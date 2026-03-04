Koju će krvnu grupu vaše dijete imati? Vodič kroz genetiku i sve moguće kombinacije...

Krvna grupa određena je antigenima, proteinima na površini crvenih krvnih stanica. Glavni sustav za klasifikaciju je AB0, koji definira četiri osnovne krvne grupe: A, B, AB i 0. Za ovaj sustav odgovoran je jedan gen smješten na devetom kromosomu, koji dolazi u tri različite verzije, poznate kao aleli: A, B i 0. Svaka osoba od svojih roditelja nasljeđuje po dva alela, po jedan od majke i jedan od oca, a njihova kombinacija određuje krvnu grupu.

Ključ za razumijevanje nasljeđivanja leži u konceptu dominantnosti. Aleli A i B su dominantni, dok je alel 0 recesivan. To znači da će se dominantni alel uvijek izraziti ako je prisutan. Primjerice, ako osoba naslijedi alel A od jednog roditelja i alel 0 od drugog, njezina krvna grupa bit će A, jer dominantni A "nadjačava" recesivni 0. Jedini način da netko ima krvnu grupu 0 jest da od oba roditelja naslijedi recesivni alel 0. Poseban slučaj su aleli A i B, koji su kodominantni, što znači da se oba izražavaju istovremeno ako su naslijeđeni zajedno, rezultirajući krvnom grupom AB. Standardnim testiranjem krvi utvrđuje se samo prisutnost antigena (fenotip), a ne točna genetska kombinacija (genotip). Stoga, osoba s krvnom grupom A može imati genotip AA ili A0, što je važno za predviđanje krvne grupe djeteta.

Što vaše krvne grupe govore o djetetovoj?

Kada znamo krvne grupe oba roditelja i pravila genetike, možemo s velikom točnošću predvidjeti koje su krvne grupe moguće za njihovo dijete. Iako postoje iznimno rijetke iznimke, pravila su vrlo pouzdana.

Kada roditelji imaju istu krvnu grupu

Ako oba roditelja imaju krvnu grupu 0 (genotip 00), njihovo dijete može imati isključivo krvnu grupu 0. To je jedina kombinacija koja daje samo jedan mogući ishod. Ako oba roditelja imaju krvnu grupu A, situacija je zanimljivija. Budući da mogu imati genotip AA ili A0, njihovo dijete može imati krvnu grupu A ili 0. Dijete će biti krvne grupe 0 samo ako oba roditelja nose skriveni recesivni alel 0 (genotip A0) i oboje ga prenesu. Slično vrijedi i za roditelje s krvnom grupom B, čije dijete može biti grupe B ili 0. U slučaju da su oba roditelja krvne grupe AB, dijete ne može imati grupu 0, ali su zato moguće sve ostale opcije: A, B ili AB.

Kada roditelji imaju različite krvne grupe

Kombinacija roditelja s krvnom grupom A i B nudi najveći broj mogućnosti. Njihovo dijete može imati bilo koju od četiri krvne grupe: A, B, AB ili 0. Mogućnost za krvnu grupu 0 postoji samo ako oba roditelja imaju recesivni 0 alel (genotip A0 i B0). Ako jedan roditelj ima grupu A, a drugi AB, dijete može biti grupe A, B ili AB, ali nikako 0. Isto vrijedi i za kombinaciju roditelja s grupama B i AB.

Jedna od najzanimljivijih kombinacija je kada jedan roditelj ima grupu 0, a drugi AB. U tom slučaju, dijete ne može imati ni krvnu grupu 0 ni AB. Moguće opcije su isključivo A ili B. Roditelj s grupom AB prenosi ili A ili B alel, dok roditelj s grupom 0 prenosi samo 0 alel, pa su moguće kombinacije genotipova samo A0 (krvna grupa A) i B0 (krvna grupa B).

Važnost Rh faktora

Osim AB0 sustava, ključan je i Rh faktor, protein koji se može, ali i ne mora nalaziti na površini crvenih krvnih stanica. Ako je prisutan, krvna grupa je Rh pozitivna (+), a ako nije, onda je Rh negativna (-). Rh faktor nasljeđuje se neovisno o AB0 grupi, a također slijedi pravila dominantnosti: Rh+ je dominantan, a Rh- recesivan. To znači da dvoje Rh pozitivnih roditelja mogu dobiti Rh negativno dijete ako oboje nose recesivni gen za Rh- faktor. S druge strane, dvoje Rh negativnih roditelja gotovo uvijek će imati Rh negativno dijete. Poznavanje Rh faktora od presudne je važnosti u trudnoći. Ako je majka Rh negativna, a dijete Rh pozitivno, može doći do Rh inkompatibilnosti, stanja koje zahtijeva medicinski nadzor kako bi se spriječile komplikacije u budućim trudnoćama.