Koliko je bitna autentičnost jela: Evo na kojem je mjestu Hrvatska kao gastro-destinacija

Hrvatska gastronomija doživljava ozbiljan iskorak na međunarodnoj turističkoj sceni. Najnovije istraživanje Mastercarda, provedeno među više od 3.000 ispitanika iz pet europskih zemalja, otkriva da stranim posjetiteljima hrvatska hrana postaje sve važniji motiv dolaska te da su spremni platiti i više za autentično gastro-iskustvo.

Štoviše, kada je riječ o percepciji mediteranske gastronomije, Hrvatska se u očima gostiju pozicionirala ispred Španjolske i Grčke — dva globalno prepoznata gastro brenda.

Ovi zaključci predstavljeni su na Danima hrvatskog turizma u Dubrovniku, na panelu “Što turist danas traži, a Hrvatska (još) ne servira?”, koji je organizirala Hrvatska gospodarska komora. Upravo oni potvrđuju važnost snažnog i jedinstvenog gastro identiteta — temelja na kojem Mastercard gradi nacionalni projekt „Uplift – prijatelj hrvatske kuhinje“.

Hrvatska ispred Španjolske i Grčke: Hrana kao motiv putovanja

Iako Hrvatsku 87 % stranih gostiju i dalje dominantno doživljava kao destinaciju sunca i mora, gastronomska ponuda sve češće postaje jedan od ključnih razloga dolaska. Gotovo svaki peti turist navodi da mu je upravo hrana važan motiv pri odabiru iduće destinacije.

Na pitanje koje tri mediteranske zemlje najviše povezuju s kvalitetnom gastronomijom, ispitanici su Hrvatsku smjestili na visoko drugo mjesto (13 %), odmah iza Italije (52 %), a ispred Španjolske (11 %) i Grčke (9 %). To je dosad najviša pozicija Hrvatske na gastronomskoj karti Mediterana prema percepciji stranih gostiju.

- Ovakvi rezultati jasno nam poručuju da gosti sve više prepoznaju našu kuhinju, ali da je put prema snažnom brendu još pred nama - istaknula je na panelu Andreja Vukojević iz HGK.

Ključne brojke: Koliko gosti znaju o hrvatskoj kuhinji — i što žele

Istraživanje otkriva da je informiranost o hrvatskoj gastronomiji još uvijek skromna:

40 % ispitanika kaže da o našoj kuhinji zna vrlo malo

40 % smatra da je poznaje tek osrednje

samo 20 % smatra se dobro ili vrlo dobro informiranima

Najbolje informirani su Slovenci, dok Mađari i Talijani najčešće tvrde da ne znaju gotovo ništa o hrvatskim jelima.

Kada je riječ o tome što podrazumijevaju pod hrvatskom kuhinjom, najprepoznatljivija su jela Jadrana: pršut, crni rižoto i paški sir. Kontinentalna jela, pak, gotovo uopće nisu dio prepoznatljive slike.

No ono što najviše ohrabruje ugostitelje jest činjenica da 57 % posjetitelja spremno je platiti više za autentično pripremljena tradicionalna jela, a čak 44 % njih aktivno traži autentična gastro iskustva.

Autentičnost, prema ispitanicima, znači nekoliko stvari:

priprema jela po tradicionalnom receptu

korištenje lokalnih i svježih namirnica

priprema od strane lokalnih ljudi

posluživanje u izvornom ambijentu

Drugim riječima — ono što Hrvatska ima, ali još nije dovoljno standardizirala i predstavila.

Pozitivna iskustva mijenjaju percepciju

Turisti koji su već posjetili Hrvatsku znatno su bolje ocijenili našu kuhinju. Čak 65 % njih probalo je lokalna jela, a iskustvo boravka pozitivno je utjecalo na njihovu percepciju Hrvatske kao gastro-destinacije.

Ipak, postoje razlike: dok je 29 % gostiju ugodno iznenađeno gastronomijom, 11 % ih je ostalo razočarano — najčešće zbog dojma da su jela preskupa u odnosu na kvalitetu.

Ovo je jasan indikator da Hrvatska ima vrlo kvalitetne proizvode, ali ne i konzistentan standard ponude.

Zašto se Mastercard uključuje u hrvatsku gastronomiju?

Mastercard već godinama ulaže u održivi razvoj turizma kroz projekt Uplift, a hrvatska gastronomija prepoznata je kao jedan od najjačih potencijala za budući rast.

Projekt „Uplift – prijatelj hrvatske kuhinje“, koji se provodi uz potporu Ministarstva turizma i sporta te HGK, prvi je pokušaj stvaranja nacionalnog gastro standarda — nepisane knjige recepata koja bi hrvatskim jelima dala jasnoću i prepoznatljivost na svjetskoj sceni.

Svaka godina projekta posvećena je jednoj regiji. Prva je na redu Dalmacija, a tim renomiranih chefova standardizira šest ključnih jela:

crni rižoto

riblja juha

marinirana riba

brudet

riba s gradela i blitva

pašticada s njokima

Standardizirani recepti bit će predstavljeni javnosti, ugostiteljima i mladim kuharima, a krajnji rezultat, za pet godina, bit će Manifest hrvatske kuhinje — prvi svoje vrste.

Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj, naglašava:

- Stvaramo alat kojim će Hrvatska moći brendirati svoju gastronomiju jednako snažno kao što to čine Italija, Francuska ili Španjolska. Autentičnost nije samo trend — to je ono po čemu nas gosti najviše pamte.

Mladi kuhari u fokusu: Prijave za masterclass radionice otvorene

U sklopu projekta otvorene su prijave za masterclass radionice tradicionalne dalmatinske kuhinje, koje će se održati u veljači 2026. Radionice vode vrhunski domaći chefovi, među njima Marin Medak, Hrvoje Zirojević, Vjeko Bašić i drugi.

Cilj je okupiti mlade kuhare iz cijele Hrvatske i prenijeti im znanje o tradicionalnim tehnikama i jelima.

- Radionice su prostor u kojem se tradicija i znanje prenose na one koji će hrvatsku kuhinju voditi sutra - poručuje Medak.

Prijave traju do 31. prosinca 2025., a detalji su dostupni na platformi uplift.hr/kuhinja.

Gastronomija kao ključ rasta hrvatskog turizma

Prema istraživanju, čak 65 % turista tvrdi da im hrana izravno utječe na zadovoljstvo boravkom u destinaciji. Osim toga, turisti smatraju da gastronomija može rješavati dva najveća izazova hrvatskog turizma:

produžiti sezonu,

poticati istraživanje novih, manje poznatih regija.

Sve to Hrvatsku stavlja u poziciju da uz pametno upravljanje i standardizaciju svoje kulinarske tradicije postane jedna od vodećih gastronomskih destinacija Mediterana.

Istraživanje Mastercarda poručuje — Hrvatska ima ono što suvremeni turist želi: autentičnu hranu, kvalitetne namirnice i bogatu tradiciju. Ono što sada treba jest sustavno predstavljanje i standardizacija.

Projekt “Uplift – prijatelj hrvatske kuhinje” zato dolazi u pravom trenutku: da tradiciju pretvori u prepoznatljiv nacionalni brend, a hrvatsku gastronomiju u snažan magnet za goste — tijekom cijele godine.