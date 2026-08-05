Koji ste tip? Evo što omiljena ljetna obuća otkriva o vama

Ljetna obuća ne bira se samo prema temperaturi i udobnosti. Omiljeni par često otkriva i naš životni stil, navike te način na koji želimo provesti najtoplije mjesece u godini. Dok su jedni uvijek spremni za planinarenje, glazbeni festival ili iznenadno kupanje, drugi ljeto zamišljaju uz lagane lanene hlače, gradske šetnje i putovanja.

Ekipa američkog brenda Gnara zabavila se upravo tim razlikama nakon što je primijetila da je svaki član njihova tima na zajedničko putovanje ponio drukčiju vrstu ljetne obuće. Njihovi opisi nisu ozbiljan psihološki test, nego duhovita interpretacija karaktera i životnih navika koje povezujemo s pojedinim modelima.

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Pokretanje videa... 03:40 obnova tenisica | Video: Sanjin Strukić/Pixsell/PA

BIRKENSTOCK NATIKAČE.

Ako tijekom ljeta najčešće nosite Birkenstock natikače, vjerojatno cijenite udobnost, praktičnost i prirodniji način života. Ne zanima vas slijepo praćenje trendova jer dobro znate što vam odgovara. Moguće je da uvijek nosite bocu za vodu, volite lokalne proizvode i bez problema ćete udobnost staviti ispred glamura. Vaš je stil opušten, ali promišljen, a stvari koje kupujete trebaju biti kvalitetne i trajati dulje od jedne sezone.

Foto: Instagram/birkenstock

TEVA SANDALE.

Osobe koje biraju Teva sandale uvijek su spremne za akciju. Jednako lako u njima odlaze na glazbeni festival, izlet u prirodu, šetnju kroz potok ili spontano višesatno istraživanje nepoznatog mjesta. Kod vas ne postoji stroga granica između udobnosti i avanture. Volite kada obuća može pratiti vaš tempo, a planovi se često mijenjaju u posljednji trenutak – što vam nimalo ne smeta.

Foto: Instagram/teva

KROKSICE.

Kroksice obično biraju ljudi koji se ne opterećuju previše tuđim mišljenjem. Udobnost im je najvažnija, a u sebi čuvaju razigranu, pomalo divlju stranu. Ako ih nosite s remenom prebačenim iza pete, odnosno u takozvanom sportskom načinu, vjerojatno ste uvijek spremni brzo krenuti dalje i ne želite propustiti nijedan trenutak.

Vaša odjeća možda neće uvijek oduševiti modne čistunce, ali vi se pritom odlično zabavljate.

Foto: Instagram/crocs

KEEN SANDALE.

Ove robusne sandale s prekrivenim prstima nose praktični i dobro pripremljeni avanturisti. U vašem se ruksaku gotovo uvijek nalaze voda, grickalice, maramice i još nekoliko stvari koje bi drugima mogle zatrebati. Volite prirodu, duge izlete i mjesta na kojima nema previše ljudi. Osoba ste na koju se društvo može osloniti kada se izlet zakomplicira, iako možda imate i nekoliko neobičnih teorija o onome što se skriva duboko u šumi.

Foto: Instagram/keen

CHACO SANDALE.

Nosite li Chaco sandale, ljeto za vas znači kampiranje, kupanje i što više vremena provedenog na otvorenom. Vrlo vjerojatno još uvijek s nostalgijom govorite o ljetnom kampu, putovanju ili pustolovini koja vam je „promijenila život“. Ne smetaju vam prašina, mokra odjeća ni pomalo neuredna kosa.

Vama je važnije iskustvo od savršene fotografije, a skok u more ponekad smatrate sasvim dovoljnom zamjenom za tuširanje.

Foto: Chacho

HAVAIANAS JAPANKE.

Ljubitelji ovih poznatih japanki ostavljaju dojam osoba koje su opuštene bez pretjeranog truda. Vjerojatno volite jednostavne, ali efektne ljetne kombinacije, a lanene hlače smatrate jednim od najboljih modnih izuma. U društvu djelujete ležerno i samouvjereno, kao netko tko se ne mora posebno truditi kako bi izgledao dobro. Ljeto za vas znači sunce, druženje i što manje kompliciranja.

Foto: Havaianas

RAINBOW JAPANKE.

Ako su vam omiljene Rainbow japanke, vjerojatno volite plažu, roštilje, hladna pića i neformalna druženja. Vaša ljetna oprema često uključuje nekoliko praktičnih dodataka za čuvanje hladnih limenki i boca. Niste osoba koja ljeto provodi u zatvorenom prostoru. Najsretniji ste kada ste okruženi prijateljima, glazbom i atmosferom u kojoj nitko ne gleda na sat.

Foto: Instagram/rainbowsandals

ESPADRILE.

Espadrile biraju romantične osobe koje žele izgledati uređeno, ali i dalje osjećati ljetnu lakoću. U mislima ste možda već na talijanskoj obali, u kamenoj uličici nekog mediteranskog grada ili na terasi s pogledom na more. Volite putovanja, dobru hranu i detalje koji svakodnevici daju dozu elegancije. Za vas ljeto nije potpuno bez barem jednog dugog ručka, sladoleda i fotografije koja izgleda kao razglednica.

Foto: Instagram/espadrilles_originals

SPERRY MOKASINE.

Ovaj izbor obuće otkriva osobu koja njeguje klasičan, pomalo nautički stil. Volite brodove, polo-majice, uredne kratke hlače i odjeću koja izgleda kao da ste upravo stigli iz ljetovališta na američkoj obali. Vjerojatno ozbiljno shvaćate razliku između ružičaste i boje lososa, a ljeto ne doživljavate samo kao godišnje doba, nego kao poseban način života.

Foto: Instagram/sperry

SPORTSKE NATIKAČE.

Osobe koje biraju sportske natikače obično prate trendove i vole urbani stil. Važna im je određena marka, prepoznatljiv dizajn ili model koji se trenutačno nosi. Mogu djelovati kao da su upravo izašle iz teretane, čak i kada su krenule samo na kavu. Udobnost je važna, ali još je bolje kada obuća pokazuje da znate što je popularno.

Foto: adidas

KLASIČNE TENISICE.

Neki se ni tijekom najvećih vrućina ne odriču tenisica. Takve osobe češće biraju gradske ulice nego planinske staze. Vole pouzdanu obuću koja odgovara gotovo svakoj kombinaciji i ne zahtijeva previše razmišljanja. Praktični ste, aktivni i vjerojatno tijekom dana prelazite mnogo kilometara, ali radije u potrazi za dobrim kafićem, trgovinom ili zanimljivim kvartom nego planinskim vrhom.

Foto: Zalandon/nicalufina

BOSA STOPALA.

Ako biste cijelo ljeto najradije proveli bosi, vjerojatno se smatrate pravim djetetom plaže. Volite osjećaj pijeska, trave ili toplog kamena pod stopalima i često govorite kako se tako povezujete s prirodom. Pravila odijevanja doživljavate prilično slobodno, a obuću obuvate tek kada je doista nužno. Za vas idealan ljetni dan uključuje more, sunce i što manje stvari koje vas sputavaju.

Foto: 123RF

Iako omiljena obuća ne može stvarno odrediti nečiji karakter, izbor koji svakodnevno ponavljamo ipak može ponešto otkriti o našim prioritetima. Netko želi biti spreman za svaku pustolovinu, netko traži bezuvjetnu udobnost, a netko želi izgledati kao da je upravo stigao s odmora u Italiji. Uostalom, ljeto je možda najbolje vrijeme da nosimo ono u čemu se osjećamo najviše poput sebe.



