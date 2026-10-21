Koliko biste zapravo trebali težiti s obzirom na svoju visinu i godine? Evo što kažu stručnjaci

Koliko bismo zapravo trebali težiti? To je pitanje koje si mnogi postavljaju, osobito kada pokušavaju smršavjeti, promijeniti prehrambene navike ili jednostavno provjeriti je li njihova težina primjerena visini i godinama. Međutim, ne postoji univerzalna brojka koja bi vrijedila za svakoga.

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Kako piše Forbes Health, tjelesna težina samo je jedan od pokazatelja zdravstvenog stanja. Pri procjeni je važno uzeti u obzir dob, visinu, spol, građu tijela, omjer mišićne mase i masnog tkiva te raspored masnoće u tijelu.

Foto: 123RF

Što zapravo znači zdrava tjelesna težina?

Prema riječima liječnice Nie Schwann Mitchell, specijalistice interne medicine i profesorice na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Duke, određivanje zdrave težine mnogo je složenije od usporedbe kilograma s tablicom.

Takve tablice temelje se na podacima prikupljenima istraživanjima velikih skupina ljudi. Mogu poslužiti kao smjernica, ali ne mogu zamijeniti individualnu liječničku procjenu.

Stručnjaci pritom naglašavaju da je važnije pratiti zdravstvene pokazatelje nego se usredotočiti isključivo na određeni broj kilograma. Među zdravstvenim problemima povezanima s prekomjernom težinom nalaze se dijabetes tipa 2, povišeni krvni tlak, poremećaji masnoća u krvi, opstruktivna apneja u snu i osteoartritis.

Kako izračunati indeks tjelesne mase?

Jedna od najčešće korištenih metoda procjene tjelesne težine jest indeks tjelesne mase, poznatiji kao BMI.

Izračunava se tako da se tjelesna težina u kilogramima podijeli s kvadratom visine izražene u metrima.

Prema uobičajenoj klasifikaciji, vrijednosti BMI-ja za odrasle dijele se u četiri kategorije:

BMI Kategorija

Manje od 18,5 Pothranjenost

18,5 – 24,9 Normalna tjelesna težina

25 – 29,9 Prekomjerna tjelesna težina

30 i više Pretilost

Ipak, BMI ima određena ograničenja. Ne razlikuje mišićnu masu od masnog tkiva, zbog čega osoba s izraženijom muskulaturom može imati povišen BMI, iako nema prekomjernu količinu tjelesne masnoće.

Kolika je preporučena težina prema visini?

Na temelju BMI-ja moguće je izračunati okvirni raspon tjelesne težine za određenu visinu. Sljedeća tablica prikazuje približne vrijednosti za odrasle osobe prema BMI-ju od 18,5 do 24,9.

Visina Okvirni raspon težine

150 cm 41,6 – 56,0 kg

155 cm 44,4 – 59,8 kg

160 cm 47,4 – 63,7 kg

165 cm 50,4 – 67,8 kg

170 cm 53,5 – 72,0 kg

175 cm 56,7 – 76,3 kg

180 cm 59,9 – 80,7 kg

185 cm 63,3 – 85,2 kg

190 cm 66,8 – 89,9 kg

Ovi rasponi služe samo kao orijentacija i ne predstavljaju univerzalno idealnu težinu. Dvije osobe iste visine i težine mogu imati različitu tjelesnu građu i zdravstveno stanje.

Kako godine utječu na tjelesnu težinu?

Iako ne postoji određena idealna težina za svaku dob, starenje može značajno utjecati na sastav tijela.

Nakon 30. godine kod muškaraca i žena često dolazi do povećanja udjela masnog tkiva, djelomično zbog hormonalnih promjena. Prema podacima koje navodi Forbes Health, muškarci u prosjeku dobivaju na težini do približno 55. godine, dok se kod žena taj trend može nastaviti do otprilike 65. godine.

Nakon toga povećanje težine često se usporava, a kod dijela ljudi dolazi i do njezina smanjenja.

Za djecu i adolescente koriste se posebne tablice rasta koje uzimaju u obzir dob i spol, dok za odrasle ne postoje jednako precizne tablice preporučene težine prema godinama.

Važno je i gdje se nakuplja masno tkivo

Raspored masnog tkiva može biti jednako važan kao i njegova ukupna količina.

Osobe kod kojih se masno tkivo pretežno nakuplja oko trbuha mogu imati veći rizik od određenih zdravstvenih problema nego osobe kod kojih se masnoća uglavnom nakuplja na bokovima i bedrima, čak i kada imaju jednak BMI.

Foto: Canva (Ilustrativna fotografija)

Na to upozorava i istraživanje objavljeno 2019. godine u znanstvenom časopisu European Heart Journal, koje je pokazalo povezanost trbušne masnoće s povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti kod žena nakon menopauze koje imaju normalan BMI.

Jedna od metoda procjene rizika jest mjerenje omjera opsega struka i bokova. Prema kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije, vrijednosti iznad 0,90 kod muškaraca i 0,85 kod žena mogu upućivati na povećani zdravstveni rizik.

Koliki bi trebao biti udio masnog tkiva?

Osim tjelesne težine i BMI-ja, stručnjaci preporučuju uzeti u obzir i postotak masnog tkiva.

Prema referentnim rasponima iz istraživanja objavljenog u časopisu The American Journal of Clinical Nutrition, vrijednosti se razlikuju ovisno o dobi i spolu.

Dob Muškarci Žene

20 – 39 godina 8 – 19 % 21 – 32 %

40 – 59 godina 11 – 21 % 23 – 33 %

60 – 79 godina 13 – 24 % 24 – 35 %

Postotak masnog tkiva moguće je procijeniti različitim metodama, uključujući mjerenje kožnih nabora, bioelektričnu impedanciju i DEXA snimanje. Svaka metoda ima svoje prednosti i ograničenja, a kućne pametne vage ne moraju uvijek pružiti dovoljno precizne rezultate.

Foto: 123RF

Broj na vagi nije jedino mjerilo zdravlja

Kardiolog Francisco Lopez-Jimenez iz klinike Mayo upozorava da osoba može imati normalan BMI, ali istodobno i visok udio masnog tkiva. Takvo stanje ponekad se naziva pretilošću uz normalnu tjelesnu težinu, a može biti povezano s metaboličkim poremećajima.

S druge strane, pojedinci s povišenim BMI-jem ne moraju nužno imati sve zdravstvene probleme koji se obično povezuju s prekomjernom tjelesnom težinom.

Zbog toga stručnjaci naglašavaju da procjena zdravlja treba uključivati i druge čimbenike, poput krvnog tlaka, razine šećera i masnoća u krvi, tjelesne aktivnosti i sastava tijela.

Foto: Screenshot/Facebook, Pixabay

Zaključno, ne postoji jedan broj kilograma koji bi bio idealan za sve osobe iste visine ili dobi. Tablice mogu poslužiti kao korisna smjernica, ali stvarnu procjenu zdrave tjelesne težine najbolje je donijeti uzimajući u obzir individualne karakteristike i cjelokupno zdravstveno stanje.