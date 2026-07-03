Kolinda je na utakmici blistala u crvenoj haljini - saznali smo koju marku nosi i koja je cijena!

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ponovno je privukla pažnju na Svjetskom prvenstvu 2026., ovoga puta na utakmici Hrvatske i Portugala, gdje je s tribina pratila jedan od ključnih dvoboja 'vatrenih'.

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Hrvatska je u tom susretu poražena 2:1 i završila svoj nastup u turniru, no u VIP loži i na tribinama Grabar-Kitarović je opet zablistala sa svojim outfitom.

Crvena Sézane haljina koja je obilježila večer

Naime, za ovu prigodu odabrala je upečatljivu crvenu haljinu brenda Sézane, jednog od popularnijih francuskih modnih brendova poznatih po elegantnom, minimalističkom dizajnu.

Foto: Privatni album

Riječ je o modelu koji se prodaje po cijeni od oko 160 eura, a karakterizira ga jednostavan kroj, strukirani fit i klasična crvena boja koja se uklopila u navijačku atmosferu i boje hrvatske reprezentacije.

Foto: Sezane

Sézane haljina (Pipa dress u nijansi Coral - 160 eura)

Uz crvenu haljinu, Kolinda nosi i bisernu ogrlicu, a sudeći prema njezinim ranijim modnim odabirima, moguće je da je riječ o komadu iz radionice Klimeta Taleva, jedne od najpoznatijih obitelji koja izrađuje tradicionalne ohridske bisere. Bivša predsjednica već godinama nosi upravo ohridske bisere u diplomatskim i svečanim prigodama, a cijene njihovih ogrlica kreću se od oko 100 eura za jednostavnije modele pa do 300 eura i više za raskošnije i ručno izrađene primjerke.

Ovo nije prvi put da svojim modnim odabirima i prisutnošću na velikim sportskim događajima izaziva interes javnosti - njezini outfiti na utakmicama često postaju viralni, posebno kada se uklapaju u prepoznatljive boje reprezentacije.