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Kolinda je na utakmici blistala u crvenoj haljini - saznali smo koju marku nosi i koja je cijena!

Piše Anamarija Dukši,
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Kolinda je na utakmici blistala u crvenoj haljini - saznali smo koju marku nosi i koja je cijena!
Foto: Privatni album
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Za ovu prigodu Kolinda je odabrala upečatljivu crvenu haljinu brenda Sézane, jednog od popularnijih francuskih modnih brendova poznatih po elegantnom, minimalističkom dizajnu

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Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ponovno je privukla pažnju na Svjetskom prvenstvu 2026., ovoga puta na utakmici Hrvatske i Portugala, gdje je s tribina pratila jedan od ključnih dvoboja 'vatrenih'.

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Hrvatska je u tom susretu poražena 2:1 i završila svoj nastup u turniru, no u VIP loži i na tribinama Grabar-Kitarović je opet zablistala sa svojim outfitom.

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Crvena Sézane haljina koja je obilježila večer

Naime, za ovu prigodu odabrala je upečatljivu crvenu haljinu brenda Sézane, jednog od popularnijih francuskih modnih brendova poznatih po elegantnom, minimalističkom dizajnu.

Foto: Privatni album

Riječ je o modelu koji se prodaje po cijeni od oko 160 eura, a karakterizira ga jednostavan kroj, strukirani fit i klasična crvena boja koja se uklopila u navijačku atmosferu i boje hrvatske reprezentacije.

Foto: Sezane

Sézane haljina (Pipa dress u nijansi Coral - 160 eura)

Uz crvenu haljinu, Kolinda nosi i bisernu ogrlicu, a sudeći prema njezinim ranijim modnim odabirima, moguće je da je riječ o komadu iz radionice Klimeta Taleva, jedne od najpoznatijih obitelji koja izrađuje tradicionalne ohridske bisere. Bivša predsjednica već godinama nosi upravo ohridske bisere u diplomatskim i svečanim prigodama, a cijene njihovih ogrlica kreću se od oko 100 eura za jednostavnije modele pa do 300 eura i više za raskošnije i ručno izrađene primjerke.

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Ovo nije prvi put da svojim modnim odabirima i prisutnošću na velikim sportskim događajima izaziva interes javnosti - njezini outfiti na utakmicama često postaju viralni, posebno kada se uklapaju u prepoznatljive boje reprezentacije.

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