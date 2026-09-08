Koliko ih vi znate prepoznati? Znanstvenici objavili 17 načina na koje psi pokazuju da ih boli

Psi nam ne mogu reći da ih nešto boli, a znakovi nelagode i boli ponekad su toliko suptilni da ih ni njihovi vlasnici ne prepoznaju. Istraživanje provedeno među 530 vlasnika pasa i 117 ljudi koji nemaju psa pokazalo je da čak ni iskustvo sa psima ne znači nužno da ćemo lakše prepoznati bol. Znanstvenici su im pokazali 17 dokazanih načina na koje psi mogu ukazivati da ih nešto boli i zamolili su sudionike da detektiraju što pas želi 'reći'. Koliko biste ih vi prepoznali?
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Sudionici su trebali procijeniti 17 različitih ponašanja koja mogu značiti da psa nešto boli. Kako bi ste vi prošli?
| Foto: 123RF
Sudionici su trebali procijeniti 17 različitih ponašanja koja mogu značiti da psa nešto boli. Kako bi ste vi prošli?
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Foto: 123RF
Sudionici su trebali procijeniti 17 različitih ponašanja koja mogu značiti da psa nešto boli. Kako bi ste vi prošli?
| Foto: 123RF
PROMJENA OSOBNOSTI.
Jedan od znakova na koje treba obratiti pozornost je promjena u uobičajenom ponašanju i osobnosti psa. Upravo su promjene osobnosti među znakovima koje su sudionici istraživanja lakše povezivali s mogućom boli.
| Foto: 123RF
OPREZNO PODIZANJE ŠAPE.
Ako pas oklijeva prije nego što podigne šapu ili je ne želi normalno koristiti, to je jedan od očitijih znakova nelagode. Sudionici istraživanja ovaj su znak relativno lako povezivali s boli.
| Foto: 123RF
PROMJENJIVO RASPOLOŽENJE.
Nagla ili neuobičajena kolebanja raspoloženja također su se našla među 17 ponašanja povezanih s mogućom boli. Pas se može ponašati drukčije nego što je za njega uobičajeno.
| Foto: 123RF
MANJE IGRE.
Pas koji odjednom pokazuje manje interesa za igru također može osjećati bol. Smanjena želja za igrom bila je jedan od lakše prepoznatljivih znakova među sudionicima istraživanja.
| Foto: 123RF
OKRETANJE GLAVE ILI TIJELA.
Okretanje glave ili cijelog tijela od osobe, predmeta ili situacije može biti mnogo suptilniji pokazatelj. Zanimljivo je da su ljudi koji nemaju psa ovaj znak češće povezivali s boli nego sami vlasnici pasa.
| Foto: 123RF
UKOČENOST I ZASTAJANJE.
Pas se može iznenada ukočiti odnosno nakratko potpuno prestati kretati. I ovaj znak lako može proći nezapaženo, a ljudi bez pasa u istraživanju su neke takve suptilne reakcije prepoznavali bolje od vlasnika.
| Foto: 123RF
LIZANJE POVRŠINA.
Uporno ili neuobičajeno lizanje različitih površina također se našlo na popisu mogućih znakova boli. Budući da na prvi pogled ne djeluje kao ponašanje povezano s boli, vlasnicima ga može biti teško tako protumačiti.
| Foto: 123RF
ZIJEVANJE.
Zijevanje ne mora vlasniku izgledati zabrinjavajuće, no istraživači ga navode među ponašanjima koja mogu pratiti bol. Bilo je i među znakovima koje su sudionici najteže povezivali s boli.
| Foto: 123RF
NJUŠKANJE ZRAKA.
Njuškanje zraka također je jedan od neočekivanijih znakova. Kao i zijevanje, ljudima ga je bilo teško povezati s mogućom boli kod psa.
| Foto: 123RF
POJAČANO TREPTANJE.
Promjene izraza lica mogu biti vrlo diskretne. Jedna od njih je češće treptanje, koje se također našlo među ponašanjima koja mogu upozoravati da životinja trpi bol.
| Foto: 123RF
POJAČANO UREĐIVANJE.
Ako se pas počne uređivati ili lizati više nego što je za njega uobičajeno, i takva promjena ponašanja može biti jedan od signala na koje treba obratiti pozornost.
| Foto: 123RF
POJAČANO ČEŠANJE.
Na popisu 17 znakova našlo se i učestalije češanje. Kao i kod drugih suptilnih promjena, važna je razlika u odnosu na uobičajeno ponašanje psa.
| Foto: 123RF
PROMJENE NA DLAKI.
Promjene u izgledu dlake također su navedene među mogućim pokazateljima. Takav znak vlasnicima može biti posebno teško povezati s boli jer nije toliko očit kao šepanje ili izbjegavanje kretanja.
| Foto: 123RF
PROMIJENJEN IZGLED.
Pas koji izgleda drukčije nego inače, osobito kada je riječ o izrazu i držanju, također može pokazivati jedan od znakova povezanih s boli. Riječ je o promjeni koju je važno promatrati zajedno s drugim odstupanjima od njegova uobičajenog ponašanja.
| Foto: 123RF
SMANJENA AKTIVNOST.
Ako je pas manje aktivan nego inače i ne pokazuje uobičajenu razinu interesa za kretanje i svakodnevne aktivnosti, i to se nalazi među znakovima koji mogu biti povezani s boli.
| Foto: 123RF
POVLAČENJE I MANJA DRUŠTVENOST.
Pas koji se počne povlačiti ili manje tražiti društvo ljudi i drugih životinja također može pokazivati da nešto nije u redu. Takve promjene mogu biti manje očite od fizičkih znakova boli pa ih vlasnici lakše pripišu raspoloženju ili karakteru.
| Foto: 123RF
Istraživači upozoravaju da bol može utjecati i na ponašanje psa te ga učiniti nepredvidljivijim, uključujući povećani rizik od agresivnih reakcija. Upravo zato nagle i neuobičajene promjene ponašanja ne treba automatski tumačiti kao neposluh ili problem u ponašanju.
| Foto: 123RF