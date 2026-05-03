Koliko puta tjedno je normalno voditi ljubav? Brojke iznenađuju

Ako zavirimo u statistiku, vidjet ćemo da učestalost seksualnih odnosa značajno varira ovisno o dobi. Prema podacima glasovitog Instituta Kinsey, osobe u dobi od 18 do 29 godina u prosjeku vode ljubav 112 puta godišnje, što je otprilike dvaput tjedno. U idućem desetljeću, od 30. do 39. godine, ta brojka pada na 86 puta godišnje, odnosno oko 1,6 puta tjedno, dok parovi u četrdesetima imaju odnose u prosjeku 69 puta godišnje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:59 Spavala je s tatinim prijateljem | Video: 24sata Video

Jedna druga studija objavljena u časopisu Archives of Sexual Behavior navodi kako parovi u prosjeku imaju spolne odnose 53 puta godišnje, što je tek nešto više od jednom tjedno. Slične rezultate pokazuju i podaci iz studije The Knot za 2024. godinu, prema kojima 60 posto parova u ozbiljnim vezama ima odnose barem jednom tjedno. Podaci za bračne parove također su raznoliki: istraživanje provedeno na 660 vjenčanih osoba otkrilo je da 25 posto njih vodi ljubav jednom tjedno, 16 posto dva do tri puta tjedno, dok pet posto to čini četiri ili više puta tjedno. S druge strane, gotovo 20 posto parova odnose ima dva do tri puta mjesečno, a deset posto nije imalo spolne odnose u posljednjih godinu dana.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Je li jednom tjedno čarobna formula za sreću?

Zanimljivo je istraživanje objavljeno u časopisu Social Psychological and Personality Science koje je pokazalo da su parovi koji imaju odnose otprilike jednom tjedno najsretniji. Njihovo zadovoljstvo vezom nije se povećavalo ako su vodili ljubav češće od toga, ali se smanjivalo ako su to činili rjeđe. Ipak, stručnjaci upozoravaju da se ne treba slijepo držati brojki. Veća učestalost ne znači nužno i sretniju vezu, što je potvrdila i studija Sveučilišta Carnegie Mellon, gdje je sreća parova kojima je naloženo da povećaju učestalost odnosa zapravo - opala.

Seksualni terapeuti i savjetnici za veze naglašavaju da je kvaliteta važnija od kvantitete. Par koji jednom tjedno ima ispunjavajući odnos pun emocionalne i fizičke povezanosti vjerojatno će biti zadovoljniji od para koji svakodnevno ima rutinski seks bez prave intimnosti. Umjesto da se pitate koliko često biste trebali voditi ljubav, pravo pitanje je: "Jesmo li oboje zadovoljni našim intimnim životom?"

Faktori koji kroje naš intimni život

Učestalost seksualnih odnosa nije statična. Ona se mijenja tijekom veze i života, a na nju utječe čitav niz faktora. S godinama i duljinom veze, libido se prirodno može smanjiti. Početna strast i zaluđenost s vremenom prerastaju u dublju, ali mirniju povezanost, što se odražava i na dinamiku u spavaćoj sobi.

Stres je jedan od najvećih neprijatelja libida. Poslovne obaveze, financijski pritisci i briga za obitelj mogu iscrpiti energiju i ostaviti malo prostora za intimu. Dolazak djece također drastično mijenja život para, a neprospavane noći i stalna briga često potisnu seksualnu želju u drugi plan. Uz to, različita zdravstvena stanja, hormonalne promjene ili uzimanje određenih lijekova mogu značajno utjecati na seksualni nagon kod oba spola.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kada brojke postanu problem: Savjeti stručnjaka

Problem ne nastaje zbog toga što par ima odnose rjeđe od statističkog prosjeka, već kada jedno ili oba partnera postanu nezadovoljni. Razlika u seksualnoj želji, poznata kao neusklađenost libida, česta je pojava u dugim vezama. Ključ rješenja nije u prisili, već u komunikaciji i kompromisu.

Prvi korak uvijek je otvoren i iskren razgovor. Važno je izraziti svoje osjećaje i potrebe bez optuživanja partnera. Stručnjaci savjetuju parovima da prošire definiciju intimnosti. Ona ne podrazumijeva samo penetrativni seks, već i maženje, ljubljenje, masažu i druge oblike fizičke bliskosti koji jačaju povezanost.

Nekim parovima može pomoći i planiranje seksa. Iako zvuči neromantično, "zakazivanje" intimnih trenutaka može pomoći da se seks postavi kao prioritet u pretrpanom rasporedu. To stvara iščekivanje i pokazuje da oba partnera ulažu trud u održavanje strasti. Ako se problemi nastave i postanu izvor stalnih sukoba, pomoć bračnog ili seksualnog terapeuta može biti iznimno korisna. Stručnjak može pomoći paru da identificira korijen problema i pronađe strategije za ponovno povezivanje.

*Uz korištenje AI-ja