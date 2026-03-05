Konačno sam našla učinkoviti šampon za masnu kosu! Sad izdržim i do 6 dana bez pranja

Ako si se ikada borila, ili se boriš, s masnom kosom znaš da je to velika muka. Moje tjeme je od izlaska iz puberteta postalo jedno od onih za koje nikada nemam osjećaj da je zaista čisto. Kosu bih prala ponedjeljkom ujutro prije početka tjednih obveza, a u utorak popodne bi mi već bila u repu. I to je užasno iscrpljujuće. Više nisam imala ni volje niti energije stalno prati kosu - radije bih odbila izlazak nego da opet moram pod tuš...

Prema stanju kose sam planirala druženja i aktivnosti, a moja nesigurnost bi se još malo pojačala sa svakom novom fotografijom na kojoj moja kosa izgleda užasno jer nije svježe oprana. I tako sam posljednjih desetak godina, a možda i koju više.

Šampon koji tjeme čini stvarno čistim

Nadam se da s ovim tekstom neću ureći samu sebe, ali konačno sam pronašla šampon idealan za moje mašćenju sklono vlasište. Dugo sam ga mjerkala, razmišljajući želim li dati (za jedan šampon) poveću svotu, posebno jer nisam vjerovala da će biti išta bolji od cijelog niza šampona za masnu kosu koje sam isprobala. Riječ je o K18 Peptide Prep šamponu za detoksikaciju, koji obećava da dubinski čisti, ali bez agresivnog učinka i isušivanja tjemena.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Nisam se htjela veseliti naglas, nego sam čekala. I čekala. I nikako da dočekam da mi se kosa zamasti. Idući sam je put oprala tek u subotu ujutro, nakon pet dana. Mislim da to posljednjih 25 godina sigurno nisam uspjela. Ali ono što je najzanimljivije je način na koji mi se kosa zamastila. Nisu to više bili oni masni "špageti" koji se inače stvore i zbog kojih ne možeš vezati ni normalan rep. Bilo je to lagano zamašćeno tjeme, ali vlasi su i dalje bile glatke. S kosom sam mogla i dalje lagano upravljati, nije bilo onog masnog sjaja koji vrišti "ova ne pere kosu!".

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Stalni dio moje rutine za masnu kosu

Sada je K18 Peptide Prep šampon dio moje rutine pranja kose već mjesec dana i jedva to čekam jer uživam u procesu. Više se ne bojim znojenja tijekom dana ili noći koje će dodatno utjecati na masnoću tjemena. Prednost K18 Peptide Prep šampona je u njegovoj formulaciji s aktivnim ugljenom i salicilnom kiselinom. Nježno, ali temeljito uklanja višak masnoće te čak bakar i druge metale iz tvrde vode. A rezultat je, kako i sam brend kaže na službenim stranicama "osjećaj lakoće pri korijenu, svježine na vlasištu i vidljivo obnovljena tekstura kose koja ponovno dobiva sjaj i snagu". I to je sve točno.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Proizvod se preporučuje koristiti jednom tjedno ili po potrebi, ja ga koristim za svako pranje i nisam imala problema. Nježno ga umasiram u vlasište i temeljito isperem. I spremna sam za cijeli tjedan bez stresa i planiranja mogu li na piće poslije posla ili moram kući da prije operem kosu. K18 Peptide Prep šampon je istinski promijenio moj život nabolje i učinio mi ga je jednostavnijim.





