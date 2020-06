Kozmetiku treba baciti nakon 3 godine bez obzira na korištenje

Kvaliteta i trajanje make-up proizvoda uvelike ovisi i o tome kako se brinemo o istome te koliko ga često i kako koristimo, a jedno od osnovnih pravila je čuvanje kozmetike na suhom i hladnom mjestu

<p><b><i>Zanima vas ova tema? Onda pročitajte</i></b><b> <i>i ovaj članak: <a href="https://www.24sata.hr/lifestyle/helena-christensen-kupa-se-u-ledenom-jezeru-i-izgleda-sjajno-696024">Helena Christensen kupa se u ledenom jezeru i izgleda sjajno</a></i></b></p><p>Datumi roka valjanosti koji su otisnuti na pakiranju smjernice su koje vrijede nakon otvaranja proizvoda. No, šminki rok ističe obično u roku od dvije godine od kupnje, a ponekad i svega 3 mjeseca nakon, primjer je za make-up za oči.</p><p>Općenito, ako se pravilno čuva na hladnom i suhom mjestu, većina neotvorenih i potpuno zatvorenih šminki treba trajati 2 do 3 godine.</p><p>S tim u vezi, kremasti proizvodi koji sadrže ulja, poput pudera ili tekućih rumenila, mogli bi se pokvariti i ranije, upravo radi uljnatog sastojka. To naročito vrijedi za proizvode prirodne formulacije koji nemaju jake konzervanse.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pravilna njega kože</strong></p><p>Svi konzervansi s vremenom se razgrađuju, čak i ako je proizvod zatvoren, tako da nikada nijedan proizvod ne smijete čuvati duže od 3 godine.</p><p>Simbol razdoblja nakon otvaranja (PAO) ispisan na proizvodu, značit će koliko mjeseci imate između dana kad ga otvorite i dana kada isti istekne. Ovo je rok trajanja šminke.</p><p>Proizvodi kao što su olovke za oči mogu imati dulji rok trajanja, jer se mogu oštriti. Da biste bili sigurni da vaša šminka traje onoliko dugo koliko bi trebala, operite ruke prije nanošenja, redovito čistite četkice za šminku i izbjegavajte dijeljenje s drugima.</p><p>Šminka kojoj je istekao rok može postati suha ili lomljiva, pigmenti mogu promijeniti boju i miris, a puderi postaju manje razmazivi te mijenjaju teksturu.</p><p>Prvi korak provjere je miris šminke. Ako nešto smrdi, bacite to. Obratite pažnju na boju, mnoge formule oksidiraju i dobivaju narančastu nijansu.</p><p>Općenito, ruževi traju od 18 do 24 mjeseca, sjajila za usne, podloge, korektori i općenito kremaste i praškaste formule od oko 12 do 18 mjeseci, a maskare i tekući tuševi od oko 3 do 6 mjeseci.</p><p>Treba posebno paziti na maskare i formule koje idu na oči, jer ako se pokvare, mogu uzrokovati razne infekcije, piše <a href="https://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/does-makeup-expire#takeaway">Healthline</a>.</p><p>Što se tiče formula za njegu kože, kod njih isto treba obratiti pažnju na rok trajanja.</p><p>Sve što se nalazi u staklenki ili onoj koja sadrži kapaljku, poput seruma, često je izloženo zraku i bakterijama na rukama te bi ih trebalo baciti nakon otprilike 9 mjeseci. Proizvodi s dozatorom na pumpicu mogu trajati i do godinu dana.</p><p>Nakon isteka roka trajanja, aktivni sastojci neće raditi svoj posao. Budite posebno oprezni s datumima isteka SPF-a i krema za sunčanje.</p><p>Ako redovno koristite proizvode, ne biste trebali imati problema potrošiti ih prije nego im istekne rok trajanja. Ako planirate povremeno koristiti određenu kremu ili je želite isprobati, mini putne bočice mogu biti izvrsna opcija.</p><p><b><i>Zanima vas ova tema? Onda pročitajte</i></b><b> <i>i ovaj članak: <a href="https://www.24sata.hr/lifestyle/helena-christensen-kupa-se-u-ledenom-jezeru-i-izgleda-sjajno-696024">Helena Christensen kupa se u ledenom jezeru i izgleda sjajno</a></i></b></p>