Prerano slanje djece u krevet može rezultirati ljutnjom i bijesom, dok s druge strane, ako im dopustite da do kasno ostanu budni sljedeći dan će se probuditi umorni i neće moći funkcionirati. Kada vaše dijete ima dobar san, sljedeći će dan biti mirnije, sretnije i spremnije za školu.

Lyndsey Hookway, suosnivačica programa holističkog treniranja spavanja, rekla je da se dječji san izuzetno razlikuje kako po dobi, tako i od djeteta do djeteta. Objasnila je da djeci općenito treba manje sna kako stare - smanjujući se s ukupno 12 do 15 sati sa 6 mjeseci na 10 do 13 sati u dobi od 5 godina.

- Ja ih nazivam djecom s malim potrebama za snom i djecom s velikim potrebama za snom. Na dječji san utječe njihova dob, jedinstvene potrebe za snom, genetika, okoliš, način života, razina vježbanja, stres, zdravlje i prehrana. Prosječnom djetetu od 2 godine treba 11 do 13 sati sna u 24 sata. To uključuje dnevni san, pa ako dijete drijema 90 minuta tijekom dana, a njegova jedinstvena potreba za snom je samo 12 sati u 24 sata, to znači da mu treba samo 10,5 sati preko noći - tako da vrijeme spavanja u 20 sati može biti prikladno za dijete koje se budi u 6.30 sati - objasnila je Lyndsey.

Lisa Meakin, savjetnica za dječje spavanje s dvadesetogodišnjim iskustvom, podijelila je svoje savjete kako bi pomogla roditeljima s malenom djecom.

- Sva su djeca različita, i kad budu spremna za spavanje, bilo to kasno popodne ili rano navečer, shvatite njihove znakove spavanja tako da ih pustite da se prije spavanja odmore - govori Lisa.

Koliko sna treba vašem djetetu:

0 - 2 mjeseca: 16 - 18 sati sna

2 - 6 mjeseci: 14 - 16

6 - 12 mjeseci: 12 - 14

12 - 36 mjeseci: 11 - 12 sati.

Predškolska dob: 10 - 12 sati. Dnevno drijemanje trebalo bi prestati, ali dopustite kratko drijemanje od 30 minuta za odmor.

Kako funkcionira spavanje? Lindsey je otkrila da ga kontroliraju dva odvojena mehanizma - cirkadijalni ritam (ili tjelesni sat) i pritisak u snu - to je nagon za spavanjem koji se gradi dok smo još budni. Objasnila je da je vrlo teško zaspati kad je naš pritisak u snu nizak, zbog čega je čak i odraslima teško usnuti.

Lyndsey je dodala da ako pokušate djecu prerano staviti u krevet, velika je vjerojatnost da će odgađati spavanje te da će im trebati više vremena da zaspu, rano će se probuditi ili će postati ljuti i razdražljivi.

Shvatite djetetovo vrijeme za spavanje

- Ako djetetu treba više od 30 minuta da zaspi, razmislite je li vrijeme za spavanje rano. Ako se čini da je vrijeme za spavanje prekasno, općenito je dobra ideja da ga pokušate staviti ranije kako bi se mogao polako prilagoditi. Iako bi djetetu kao dobra ideja izgledalo 12 sati noćnog sna plus dvodnevno drijemanje, to je nerealno za veliku većinu djece s prosječnim ili niskim potrebama za snom - govori Lisa.

Lisa je također pružila niz korisnih savjeta koji pomažu roditeljima da se nose sa spavanjem. Predložila je da je najbolji način za pomicanje spavanja vašeg djeteta staviti ga na spavanje 15 minuta ranije ili kasnije. Kasnije ćete taj interval smanjiti ili povećati. Ako je to previše, rekla je da umjesto toga možete početi s pet ili 10 minuta.

- Ako dijete krene rano spavati, bez sumnje će se rano probuditi. Dakle, možda imate dobar dio večeri za sebe, ali ujutro ćete se vrlo rano probuditi. Ako pokušate uspavati dijete kasnije u nadi da ćete se kasnije probuditi, navečer ćete izgubiti svoje dragocjeno vrijeme - govori Lisa.

Lisa se pozvala na neka znanstvena istraživanja te je predložila metodu spavanja na otvorenom tijekom dana. Izvođenje bebe vani za popodnevni san između 12 i 16 sati (kada je najviša dnevna svjetlost) potiče njihov biološki sat i povećava sposobnost da bolje spavaju noću.

Za stariju djecu Lisa je savjetovala da roditelji trebaju razmisliti o izlaganju dnevnom svjetlu čim krene dan. Objasnila je da će to njihovom tijelu dati do znanja da je dan stigao, tako da su svjesni da ih navečer čeka spavanje.

- Između 18:00 i 20:00 sati mnogi roditelji pokušavaju uspavati svoju djecu. To je i vrijeme kada naš melatonin, naš hormon spavanja kreće. Važno je poštivati ​​ovo vrijeme i osigurati da se u to vrijeme opustite. Neka dijete radi mirne aktivnosti poput crtanja - govori Lisa.

Hrana i piće

Lisa je također savjetovala da roditelji trebaju uzeti u obzir hranu i piće koje daju djeci za vrijeme večere. Budite sigurni da ugljikohidrati koje jedu polako oslobađaju energiju i drže ih dulje sitima.

Također je savjetovala roditelje da smanje unos vode svojoj djeci tijekom večere i nakon toga, osim naravno u ljetnim mjesecima kada je vruće i svima je potreba za vodom veća, pa tako i djeci.

Rutina

Stvaranje rutine izvrstan je način da se djeci osigura spavanje u ‘dobro’ vrijeme.

Lisa je predložila niz savjeta - uključujući kupanje djece noću, dopuštajući im da nose knjige u krevet i dopuštajući im da sami odaberu pidžamu kako bi si olakšali spavanje.

- Za živahnu malu djecu koja ne vole ići u krevet, dopustite im da ponesu do tri igračke ili knjige u krevet i neka odaberu pidžamu. To im daje određenu kontrolu kada je vrijeme spavanja u pitanju. Trudite se posvetiti im pažnje i danju i prije spavanja. To će smanjiti potrebu da se vaše dijete probudi noću, žudeći za vama. Ako idu na spavanje u određeno vrijeme svake noći, nastavite to činiti svake večeri. Budite dosljedni - objašnjava Lisa, piše The Sun.