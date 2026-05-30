Koji od četiri vrste humora prakticirate? Evo što to govori drugima o vašem karakteru

Većina ljudi zna koji je tip osobnosti (tip A, tip B) te je li ekstrovert ili introvert. No, puno se rjeđe govori o tome da postoje i različiti stilovi humora koji govore o vama. Četiri stila humora stvorio je klinički psiholog i istraživač humora Rod Martin, koji je također razvio kviz za određivanje vašeg tipa humora (i možda se ne uklapate isključivo u jedan tip, što je u redu).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Kanađanka jezivim trikom zapanjila pratitelje: 'Evo kako se možete smijati bez ekspresije' | Video: KanalRi

Vaš stil humora može pružiti uvid u to što vas nasmijava, na koju komediju se obično oslanjate kada zabavljate druge i što sve to govori o vama. U nastavku stručnjaci dijele više o različitim stilovima humora, kao i zašto je humor toliko važan u vezama:

1. Afilijativni humor

Sastoji se od šala i komičnih priča koje okupljaju ljude i donose svima osjećaj radosti i zajedništva.

- Osjećam da je ovaj od svih stilova vjerojatno najprikladniji, jer jednostavno želimo da se ljudi osjećaju uključeno i ugodno. Mislim da se ovdje radi samo o okupljanju ljudi oko zajedničkog iskustva - rekla je Hallie Kritsas, licencirana savjetnica za mentalno zdravlje u Thriveworksu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

To bi moglo izgledati kao pričanje smiješne priče o gradskim tračevima sa susjedima ili prepričavanje uspomena s fakulteta sa cimerima. Ova vrsta humora više se odnosi na povezanost nego na išta drugo. Oni koji se oslanjaju na afilijativni humor također su obično veseliji i otvoreniji, pokazuju istraživanja.

- Osoba koja voli ovu vrstu humora vjerojatno to radi samo kako bi produbila odnose, a ne kao način da privuče pozornost na sebe - rekla je Kristas.

2. Samoporažavajući humor

Ovo je humor u kojem netko koristi samokritiku ili negativne komentare o sebi kako bi izazvao smijeh. Kritsas kaže kako to može biti iz raznih razloga, ali često proizlazi iz nesigurnosti ili niskog samopoštovanja, čak i ako se osoba smije.

Motivacija za to dolazi iz želje da se našali ili komentira nešto prije nego što to netko drugi učini. Na primjer, ako je netko svjestan svoje težine, može se našaliti prije nego što to učini član obitelji - pojasnila je.

To je u određenom smislu zaista obeshrabrujuće, jer ne bismo trebali misliti loše o sebi. Budući da ova vrsta humora vjerojatno proizlazi iz nesigurnosti, Kritsas je rekla da će s klijentom raditi na izgradnji samopoštovanja i vrijednosti kako ne bi osjećali potrebu koristiti ovaj način da nekoga nasmiju.

3. Samopromičući humor

Ovaj stil suprotan je prethodnom. To se događa kada se netko može smijati sebi ili nepredviđenim situacijama na način koji nije samoponižavajući, zao ili umanjujući. To je sposobnost smijati se apsurdnosti situacije umjesto da se bude samokritičan.

Prema Psychology Today, ova vrsta humora javlja se kod ljudi koji se dobro nose sa stresom.

4. Agresivni humor

Upoznati ste s agresivnim humorom ako ste ikada čuli (ili uputili) "komičnu" dosjetku poput: "Drago mi je što si se odlučio lijepo odjenuti za promjenu" ili "Vidim da se vraćaš po drugu porciju pite".

Mnogo toga vidim kod parova ili ljudi koji misle da su smiješni, pa koriste sarkazam, hvale se ili šale više na nečiji račun. Ovakvi komentari mogu biti suptilni i mislim da često nema stvarnog predviđanja da bi to nekoga moglo smetati i da bi se zbog toga zapravo mogli osjećati neugodno - rekla je Kritsas.

Ljudi koji koriste ovaj tip humora rade to kako bi bili glasni i dominantni u prostoriji. To je način na koji privlače pažnju. To čak može biti stil koji koriste nasilnici.