. To uključuje i to da budete sigurni u sebe.
| Foto: Fotolia
9. JARAC: Svjesni ste da je previše rizika povezano s osvajanjem nekoga tko je već u vezi. Mogli biste biti povrijeđeni ili, još gore, uništiti svoj ugled. Vaš dobar glas vam znači sve i ne treba vam sramotna etiketa uništavača doma. Ni sami sebe ne želite tako vidjeti. Ionako je za vas sve samo igra spajanja i akvizicija, a ako se tržište promijeni, dobit ćete ono što želite bez da platite tako visoku cijenu.
| Foto: Fotolia
10. BIK: Previše ste tvrdoglavi da biste osvajali tuđeg partnera. Morate dobiti ono što želite, bez ikakvih prepreka na putu. Vaša opsesija luksuzom također pokreće vaš ego. Znate da vrijednost raste s ekskluzivnošću. Ne želite ono što svatko ima, mora biti ručno izrađeno za vas. Također se nikada ne biste zadovoljili nekim tko luta pogledom. Znate da ste prevelik ulov da biste bili odskočna daska za nekoga tko voli skakati iz jedne veze u drugu.
| Foto: Fotolia
11. VODENJAK: Previše vam je stalo do partnera. Ili ste bili prevareni ili možete samo zamisliti koliko bi strašno bilo ikada biti dio bilo kakvog ljubavnog trokuta. Vaši principi vam ne dopuštaju da uživate u nečemu na tuđi račun. Također mislite da bi to pokvarilo sve između vas dvoje. Da bi vas uvijek vidjeli kao osobu zbog koje su bili nevjerni, umjesto kao osobu kojoj su predani. Možda će boljeti ostaviti vlastite osjećaje po strani, ali mislite da se isplati kako biste svima uštedjeli mnogo problema.
| Foto: Fotolia
12. RAK: Evo vas na kraju popisa jer nikada ne biste vjerovali varalici. Bez obzira na okolnosti, čvrsto vjerujete da jedna veza mora završiti prije nego što druga može započeti. Ako su prije vas postojali problemi, na tom je paru da ih sam riješi prije nego što vi uđete u sliku. Ako je netko nesretan, može otići prije nego što potraži novog partnera. Sudite ljudima po njihovim postupcima i ako bi izdali drugog partnera, nema jamstva da neće izdati i vas.
| Foto: Fotolia