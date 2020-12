Muškarcima treba u prosjeku 88 dana da bi u vezi rekli 'volim te', a ženama u prosjeku za to treba 134 dana, prema studiji objavljenoj 2013. godine. U istoj studiji otkriveno je i da 39% muškaraca kaže 'volim te' u prvom mjesecu veze, dok to napravi tek 23% žena.

U studiji iz 2011. objavljenoj u Journal of Personality and Social Psychology dobiveni su slični rezultati:

- Muškarci razmišljaju o priznavanju ljubavi nakon 97 dana veze.

- Žene razmišljaju o priznavanju ljubavi nakon 149 dana veze.

- Muškarci misle da je prihvatljivo reći 'volim te' u prvom mjesecu veze.

- Žene misle da je prihvatljivo reći 'volim te' nakon šest mjeseci veze.

No ipak moramo biti svjesni da ne postoji univerzalno vrijeme koje je potrebno za reći 'volim te' koje bi vrijedilo za sve, ipak smo svi različiti.

- Kao i većina stvari, to varira od osobe do osobe i do okolnosti u vezi - rekla je terapeutkinja za parove, dr. Lexx Brown-James za mbg.

Studija provedena na 1000 Britanaca i Britanki 2018. pokazala je koliko je tema relativna. Oni su otkrili kako je više od polovice ispitanika čekalo preko tri mjeseca kako bi rekli 'volim te', dok je 32% žena i 29% muškaraca to izreklo u između prvog i trećeg mjeseca veze. Tek 10% žena i 14% muškaraca reklo je da im za 'volim te' treba tek jedan do četiri tjedna.

A 'ljubav na prvi pogled'?

Studija iz 2017. pokazala je da 72% muškaraca i 61% žena vjeruje u 'ljubav na prvi pogled', a u studiji iz 2004. oko trećina ispitanih Amerikanaca rekla je da je takvu ljubav i iskusila.

Ti rezultati imaju podlogu i u znanosti jer neka istraživanja sugeriraju kako su dovoljne tek sekunde da bi odlučili jesmo li romantično zainteresirani za nekog, a potrebna je tek petina sekunde da bi se aktivirala neurokemijska reakcija povezana s osjećajem ljubavi.

Ipak, postoje istraživanja koja i pobijaju tu teoriju. Časopis Personal Relationships 2017. je napravio studiju u kojoj su organizirali veći broj prvih susreta među strancima te su otkrili kako se među strancima može roditi instantna privlačnost. Iako su to neki od njih opisali kao 'ljubav na prvi pogled', priznali su i kako nisu u tom trenutku iskusili osjećaje intimnosti, strasti i posvećenosti prema drugoj osobi. Svi su redom priznali kako su fizičku privlačnost izjednačili s 'ljubavlju na prvi pogled'.

- Drugim riječima, romantična ljubav vjerojatno se ne može dogoditi baš na prvi pogled. Može postojati snažna privlačnost na prvi pogled, ali za romantičnu ljubav potrebno je nekoga upoznati - objasnila je psihologinja dr. Lauren Fogel Mersy.

Faze romantične ljubavi

Prema dr. Helen Fisher, postoje tri faze u razvoju romantične ljubavi.

1. Požuda

Osjećate snažnu fizičku i seksualnu privlačnost.

2. Privlačnost

Stalno razmišljate o toj osobi i stalno želite biti s njom, a kada ste zajedno osjećate se uzbuđeno i nervozno.

3. Povezanost

Osjećate se sigurno i blisko uz partnera/icu, te osjećate duboku prisnost, povjerenje i zadovoljstvo.

Psihologinja Bobbi Wegner kaže da o ljubavi možemo razmišljati kao o kombinaciji ta tri elementa.

Znakovi da nekoga volite

1. Osjećate se povezano s tom osobom.

2. Nije u pitanju samo fizička privlačnost, već i emocionalna povezanost.

3. Više nemate 'leptiriće' u trbuhu, nego osjećate toplo i sigurno zadovoljstvo uz tu osobu.

4. Pazite na potrebe te osobe i ispunjavate joj želje. To ne radite kako bi se svidjeli toj osobi već zato jer ju želite usrećiti.

5. Iskreno želite dobro toj osobi, bez obzira bili vi u vezi ili ne.

6. Spremni ste na mnogo toga kako bi brinuli o toj osobi i ne želite ju povrijediti.

7. Osjećate se živo, puno i iskreno prema sebi kada ste s tom osobom.

8. Uzbuđuje vas pomisao da biste mogli saznati nešto više o mislima te osobe.

9. Želite biti bolja verzija sebe.

10. Moguće je da razmišljate o budućnosti s tom osobom.

11. Ne brine vas rizik dugoročne veze s tom osobom.

12. Reći toj osobi da vam se samo sviđa nekako ne zvuči dobro.