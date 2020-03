Korzet Kim K.: Smanjuje struk, no uzrokuje slabost, muku i bol

Žene su nekada u korzetima padale u nesvijest jer je taj nezdravi modni dodatak stiskao područje prsa i abdomena. Danas imamo rastezljive varijante, a jedan od njih potpisuje Kim Kardashian. Sličan model testirala je, uz brojna negativna iskustva, i Lauren Clark za The Sun.

Nosila je korzet 4 tjedna i struk joj se pritom smanjio za 7 centimetara, sa 62 na 55, no ističe da je jedva čekala da ga se riješi jer ju je previše stiskao i izazivao vrtoglavicu.

Slične korzete nose žene nakon poroda, no liječnici upozoravaju nove mame da bi trebale čekati da se maternica sama vrati na mjesto, a ne utrobu stiskati korzetima.

Kim Kardashian nedavno je lansirala novi model po cijeni od 52 funte, a na Amazonu je dostupan i po 13 dolara.

Korzet nije lako navući, a Lauren Clark otkriva da joj je trebalo čak 15 minuta da ga prvi puta stavi na sebe.

- Pritom je disanje jako otežano i komplicirano. Osjećala sam se klaustrofobično, kao da ne netko omotao trakom – izjavila je Clark.

Ubrzo je primijetila da nošenje korzeta mijenja njezine navike za stolom – jela je upola manje jer ju je naprosto sve stiskalo, a i samo sjedenje je otežano.

- Nakon 8 sati nošenja, kad bih ga skinula, imala bih crvene podljeve i mrlje po tijelu. Mama mi je bila u šoku kad sam joj rekla da ga testiram, ali ja nisam htjela odustati – istaknula je Clark.

Nakon sedam dana nošenja imala je manji trbuh, ali istu kilažu.

- Sada razumijem zašto su Kardashianke stalno u tajicama. Kad imaš ovaj korzet, normalna odjeća postaje nemoguća i komplicirana. Ipak, uspjela sam nositi široke traperice i veste – shvatila je Clark.

Njezin dečko nije bio oduševljen ovim dodatkom u Laureninoj modnoj rutini, okretao bi očima kada bi vidio korzet.

- Taj tvrdi, kruti materijal s kopčama nije nam bio nimalo seksi – komentirala je Lauren.

U trećem tjednu nošenja korzeta sve je postalo još teže, ne samo sjedenje, već i sagibanje, korzet ju je sve više stezao, iako se struk smanjivao. Bolovi bi ostajali i nakon skidanja korzeta.

- U to vrijeme već sam mrzila svako navlačenje korzeta, no htjela sam odraditi ta 4 tjedna. Ipak, pomoglo je mojom držanju koje je bilo bolje, iako mi je trbuh stalno ispuštao neke zvukove, a bile su tu česte vrtoglavice i mučnine. Sretna sam da nisam dobila inkontinenciju, što se događa nekim ženama koje nose korzet – iskrena je Lauren.

Četvrti i posljednji tjedan bio je pun bolova i vrtoglavice.

- Skoro sam pala u nesvijest, hodala sam prema prijatelju po laganoj uzbrdici i nisam mogla izdržati. Morala sam stati kako bih se smirila i udahnula zraka – otkrila je.

Ističe da nošenje korzeta, pa i na tako kratko vrijeme, ima snažan utjecaj na žensko tijelo i funkcioniranje organizma.

- Izbjegavala sam teretanu i krenula se voziti liftom umjesto po stepenicama, naprosto mi je sve postalo teško i komplicirano. Što će mi obline Dite von Teese ako se rušim u nesvijest i ništa ne mogu? – pitala se Lauren.

Na kraju, kad joj se struk smanjio na 55 centimetara nakon 4 tjedna, Lauren se konačno riješila korzeta.

- Izgubila sam i jedan kilogram, no sve to nije vrijedno muke, usprkos smanjena struka. Definitivno ne savjetujem ženama da prolaze kroz sve to – zaključuje Lauren.

Liječnici diljem svijeta upozoravaju da žene ne nose korzete jer nisu dobri za zdravlje.

- Te uske forme mijenjaju razmještaj organa u tijelu te pritišću jetru prema dolje, koja je važna za metabolizam i čišćenje od otrova. Zabrinuti smo za zdravlje žena koje nose korzet. Da, jest ćete manje, no ne možete normalno disati, osjećat ćete nesvjesticu i muku, sve to utječe na opće stanje organizma. Zdravije je promijeniti način prehrane – komentirao je dr. Ali Ghanem iz londonske klinike Cranley cosmetic.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: