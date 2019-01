Konzultantica Ana Fresl otkrila kako do novca iz EU fonfdova

U fondovima EU sam od samih početaka, kaže Ana Fresl, direktorica konzultantske tvrtke Projekt jednako razvoj d.o.o., koja se bavi edukacijom, savjetovanjem, pripremom i provedbom projekata za fondove Europske unije.

- Tijekom pet godina u Ministarstvu financija te Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU radila sam na više od 200 projekata, u procesima pisanja natječaja, odabira i ugovaranja projekata te odobravanju troškova za financiranje. Vodila sam razne edukacije i ujedno primijetila da je više podrške potrebno na strani korisnika sredstava nego na strani davatelja sredstava, gdje sam do tada radila - kaže Fresl.

Ana, koja je i predsjednica HUP-ove Udruge profesionalaca u fondovima EU, na ulazak u poduzetništvo motivirao ju je, kako kaže, i netom završen studij. Tako se krajem 2009. godine odlučila za privatni sektor i otvorila firmu PJR.

Nagrada za izvrsnost

- Glavni motiv je bio prenijeti svoja znanja i iskustva i pokušati izgraditi jedan uspješan tim koji će uvelike pomoći apsorpciji EU fondova u Hrvatskoj. PJR je u desetoj godini poslovanja, danas tim ima 28 stručnjaka iz područja EU fondova i javne nabave te ima stotine uspješnih projekata iza sebe - kaže sugovornica. Da natječaji za dodjelu sredstava ne moraju biti bauk, Ana Fresl dokazala je i na vlastitom primjeru.

- Mislim da morate stati u svačije cipele da biste znali kako im je - kaže Fresl.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Tako je PJR aplicirao na natječaj za dodjelu novca poduzetnicima i dobio ga je tri puta.

- Putem EU fondova smo, primjerice, pokrenuli novi portal javne nabave www.javna-nabava.info, kojem je cilj biti prvi izvor i prvi izbor za javnu nabavu ponuditeljima i naručiteljima. Uvjete nije bilo teško ispuniti jer, kako moji kolege vole reći, EU fondovi su nagrada za izvrsnost, pa sam vrlo ponosna na naše male poduzetničke projekte. Naime, naši napori da u području javne nabave obrazujemo domaće subjekte doveli su do toga da već drugu godinu zaredom organiziramo veliku međunarodnu konferenciju u javnoj nabavi u Opatiji - ističe konzultantica.

No, dodaje, proces prijave na natječaje jest kompliciran i potrebno je ispuniti mnoge uvjete, koji su za svaki natječaj različiti, često i napisati mnogo stranica teksta o sebi i svojem projektu te demonstrirati relevantnost, kapacitete, kvalitetu, uspješnost, izvedivost, održivost itd.

Sustav sve jednostavniji

- Pozitivno je da se sustav svakim novim financijskim razdobljem pojednostavljuje, no i dalje je tu puno posla, puno pravila i procedura koje oduzimaju puno vremena, ali ide se na lakše. Primjerice, nema više printanja i vezivanja projekta, sad se aplicira online - pojašnjava sugovornica zašto su konzultanti s iskustvom u apliciranju i dobivanju europskog novca danas vrlo traženi.

Najbolje je uzeti stručnoga konzultanta za tumačenje pravila provedbe i za provedbu postupaka nabave, kaže konzultantica Ana Fresl.

Uz to, dio troškova tih savjetničkih usluga prihvatljivi su kao trošak projekta koji je plativ iz proračuna projekta, dakle iz EU fondova, pa korisnik stvarno treba umanjiti rizik.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava dug je i definira mnoštvo pravila, od kojih su najvažnija pravila, odnosno uvjeti za prihvatljivost troškova. Prosječni povrat EU sredstava u RH je 10 posto. A daleko najveći razlog povrata EU sredstava su pogreške u postupku nabave - kaže Fresl i nastavlja:

Pravila nabave i ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava nisu nešto što se od prve nauči, previše košta pogreška u toj školi, pa se sugerira angažiranje stručnjaka s ovim znanjima. Opasnost od povrata vreba i godinama poslije projekta. Naime, svaki prijavitelj u projektnom prijedlogu predlaže razine uspjeha u budućnosti (primjerice broj zaposlenih i iznos prihoda tri godine nakon završetka projekta).

- O ovim se rezultatima mora izvijestiti, a u slučaju podbačaja također će se morati napraviti neki povrati. Najvažnije je o realnosti obećanja razmišljati prilikom prijave projekta, a tijekom projekta očekivanja se mogu umanjiti ugovornim aneksima. U kasnijim godinama, ako se podbačaj i dogodio, povrati se mogu umanjiti uz pomoć stručnjaka koji će vam pomoći pravdati olakotne okolnosti - savjetuje konzultantica.

7 pogrešaka i 7 rješenja kod prijave

Pogreška: Neprihvatljivost prijavitelja – među kojima je najčešće neispravno tumačenje veličine poduzeća, što može rezultirati nemogućnošću prijave projekta ili traženjem krivog intenziteta potpore.

Rješenje: S obzirom na to da je ovo nulti korak, koji, ako se dobro ne napravi, može rezultirati odbijanjem prijave, sugerira se procjenu napraviti uz pomoć stručnoga konzultanta.

Pogreška: Nerealni pokazatelji uspjeha projekta - pretjerano visoka razina pokazatelja projekata, primjerice iznos budućeg prihoda nakon investicije.

Rješenje: Potrebno je biti realan i ne obećavati da će se nešto dogoditi ako korisnik nije siguran da to može ispuniti, to vodi do povrata dijela sredstava.

Pogreška: Nekonzistentna intervencijska logika - nedovoljno istraženo tržište, odnosno način na koji se identificirani problemi žele riješiti nije vjerodostojan.

Rješenje: Kvalitetnije istražiti okruženje projekta, rizike projekta te stvarnu mogućnost utjecaja potpore na opće poslovanje poduzetnika.

Pogreška: Manjkavosti u proračunu projekta - uključivanje neprihvatljivih troškova u proračun projekta, nepoštovanje ograničenja proračunskih kategorija, kriva procjena iznosa proračunskih stavki i slično.

Rješenje: Valja dubinski razumjeti pravila prihvatljivosti troškova za financiranje EU potporom, pravila koja je natječaj definirao, dakle ili jako pomno čitati uvjete natječaja ili konzultirati stručne konzultante.

Pogreška: Neadekvatnost potrebnih resursa - nejasno prikazani financijski resursi za osiguravanje održivosti projekta, planirani neadekvatni ljudski kapaciteti za provedbu projekta i sl.

Rješenje: Prijavitelji često podcijene trud potreban u provedbi projekta, ili sredstva koja će biti potrebna da se održi poslovanje, pa je potrebna adekvatna financijska analiza.

Pogreška: Nedosljednost projektnog prijedloga - neusklađenost informacija u različitim dokumentima koji čine projektnu prijavu.

Rješenje: Projekt treba djelovati kao jedan konzistentan dokument, pa se sugerira imati centralnu koordinacijsku točku te internu ili profesionalnu recenziju prije predaje. Ovo je jedan od jačih argumenata zašto je tijekom prijave potreban konzultant.

Važno je dobro se informirati o novim pravilima i ciljevima

Većina prijavitelja i konzultanata već sad počinje pripreme za sljedeće razdoblje financiranja, koje započinje 2021. i trajat će do 2027., ističe Ana Fresl. Bit će tu mnogih novih pravila, ali i novih ciljeva financiranja, kaže te dodaje kako će o tim promjenama govoriti mnogi stručnjaci na međunarodnoj konferenciji o EU fondovima koju PJR organizira u dvorcu Trakošćan 6. i 7. ožujka.

Mali i srednji poduzetnici su najuspješniji, treba biti brz

Mali i srednji poduzetnici su najzainteresiraniji za EU fondove, oni najviše apliciraju i povlače sredstva EU fondova, značajno uspješnije i brže od javnih organizacija, a odlike interesa i brzine i jesu svojstvene upravo privatnom sektoru, odnosno njihovim tržištima. Natječaji koji se i otvore za poduzetnike zatvaraju se brzo nakon otvaranja zbog velikog interesa, stoga treba biti pripremljen i brz.

