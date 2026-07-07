Komarac vas je ugrizao, a oteklina ne prolazi? Možda imate Skeeterov sindrom

Za većinu ljudi ubod komarca znači tek nekoliko dana neugodnog svrbeža i blagog crvenila. No kod nekih osoba reakcija može biti puno jača - pojavljuju se veliki otoci, bol, toplina kože i intenzivan svrbež koji može trajati danima. Takva pretjerana reakcija organizma na ubod komarca poznata je kao Skeeterov sindrom.

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Što je Skeeterov sindrom?

Skeeterov sindrom je rijetka upalna alergijska reakcija na proteine iz sline komarca. Prema Američkoj akademiji za alergiju, astmu i imunologiju, simptomi se mogu pojaviti već nekoliko sati nakon uboda, a često uključuju veliko područje crvenila, oteklinu, osjećaj topline, svrbež i bol.

Kod osoba sa Skeeterovim sindromom oteklina oko mjesta uboda može narasti i do nekoliko centimetara u promjeru unutar samo sat vremena, a reakcija se može dodatno pogoršavati tijekom idućih dana. Koža na tom području može biti crvena, tvrda, bolna i topla na dodir, zbog čega se stanje ponekad zamijeni s infekcijom.

Dijagnoza se najčešće postavlja prema simptomima i reakciji nakon uboda jer ne postoji jednostavan krvni test kojim bi se mogla potvrditi alergija na komarce.

Tko je skloniji jakoj reakciji?

Skeeterov sindrom najčešće se javlja kod:

male djece i dojenčadi koja još nisu razvila otpornost na ubode komaraca

osoba koje su se nedavno preselile ili putovale u područje s novim vrstama komaraca

osoba s oslabljenim imunološkim sustavom

Djeci je ponekad potrebno nekoliko godina izlaganja ubodima kako bi razvila prirodnu toleranciju na slinu komaraca. Zbog toga mališani mogu imati izraženije reakcije nego odrasli.

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Kako razlikovati Skeeterov sindrom od infekcije?

Velika oteklina nakon uboda ne mora odmah značiti infekciju. Kod Skeeterovog sindroma reakcija je posljedica alergije, dok infekcija nastaje kada bakterije kroz oštećenu kožu, primjerice zbog češanja, prodru u ranu.

Na moguću infekciju ukazuju simptomi poput:

crvenila koje se širi oko mjesta uboda

pojave gnoja ili iscjetka iz rane

izrazite topline kože

povišene temperature ili zimice

U tim slučajevima potrebno je javiti se liječniku jer može biti riječ o bakterijskoj infekciji poput celulitisa.

Foto: Dreamstime

Kako ublažiti simptome?

Kod blažih reakcija mogu pomoći hladni oblozi, led i lokalni kortikosteroidni pripravci koji smanjuju upalu i svrbež. Kod jačih alergijskih reakcija liječnici mogu preporučiti antihistaminike s produljenim djelovanjem.

Ako se oteklina povećava, simptomi ne prolaze unatoč lijekovima iz ljekarne ili se stanje pogoršava, potrebno je potražiti liječnički savjet. U težim slučajevima mogu biti potrebni i kortikosteroidi na recept.

Iako Skeeterov sindrom može izgledati zabrinjavajuće, riječ je o alergijskoj reakciji, a ne opasnoj infekciji - no važno je prepoznati razliku i reagirati na vrijeme.