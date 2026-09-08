OBRATITE PAŽNJU Koliko ih vi znate prepoznati? Znanstvenici objavili 17 načina na koje psi pokazuju da ih boli

Psi nam ne mogu reći da ih nešto boli, a znakovi nelagode i boli ponekad su toliko suptilni da ih ni njihovi vlasnici ne prepoznaju. Istraživanje provedeno među 530 vlasnika pasa i 117 ljudi koji nemaju psa pokazalo je da čak ni iskustvo sa psima ne znači nužno da ćemo lakše prepoznati bol. Znanstvenici su im pokazali 17 dokazanih načina na koje psi mogu ukazivati da ih nešto boli i zamolili su sudionike da detektiraju što pas želi 'reći'. Koliko biste ih vi prepoznali?

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