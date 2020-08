Korčula: Onečišćenje mora proširilo se na gradsku plažu

Dubrovačko-neretvanska županija objavila je u subotu da se onečišćenje mora s plaže Hotela Park u Korčuli proširilo i na gradsku plažu Banje pa se na obje plaže do daljnjega ne preporučuje kupanje

<p>Nakon što je u petak utvrđeno da je more na plaži Hotela Park u Korčuli onečišćeno fekalijama, tj. bakterijom Escherichia coli, Dubrovačko-neretvanska županija objavila je da se onečišćenje proširilo i na gradsku plažu Banje.</p><p>Loša kakvoća mora na plaži Hotela Park u Korčuli utvrđena je još u šestom ciklusu ispitivanja 28. srpnja, kada je more ocijenjeno kao zadovoljavajuće, a rezultati analize mora, koje je županijski Zavod za javno zdravstvo uzorkovao 11. kolovoza tijekom sedmog redovitog ispitivanja, prelazili su granične vrijednosti za mikrobiološki pokazatelj Escherichia coli.</p><p>Istoga dana uzorkovano je more na Gradskoj plaži Banje u Korčuli koja se nalazi u blizini i rezultati ispitivanja za pokazatelj Escherichia coli bili su unutar graničnih vrijednosti, ali su ukazivali na širenje onečišćenja. Ispitivanje je ponovljeno 14. kolovoza te je utvrđeno da rezultati prelaze granične vrijednosti za mikrobiološke pokazatelj Escherichia coli.</p><p>Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje uzorkovanje mora ponavljat će se do prestanka onečišćenja, a o onečišćenju je obaviještena Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije.</p><p>Bakterijom Escherichia coli onečišćeno je u četvrtak i more na plaži u dubrovačkoj Uvali Sumartin, što je nakon dojave građana potvrdilo ispitivanje županijskoga Zavoda za javno zdravstvo, pa se i na toj plaži do daljnjega ne preporučuje kupanje. (tk)</p>