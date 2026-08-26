Konzumiranje šećera prije druge godine života može ostaviti posljedice za cijeli život

Ono što dijete jede u najranijoj dobi možda ne utječe samo na težinu, zube i rizik od dijabetesa. Prema rezultatima novog velikog istraživanja, izloženost manjim količinama šećera tijekom trudnoće i prve dvije godine života mogla bi biti povezana i sa zdravijim starenjem mozga desetljećima poslije.

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Znanstvenici su analizirali podatke više od 60.000 ljudi te otkrili da su osobe koje su tijekom prvih 1000 dana od začeća bile izložene ograničenoj količini šećera imale 27 posto manji rizik od razvoja demencije iz bilo kojeg razloga.

Još izraženija razlika zabilježena je kod Alzheimerove bolesti. Rizik je među sudionicima koji su u najranijoj dobi konzumirali manje šećera bio 46 posto niži nego kod ljudi koji nisu bili izloženi ograničenjima.

Istraživanje je pokazalo i povezanost s mentalnim zdravljem. Rizik od anksioznih poremećaja bio je niži 20 posto, a od depresije 11 posto. Slična zaštitna povezanost, međutim, nije pronađena kod Parkinsonove bolesti.

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Prvih 1000 dana moglo bi biti presudno razdoblje

Prvih 1000 dana obuhvaća razdoblje od začeća, preko devet mjeseci trudnoće, pa sve do približno drugog rođendana djeteta.

Riječ je o razdoblju intenzivnog razvoja mozga, živčanog sustava, organa i metabolizma. Upravo tada organizam može biti posebno osjetljiv na prehranu i druge čimbenike iz okoline.

Znanstvenici smatraju da prehrana u tom razdoblju može utjecati na takozvano metaboličko programiranje. Pojednostavljeno, uvjeti kojima je tijelo izloženo tijekom razvoja mogli bi dugoročno oblikovati način na koji ono regulira šećer u krvi, upalne procese, pohranu energije i reakciju na stres.

Foto: 123RF

To ne znači da je zdravlje odrasle osobe zauvijek određeno onime što je jela kao beba. Genetika, obrazovanje, tjelesna aktivnost, pušenje, alkohol, san, društveni odnosi, bolesti i prehrana tijekom cijelog života i dalje imaju važnu ulogu.

Rezultati ipak sugeriraju da bi rani razvoj mogao biti posebno osjetljiv prozor u kojem pretjerano izlaganje šećeru ostavlja dugotrajan trag.

Znanstvenici iskoristili poslijeratno racioniranje šećera

Provođenje istraživanja u kojem bi jednoj skupini trudnica i djece znanstvenici desetljećima ograničavali šećer, a drugoj dopuštali veće količine, bilo bi praktično i etički gotovo nemoguće.

Zato su istraživači iskoristili neobičan povijesni događaj kao svojevrstan prirodni eksperiment – poslijeratno racioniranje šećera u Velikoj Britaniji.

Britanci su tijekom i nakon Drugoga svjetskog rata imali ograničenu količinu šećera koju su mogli kupovati. Kada je racioniranje 1953. godine završilo, dostupnost i potrošnja šećera naglo su porasle.

To je znanstvenicima omogućilo da usporede ljude rođene neposredno prije i nakon ukidanja ograničenja. Sudionici su odrastali u sličnoj zemlji i povijesnom razdoblju, ali su tijekom trudnoće i ranog djetinjstva bili izloženi različitoj dostupnosti šećera.

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U istraživanje su uključena 60.394 sudionika britanskog projekta UK Biobank, rođena između 1951. i 1956. godine. Podijeljeni su prema tome jesu li ograničenju šećera bili izloženi samo prije rođenja, tijekom trudnoće i nakon rođenja ili mu nisu bili izloženi u najranijem razdoblju života.

Najveća korist nije zabilježena samo tijekom trudnoće

Rezultati su pokazali da samo ograničavanje šećera tijekom trudnoće nije bilo tako snažno povezano s kasnijom zaštitom mozga kao ograničenje koje se nastavilo i nakon rođenja.

Najizraženije razlike zabilježene su kod ljudi koji su manjoj dostupnosti šećera bili izloženi tijekom gotovo cijelih prvih 1000 dana.

Kod depresije i anksioznosti pojavio se i svojevrstan odnos između trajanja ograničenja i rezultata. Zaštitna povezanost postala je izraženija kada se ograničena dostupnost šećera nastavila najmanje šest mjeseci nakon rođenja.

To bi moglo značiti da nije važna samo prehrana majke u trudnoći, nego i ono što dijete konzumira nakon početka dohrane.

Autori su kod žena pronašli dosljednu povezanost između ranog ograničenja šećera i nižeg rizika od Alzheimerove bolesti, depresije i anksioznosti. Ipak, potrebna su dodatna istraživanja kako bi se objasnilo zašto bi učinak kod nekih ishoda mogao biti izraženiji kod žena.

Njihovi mozgovi izgledali su nešto mlađe

Istraživači se nisu oslonili samo na medicinske dijagnoze. Analizirali su i snimke mozga dijela sudionika kako bi provjerili postoje li mjerljive strukturne razlike.

Kod osoba koje su tijekom ranog života bile izložene ograničenju šećera mozak je prema modelima snimanja izgledao prosječno 0,39 godina mlađe od njihove stvarne kronološke dobi.

Razlika od nešto manje od pet mjeseci na prvi pogled možda ne djeluje velika. Međutim, na razini velike skupine mogla bi upućivati na sporije biološko starenje mozga.

Zabilježeni su i veći volumeni pojedinih dubokih moždanih struktura, uključujući hipokampus i talamus.

Hipokampus je posebno važan za učenje i stvaranje sjećanja te je među područjima koja mogu biti pogođena u ranim fazama Alzheimerove bolesti. Talamus sudjeluje u prijenosu osjetnih informacija, pažnji, budnosti i brojnim drugim funkcijama.

Znanstvenici su pronašli i razlike u odnosu sive i bijele tvari, no takvi nalazi ne mogu se jednostavno prevesti u tvrdnju da je nečiji mozak zdrav ili bolestan. Oni prvenstveno pokazuju da su se između skupina pojavile mjerljive anatomske razlike.

Kako bi šećer mogao utjecati na mozak?

Istraživanje nije bilo osmišljeno tako da točno utvrdi biološki mehanizam, ali znanstvenici su naveli nekoliko mogućih objašnjenja.

Prekomjeran unos dodanih šećera može pridonijeti naglim promjenama glukoze u krvi, inzulinskoj rezistenciji, pretilosti i kroničnoj upali. Ti su čimbenici povezani s bolestima krvnih žila i poremećajima metabolizma koji mogu povećati rizik od kognitivnog propadanja.

Mozak je iznimno energetski zahtjevan organ i ovisi o stabilnoj opskrbi glukozom. To, međutim, ne znači da mu je potrebno mnogo slatkiša ili zaslađenih pića. Tijelo glukozu dobiva i razgradnjom škroba i drugih ugljikohidrata iz uobičajene hrane.

Dugotrajno pretjerano unošenje dodanog šećera može nepovoljno utjecati i na zdravlje krvnih žila. Budući da mozak treba uredan dotok krvi i kisika, poremećaji cirkulacije mogu pridonijeti vaskularnoj demenciji i pogoršati druge oblike kognitivnog propadanja.

Ipak, iz ove studije ne može se zaključiti da je jedan mehanizam odgovoran za pronađene razlike niti da je šećer jedini uzrok.

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Rezultati ne znače da će slatkiš izazvati demenciju

Autori i neovisni stručnjaci upozoravaju da rezultate ne treba pretvarati u poruku da će dijete koje povremeno pojede kolač ili sladoled u starosti razviti Alzheimerovu bolest.

Istraživanje je promatračko, iako je povijesno racioniranje omogućilo uvjerljiviju usporedbu nego u običnim anketama o prehrani. Znanstvenici su pronašli povezanost, ali nisu dokazali da je manja količina šećera izravno spriječila demenciju.

Ljudi rođeni tijekom racioniranja mogli su se od kasnije rođenih osoba razlikovati i prema drugim okolnostima. Na rezultate su mogli utjecati dostupnost drugih namirnica, obiteljske navike, prihodi, infekcije, obrazovanje, zdravstvena skrb i brojni čimbenici koje je teško u potpunosti izdvojiti desetljećima poslije.

UK Biobank također nije savršen presjek cijelog stanovništva. Sudionici velikih zdravstvenih istraživanja često su zdraviji i zainteresiraniji za vlastito zdravlje od opće populacije.

I sami autori rezultate opisuju kao kvazieksperimentalne te govore o povezanosti s nižim rizikom, a ne o konačnom dokazu uzroka i posljedice. Rad je objavljen 22. srpnja 2026. u časopisu 'npj aging', a objavljena verzija rukopisa još treba proći završno uredničko oblikovanje.

Odnosi li se to na prirodni šećer iz voća i mlijeka?

Kada se govori o ograničavanju šećera kod djece, najčešće se misli na slobodne i dodane šećere, a ne na potpuno izbacivanje ugljikohidrata ili voća.

Dodani šećer nalazi se u slatkišima, keksima, kolačima, zaslađenim pahuljicama, voćnim jogurtima, čokoladnim mliječnim napitcima i brojnim industrijski prerađenim proizvodima.

Slobodni šećeri uključuju i šećere prisutne u medu, sirupima, voćnim sokovima i koncentratima. Iako sok može sadržavati vitamine, njegov se šećer brzo unosi, dok nedostaje velik dio vlakana iz cijelog voća.

Šećer prirodno prisutan u cijelom voću, povrću i običnom mlijeku ne promatra se na isti način. Te namirnice istodobno donose vlakna, vitamine, minerale, proteine ili druge hranjive tvari.

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Djeci su za rast potrebni energija i raznovrsna prehrana. Cilj zato nije stvoriti prehranu bez ikakvog šećera, nego što dulje izbjegavati nepotrebno dodavanje šećera i zaslađena pića.

Šećer se često skriva u hrani namijenjenoj djeci

Roditelji djeci uglavnom ne daju žličice čistog šećera, ali veće količine mogu se nakupiti kroz proizvode koji se reklamiraju kao praktični ili prikladni za najmlađe.

Voćne kašice u vrećicama, sokovi, zaslađeni čajevi, dječji keksi, pahuljice, deserti i aromatizirani mliječni proizvodi mogu sadržavati znatne količine slobodnih ili dodanih šećera.

Čak i kada na pakiranju piše da proizvod nema dodanog šećera, može sadržavati koncentrirani voćni sok, sirup ili veliku količinu usitnjenog voća. Takav proizvod nije nužno jednako loš kao slatkiš, ali oznaku ipak treba čitati u kontekstu ukupnog sastava.

Rano djetinjstvo važno je i za razvoj okusa. Ako se dijete od početka navikne na izrazito slatke proizvode, prirodno manje slatka hrana može mu kasnije biti manje privlačna.

Zato stručnjaci uglavnom savjetuju vodu kao osnovno piće, cijelo voće umjesto soka te obične mliječne proizvode kojima se po potrebi može dodati svježe voće.

Ranije istraživanje povezalo je rani unos šećera i s dijabetesom

Ovo nije prvo istraživanje koje je iskoristilo britansko racioniranje šećera kako bi proučilo dugoročno zdravlje.

Ranija analiza pokazala je da su ljudi izloženi manjoj količini šećera u prvih 1000 dana imali 35 posto niži rizik od dijabetesa tipa 2 i 20 posto niži rizik od povišenog krvnog tlaka u srednjoj dobi.

Kod njih se dijabetes pojavljivao prosječno četiri godine kasnije, a povišeni krvni tlak oko dvije godine kasnije. Nakon ukidanja racioniranja britanska se potrošnja šećera gotovo udvostručila, s približno 40 na 80 grama dnevno.

Novo istraživanje sada sugerira da se moguća povezanost ranog unosa šećera ne zaustavlja na metabolizmu i srcu, nego bi se mogla odnositi i na dugoročno zdravlje mozga.

Nije sve izgubljeno nakon druge godine

Rezultati ne znače da odrasla osoba više ništa ne može učiniti jer je u djetinjstvu jela mnogo šećera.

Rizik od demencije oblikuje se tijekom cijelog života. Tjelesna aktivnost, održavanje urednog krvnog tlaka i šećera u krvi, prestanak pušenja, kvalitetan san, liječenje oštećenja sluha i društvena aktivnost i dalje mogu pridonijeti zdravlju mozga.

Neovisni stručnjaci naglašavaju da je zdrava i uravnotežena prehrana jedan od najboljih načina podržavanja zdravlja mozga te da nikada nije prekasno za pozitivne promjene.

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Najvažnija poruka istraživanja zato nije da roditelji trebaju paničariti zbog svakog zalogaja slatkog. Ono pokazuje da ograničavanje nepotrebnog dodanog šećera tijekom trudnoće i ranog djetinjstva možda donosi koristi koje se mogu protezati mnogo dalje od zaštite mliječnih zubi i sprječavanja debljanja.

Ipak, tek će dodatne studije pokazati koliki dio uočenog učinka zaista pripada šećeru i mogu li se rezultati ponoviti u drugim populacijama.



