Kolovoz je mjesec rajčica! Super recepti - od juhe do tarta i salse

Kolovoz je bez sumnje najljepši mjesec za ljubitelje rajčica. Tržnice i vrtovi prepuni su zrelih, mirisnih plodova koji upravo sad imaju najviše okusa i hranjivih tvari. Zato je ovo idealno vrijeme da ih iskoristite na sve moguće načine - od laganih ljetnih ručkova i večera do domaće šalše, pasirane rajčice i zimnice koja će vas tijekom cijele godine podsjećati na mirise ljeta. Bilo da ih pečete, kuhate, sušite ili jedete svježe, rajčice su jedna od onih namirnica koje gotovo svako jelo mogu učiniti ukusnijim.

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Možda ne izgledaju kao egzotična superhrana, no stručnjaci ih već godinama svrstavaju među najvrednije namirnice koje možemo uvrstiti u prehranu. Botanički gledano rajčica je voće, ali se u kuhinji ponaša poput povrća. Sadrži vrlo malo kalorija, bogata je vitaminima A i C, vlaknima te likopenom, snažnim antioksidansom koji joj daje karakterističnu crvenu boju. Upravo se likopen povezuje sa zaštitom stanica od oštećenja te manjim rizikom od srčanih bolesti i nekih vrsta raka.

Zanimljivo je da kuhanjem rajčica postaje još hranjivija. Toplinska obrada povećava iskoristivost likopena, a nekoliko kapi maslinova ulja dodatno pomaže njegovu apsorpciju. Zato su domaća šalša, juhe, umaci ili pečene rajčice jednako dobar, a često i bolji izbor od sirovih. Za najbolji okus birajte domaće, potpuno zrele plodove dozrele na suncu te ih čuvajte na sobnoj temperaturi, a ne u hladnjaku, gdje gube dio svoje arome.

Šalša - pravi okus ljeta

Malo koje jelo tako vjerno opisuje Mediteran kao domaća šalša. U Dalmaciji, Primorju i Istri gotovo svaka obitelj ima svoj recept, a rasprave priprema li se s lukom ili bez njega traju već generacijama. Poslužuje se uz tjesteninu, njoke, palentu ili kuhano meso, jednako je ukusna topla i hladna, a dodatkom tikvica ili patlidžana pretvara se u poznatu šporku šalšu. Jednostavna je, mirisna i uvijek podsjeća na ljeto.

Kolovoz je ujedno najbolje vrijeme za pripremu domaće pasirane rajčice. Dok su plodovi najzreliji i najukusniji, vrijedi odvojiti nekoliko sati kako biste ih sačuvali za hladnije mjesece. Dovoljno ih je blanširati, oguliti, ukloniti sjemenke te spremiti u sterilizirane staklenke ili zamrznuti. Tako ćete tijekom cijele godine imati savršenu bazu za juhe, lazanje, pizze, punjene paprike i omiljene umake, bez potrebe za kupovnim proizvodima.

Od juhe do tarta

Kad je riječ o ljetnoj kuhinji, rajčica gotovo da nema granica. Posebno su omiljene cherry rajčice koje su slatke, sočne i pune okusa. Od njih možete pripremiti jednostavnu tjesteninu, kremasti rižoto, mirisnu juhu, rustikalni tart ili galette, hrskave bruschette, domaće sušene rajčice ili aromatične umake za meso i ribu. Upravo zato izdvojili smo recepte koji će vam pomoći da iskoristite sezonu domaćih rajčica dok traje i unesete dašak ljeta na stol - iz dana u dan.

Domaća juha od pečenih rajčica

Foto: 123RF

SASTOJCI: 1 kg rajčica, paprika, glavica češnjaka, 2 luka, sol, papar u zrnu, timijan, origano, bosiljak, maslinovo ulje, 500 ml povrtnog temeljca, žlica javorova sirupa, 1/3 šalice kus-kusa, voda, 2/3 šalice domaćeg veganskog ribanca, listići svježe mente

PRIPREMA: Rajčice, papriku, luk i češnjak začinite, prelijte maslinovim uljem i pecite na 200°C oko 30 minuta. Kus-kus prelijte kipućom vodom i ostavite da nabubri, a povrtni temeljac zagrijte. Pečeno povrće s pečenim češnjakom izmiksajte, dodajte temeljac i javorov sirup te kratko prokuhajte. Umiješajte kus-kus i veganski ribanac, dobro promiješajte i poslužite uz svježe listiće mente.

Rižoto od rajčice i mascarponea

Foto: 123RF

SASTOJCI: 8 cherry rajčica, luk, 100 g riže za rižoto, 1/2 šalice bijelog vina, 2 žlice maslaca, režanj češnjaka, 2 žlice ribanog parmezana, žlica mascarponea, maslinovo ulje, sol, svježe mljeveni crni papar

PRIPREMA: Rajčice naribajte ili izmiksajte u pire. Na maslinovu ulju pirjajte nasjeckani luk, dodajte pire od rajčice i kratko kuhajte. Umiješajte rižu, podlijte vinom te dodajte češnjak, sol i papar. Kuhajte uz postupno dolijevanje temeljca dok riža ne omekša. Na kraju umiješajte maslac, parmezan i mascarpone te poslužite dok je rižoto još kremast.

Preljev od cherry rajčica za meso i ribu

Foto: 123RF

SASTOJCI: 2 žlice maslinova ulja, 1 filet inćuna, 2 režnja češnjaka, 2 šalice cherry rajčica, 1/2 žličice soli, žlica vinskog octa, 1/2 žličice senfa

PRIPREMA: Na maslinovu ulju kratko popržite zgnječeni inćun i sitno nasjeckani češnjak. Dodajte cherry rajčice i sol te kuhajte od 6 do 8 minuta, dok rajčice ne omekšaju i počnu pucati. Maknite s vatre, umiješajte vinski ocat i senf te prelijte preko pečenog mesa ili ribe.

Tart s rajčicama i brie sirom

Foto: 123RF

SASTOJCI: 4 rajčice, kolut brie sira, 500 g lisnatog tijesta, žlica nasjeckanog vlasca, žlica svježeg bosiljka, 2 žlice brašna, aceto balsamico, sol, svježe mljeveni crni papar

PRIPREMA: Zagrijte pećnicu na 200°C. Lisnato tijesto razvaljajte, stavite na lim i zarežite rub od 1 cm, pa ga ohladite 15 minuta. Rajčice posolite i ostavite na papirnatim ručnicima da upiju višak vlage. Na tijesto rasporedite brie, preko njega složite rajčice i pecite od 22 do 26 minuta, dok tijesto ne porumeni, a sir se otopi. Ostavite da se kratko ohladi, zatim pospite vlascem i bosiljkom, popaprite te prelijte s nekoliko kapi aceta balsamica.

Sušene cherry rajčice iz pećnice

Foto: 123RF

SASTOJCI: cherry rajčice, sol, maslinovo ulje, sušeni bosiljak, češnjak, ružmarin

PRIPREMA: Rajčice operite, osušite i prerežite na pola. Posložite ih na lim obložen papirom za pečenje, prerezanom stranom prema gore i pecite na 120°C od 2,5 do 3,5 sata, dok se ne osuše. Ohladite ih pa poslužite odmah ili spremite u staklenku s maslinovim uljem, češnjakom, ružmarinom i drugim mediteranskim začinima.

Ljutkasta salsa od ljetnih rajčica

Foto: Fotolia

SASTOJCI: 450 g rajčice šljivar ili cherry rajčica, 1-2 jalapeño papričice, 2 režnja češnjaka, sol, papar, 2 žlice vode

PRIPREMA: Zagrijte pećnicu na grill. Na lim obložen papirom za pečenje stavite prepolovljene rajčice, jalapeño papričice i češnjak te posolite. Pecite oko 5 minuta, izvadite jalapeño i češnjak, a rajčice pecite još 5 minuta. Sve zajedno, uključujući sokove koje su pustile rajčice, stavite u blender i izmiksajte do željene teksture. Po potrebi dodajte vodu, posolite i popaprite. Poslužite kao umak uz tortilja čips, tjesteninu, bruschette ili pizzu.