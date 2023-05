Kolone ljudi čekale su otvorenje prvog legalnog kasina u Americi

Prvi legalni kasino izvan Nevade otvoren je u Atlantic Cityju, u New Jerseyu. Originalno su na mjestu prvoga kasina bila dva hotela, The Chalfonte House i The Haddon House. Hoteli su se ujedinili i postali Chalfonte-Haddon Hall, koji se ubrzo pretvorio u idealno odmaralište u kojem su mogli dogovarati poslovi uz užitak po vlastitoj mjeri.