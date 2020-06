Korisne u budućnosti: Što su to meta vještine i imate li ih i vi?

'Automatizacija će smanjiti potražnju za stručnjacima iz nekih uskih područja a ovladavanje ovim vještinama učinit će vas poželjnijim radnikom u budućnosti'

<p>Nekada je učenje određenog zanata ili vještine značilo vjerojatnu i pouzdanu karijeru. S vremenom se to sve više mijenja, a da bismo bili u toku od nas se očekuje cjeloživotno usvajanje različitih vještina. Tako umjesto da razvijamo kompetencije za npr., analitiku ili komunikaciju, suvremeni život od nas zahtijeva da smo se u bilo kojem trenutku spremni usmjeriti prema nekom drugom poslu.</p><p>Zato je, piše<a href="https://bigthink.com/personal-growth/5-meta-skills?rebelltitem=6#rebelltitem6" target="_blank"> Big Think</a>, jako važno da njegujemo vještine koje nam pružaju šire mogućnosti i pomažu u razvoju raznih kompetencija, a još su i primjenjive u širokom spektru poslova. Jer što se više radnih mjesta automatizira, posjedovanje takvih vještina bit će važnije.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: 5 znakova da ste pregorjeli na poslu</p><p>Autor<strong> Marty Neumeier </strong>u svojoj knjizi 'Meta vještine: Pet talenata za doba robotike' spominje pet glavnih meta vještina.</p><h2>1. Osjećanje</h2><p>To što je budućnost rada u automatizaciji ne znači da će ljudski element biti nebitan. Socijalna inteligencija bit će čak i važnija nego prije - s tehnologijom koja će nadmašiti mnoge talente, pojedinci s izraženom empatijom i sličnim karakteristikama biti će najcjenjeniji. donijet će najviše vrijednosti stolu.</p><p>Osjećanje također obuhvaća i karakteristike poput intuicije ili sposobnosti donošenja zaključka bez oslanjanja na svjesno rasuđivanje. Ljudski um nije stvoren za striktne proračune pa bi se više trebali oslanjati na vještine koje nam mogu pomoći u suradnji s drugima i uštedjeti nam vrijeme i trud za rješavanje raznih problema i zadataka. </p><h2>2. Gledanje</h2><p>Računala su fantastična za rješavanje pojedinačnih problema, ali ona često ne vide dobro širu sliku. Ta je meta vještina isključivo ljudska sposobnost zbog koje možemo smišljati strategije i shvatiti da cjelina može biti veća od zbroja svih njegovih dijelova.</p><p>Stvarni je svijet kompliciran i višedimenzionalan i nije uvijek jednostavno jasno vidjeti sve oko sebe, no to nam omogućuje precizniju sliku o svijetu.</p><h2>3. Sanjarenje</h2><p>Inovativnost i kreativnost vještine su koje će uvijek biti tražene. Jednom kada svakodnevne poslove počnu obavljati roboti, manje precizni talenti ljudskog uma postat će glavna karakteristika koju će poslodavci tražiti.</p><p>Biti originalan znači i pokušati preuzeti rizik, što može i pogoršati stanje. Rješavanje već isprobanih rješenja pak znači pristajanje na osrednjost.</p><h2>4. Dizajniranje</h2><p>Neumeier ovu vještinu karakterizira kao primarno povezanu s dizajnom i dizajnerskim razmišljanjem, koje, kaže autor, stvara odgovore a ne nalazi ih. </p><p>Umjesto da traže sigurnost i sigurnost u već postojećim odgovorima talentirani proizvođači ne zaziru od neurednog procesa proizvodnje rješenja. Ta sposobnost upravljanja nesigurnim scenarijima i toleriranje nejasnoća čini ovu vještinu tako vrijednom. </p><h2>5. Učenje</h2><p>Neumeier kaže da 'učenje kako učiti omogućava da poboljšavamo sve svoje vještine'. Više četverogodišnji studij ne jamči uspjeh i potrebno je stalno životno učenje.</p><p>Poboljšati ovu vještinu ne znači učenje mrskih nam stvari već pronalaženje onih koje nas vesele. Ako to redovito činite, biti ćete sve više znatiželjni i gladni znanja i o temama koje vas možda i nisu zanimale.</p><p> </p>