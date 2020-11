Korejska rutina njege lica koja će ga pomladiti u šest koraka

Svima je poznato kako Azijatkinje imaju besprijekoran, porculanski ten, koji možemo samo poželjeti. Teže sjajnom, blistavom izgledu kože stoga se njega lica sastoji od nekoliko koraka

<p>Korejska rutina njege kože sve je popularnija i jedna je od vodećih beauty trendova. Korejski brendovi za njegu lica posljednjih su godina doživjeli pravi procvat, a mnogi govore kako je azijska rutina njege lica preporod za kožu lica. Istočnjačke ljepotice poznate su po besprijekornom tenu, a ključ savršene kože jest njihova rutina. U azijskoj kulturi već od malih nogu posebna se pažnja posvećuje njezi lica, a beauty tretmani za njih nisu samo obična rutina, već način života.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Korejska skin care rutina se fokusira na dubinsko uljepšavanje kože, a ne na njezino pokrivanje teškim slojevima šminke. </p><p>Donosimo vam njihovih 6 praktičnih savjeta za odmorno, lijepo i mekano lice. </p><h2>1. Jamsu</h2><p>Jamsu doslovno u prijevodu znači 'uranjanje' na korejskom, što zapravo i uključuje ova tehnika. Jamsu tehnika omiljena je alternativa Koreanki za poznatu baking metodu kojom se koriste brojni make up artisti hollywoodskih zvijezda kako bi njihov make up učinili izdržljivim. </p><p>Nakon što ste nanijeli puder i korektor, na lice je potrebno nanijeti sloj pudera u prahu ili baby pudera. Lice se tada uranja u posudu napunjenu s ledenom vodom na 10 do 30 sekundi.</p><p>Ova tehnika donosi matirani izgled, a vaš make up će biti postojan cijeli dan. </p><h2>2. Tapkanje proizvoda </h2><p>Umjesto da mažete svoj proizvod i utrljavate ga, lagano tapkajte po koži lica kao da se 'šamarate'. To poboljšava protok krvi i omogućuje da proizvod bolje prodre u kožu. Osim toga, to pomaže tijekom vremena stimulirati kolagen. </p><h2>3. Vježbe za masažu lica</h2><p>Kao što je važno trenirati mišiće tijela kako se ne bi opustili prije vremena, isto je potrebno i s mišićima lica. Masaža lica nije komplicirana i možete je izvoditi svaku večer prije spavanja po dvije do pet minuta. Osim što će vaše lice izgledati zategnutije i imat ćete prirodne 'konture', poboljšat ćete cirkulaciju i vratiti koži zdravu boju. Uz to, bore će se manje vidjeti i odgodit ćete nastanak novih. Samo, budite jako nježne, ne navlačite kožu nego je tapkajte i masirajte nježnim pritiskom prstiju.</p><h2>4. Sušenje na zraku + pravilo od 10 sekundi</h2><p>Nakon što ste oprali lice, ostavite ga da se osuši na zraku, umjesto da ga sušite ručnikom. Ne samo da je to loše za vašu kožu, već unutar tih vlakana živi iznenađujuće velika količina bakterija i kemikalija, čak i ako ste ručnik tek oprali. Prema pravilu od 10 sekundi, svoje biste proizvode za njegu kože trebali primijeniti u roku od 10 sekundi nakon pranja dok je vaše lice još uvijek vlažno. </p><h2>5. Dvostruko čišćenje</h2><p>Čini se da je istina da samo jedno sredstvo za čišćenje lica možda neće biti dovoljno za uklanjanje svih bakterija i nečistoća s vašeg lica. Da biste osigurali da je vaše lice uistinu čisto, dvostruko ga čistite. To podrazumijeva sredstvo za čišćenje na bazi ulja za uklanjanje šminke nakon čega slijedi standardno sredstvo za čišćenje na bazi vode za dubinsko čišćenje kože.</p><h2>6. Kupka do pola</h2><p>Dosta popularne kupke u Koreji su vruće kupke s vodom koja tek dolazi do pupka, dok gornji dio tijela ostaje potpuno suh. Rečeno je da temperaturna razlika između gornje i donje polovice tijela pomaže pojačati cirkulaciju, dok para koja dolazi iz vode hidratizira vaše pore, piše <a href="https://www.realsimple.com/beauty-fashion/skincare/korean-skincare-hacks" target="_blank">Real Simple.</a></p>