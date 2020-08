Korisni savjeti: Šminka se treba čistiti barem jednom tjedno, a čisti se sve osim maskare

Šminka također ima rok trajanja jednako kao i hrana. No osim što redovito obnavljate svoju šminku jednako tako je redovito trebate i čistiti, a onu kojoj je prošao rok trajanja baciti

<p>Kozmetički stručnjaci iz Fox Collectivea otkrili su kako se treba čistiti šminka. Iako se ne preporučuje čišćenje maskare, ostale proizvode poput ruža za usne i pudera trebali bi čistiti barem jednom tjedno. Vjerojatno ste sad pomislili kako očistiti ruž, ali to je zapravo jako jednostavno.</p><p>Kako bi vaš ruž ostao dobar, jednostavno ostružite gornji sloj ili ga ostavite preko noći u zamrzivaču da se ubiju bakterije.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (uz pomoć šminke pretvara se u bilo koga):<br/> </p><p>Što se tiče pudera, bronzera ili rumenila, pošpricajte ih sa malo izopropilnog alkohola i ostavite da se osuše. Olovke, ambalaže za šminku i kozmetičke spužve također bi trebalo čistiti jednom tjedno. Na kozmetičke spužvice nanesite malo tekućeg sapuna, isperite vodom i ostavite ih da se osuše na zraku.</p><p>Izopropilni alkohol se brzo suši i neće stvoriti suvišnu vlagu koja bi mogla oštetiti vaše kozmetičke proizvode.</p><p>Možda se pitate zašto se ne savjetuje da čistite maskaru, a to je zato što preparati za čišćenje mogu nadražiti vaše oči ili ako se ne osuši pravilno to može uzrokovati rast gljivica ili bakterija. </p><p>Međutim, to ne znači da se o čistoći maskare ne trebate brinuti. Nakon svakog nanošenja pobrinite se da četkicu spremite u proizvod kako bi spriječili nakupljanje mikroba na četkici.</p><p>- Većina kozmetičkih proizvoda sadrži PAO (period nakon otvaranja) simbol koji govori koliko dugo možete koristiti proizvod nakon otvaranja. Zabilježite datum kada otvorite neki proizvod kako biste znali kada trebate prestati s korištenjem tog proizvoda. Također, nastavite sa čišćenjem svoje kolekcije šminke i drugih kozmetičkih predmeta kako biste bili sigurni da će oni biti uredni i higijenski - rekla je Tierney Fox, osnivačica Fox Collectivea, a prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12407419/should-clean-make-up-weekly-how-to-lipstick-powder/" target="_blank">The Sun</a>.</p>