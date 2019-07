Kožna jakna već za 150 kuna, platnene tenisice za 39 kuna...

Iako mnogi smatraju da kod nas nema velikih sniženja, pronašli smo odjeću sniženu i 81 posto. Toliko je bila snižena kožna jakna u Zari u Arena Centru u Zagrebu i umjesto 800 stajala je 150 kuna.

U četvrtak prije podne obišli smo prodavaonice zagrebačke Arene. Nije bilo gužve, a većina kupaca opskrbljivala se odjećom za ljeto. Samo je u nekim prodavaonicama bilo jakni za jesen i zimu, tek nekoliko komada i ne svih veličina. Crna jakna od janjeće kože za 150 kuna bila je XXL veličine, druga kožna, snižena s 1000 na 350, bila je L. Na istoj polici u Zari bili su i baloneri S veličine sniženi 64 posto, po 250 kuna.

Jakne se isplate

Osim jakni od janjeće kože bilo je i onih od umjetne koje je možda lakše održavati. I njih je u Zari bilo po 150, u Houseu su jakne od umjetne kože poput motociklističkih bile 129, a u Springfieldu 255 kuna. Vječne su i jakne od trapera ili kepera, kojih je također bilo u Springfieldu, a stajale su 115 kuna, u Housu su ženske keper bile 99, u Croppu 79. Treba li nekome deblja jakna, i njih je bilo u Houseu, po 59 kuna, koliko je stajala prošivena, jednobojna, koja je snižena 70 posto sa 199 kuna.

I u Bershki je cijena prošivene jakne prije sniženja bila jednaka, no u četvrtak su stajale 80 kuna, kao i puffy jakne žarkih boja s kapuljačom koje su s 300 kuna snižene 73 posto. Na izlogu prodavaonice House pisalo je da su sniženja 70 i više posto. Odmah na ulazu su muške majice snižene 72 posto pa su stajale 19 kuna, a po istoj cijeni su bili i ženski bodyji dugih rukava koji su jeftiniji 75 posto.

Foto: 24sata

Bilo je majica i po 29 kuna, ženskih košulja i platnenih tenisica po 39, a haljina za 59 kuna. I u Croppu je bilo proizvoda sniženih više od 70 posto, ženski sako s 289 na 79 kuna, ruksak sa 198 na 49 kuna, a mnogo je bilo i odjeće snižene 60 i više posto, poput muških tenisica koje su u četvrtak stajale 89 i 99 kuna. U Sinsayu je kod ulaza bio stalak sa ženskim majicama po 14 kuna, no neke od njih snižene su 51, a druge 64 posto.

I u Bershki te Zari bilo je puno proizvoda na kojima je pisalo da su sniženi više od 50 posto. I na izlogu Intersporta je pisalo da su sniženja do 50 posto. Toliko je bila snižena muška majica od flisa koja se u četvrtak mogla kupiti za 120 umjesto 240 kuna.

Nađe se i tenisica

I dječje sandale u Intersportu su snižene 50 posto pa su stajale 115 i 125 kuna. Za kupnju dječjih sandala možda je kasno, no isplati se potražiti odjeću i obuću koja će djeci trebati na jesen kad krenu u školu ili vrtić. Tenisica za djecu u Intersportu bilo je sniženih 40 posto, Reebok su bile 162, a Puma 252 kune. U četvrtak je bilo dječjih tenisica Salomon sniženih 50 posto koje su umjesto 560 stajale 280 kuna. Jakne, kabanice za djecu, žute i ružičasto-sive snižene su 30 posto i bile su 210 kuna. Toplijih, zimskih jakni nije bilo, nego samo laganijih, vjetrovki za djecu i odrasle.

I ženski sakoi mogu se kupiti za samo 79 kuna, koliko su nakon sniženja od 72 posto stajali u Croppu.

Bilo ih je kariranih, raznih boja i veličina, a piše da su prije stajali 289 kuna. Iako je na izlogu Croppa pisalo da su sniženja do 50 posto, pronašli smo i veće. No vjerojatno je takvih proizvoda malo pa to ne smiju isticati. Naime, na tom najvećem istaknutom sniženju trebala bi biti najmanje petina sniženih proizvoda.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Iz Državnog inspektorata su najavili da će kontrolirati pridržavaju li se trgovci propisa, odnosno jesu li najavljena sniženja doista i takva ili su možda cijene nedavno podigli pa od 1. srpnja, kad su sezonska sniženja počela, lažno snizili cijene.

Sniženja i veća od 70 posto

Da su sniženja do 70 posto pisalo je na izlozima Springfielda i Tudorsa, a kod Housa 70 posto i više. Do 60 posto najavili su Guess, Mass, Bershka, Calvin Klein i Tommy Hilfiger, a do 50 posto Converse, Intersport, Sport Vision, Office Shoes, Europa 92, Yamamay, Desigual, Orsay, Deichmann, S.Oliver, Cropp, Sinsay, Bata, Tom Tailor, XYZ...

Većina prodavaonica najavama velikih sniženja privlačila je kupce, no neki su na izlozima napisali samo “sniženje”.

Geoks cipele snižene su 20 posto, pa na primjer dječji model umjesto 800 stoji 655 kuna. I u Cicibanu su cipele snižene najčešće 20 posto, no pronađe se i onih sniženih 30 i više posto.

I zimsko jeftinije

Na primjer, dječje sandale su prije stajale 219, a sad su bile 153,30 kuna, no u četvrtak ih je bilo samo broj 36 i 37. Bilo je i ženskih natikača sniženih 30 posto koje su umjesto 249 stajale 174,30 kuna.

U Sport Visionu su dječje tenisice najčešće snižene 20 posto, no pisalo je da su neki modeli jeftiniji 30 ili 40 posto. Na upit zašto piše da je tenisica snižena 40 posto kad to ne proizlazi iz dvije istaknute cijene, prodavačica je objasnila da su te tenisice već ranije snižene, a sad još dodatno te da je 40 posto popusta od prve cijene, iako je nisu napisali. I na ulazu u C&A pisalo je da su sniženja 30 posto na već sniženu kolekciju. Tamo se isplatilo potražiti jesensku i zimsku odjeću. U četvrtak je bilo jakni po 100 kuna, dječja zimska te keper jakna veličine 158 koja je snižena s 250 kuna.

Najbolje već otišlo s polica

Crno-crvena soft-shell jakna veličine 122 bila je 123 umjesto 180 kuna. Ženski crveni sako stajao je 200 umjesto 350 kuna, drugi sako snižen je s 450 i u četvrtak se mogao kupiti za 150 kuna, a isto je stajala i crvena jakna koja je bila upola jeftinija.

Već i ova sniženja činila su se privlačnima, no iz City centra kažu da je sad većina prodavaonica cijene snizila od 30 do 50 posto, no da se do kraja srpnja ili početka kolovoza očekuju popusti do 70 posto. Vjeruju da će prodaja biti do pet posto veća nego lani u srpnju. Iz Arena Centra kažu da je dio prodavaonica počeo sa sniženjima od 70 posto, dok će kod drugih postotak sniženja postupno rasti tijekom ljeta. Ali već su sad neke stvari probrane pa nema svih veličina.

Lažne stranke i lažne akcije

Iz Hrvatske gospodarske komore procijenili su da za vrijeme sniženja prodaja raste i 30 posto. Trgovine i na svojim internetskim stranicama nude čak i viša sniženja nego u trgovinama. Kupci moraju biti oprezni jer u vrijeme sniženja niču i lažne internetske stranice poznatih trgovina. U tekstu smo naveli zaokružene cijene.

Trgovac ne mora zamijeniti robu ako veličina ne odgovara

Trgovac mora zamijeniti proizvod koji ima nedostatak, no ne mora ako ne odgovara veličina ili ste se predomislili pa ga želite vratiti, pojašnjava Dunja Mak, savjetnica za zaštitu potrošača. Dodala je da je zamjena veličine njihova dobra volja i zapravo dobra trgovačka praksa.

Ljetno sezonsko sniženje službeno je počelo 1. srpnja i, prema zakonu, smije trajati najdulje 60 dana. No ako tijekom sezonskog sniženja nisu prodali sve, trgovac može nastaviti s prodajom proizvoda po sniženoj cijeni sve do isteka zaliha, a takvu prodaju ne smije oglašavati kao sezonsko sniženje. Tijekom sezonskog sniženja moraju biti napisane redovna i nova snižena cijena, piše u propisima. No obje cijene nisu bile na svim proizvodima u Areni, često novom prekriju staru.

Kožna jakna - 149,90 kuna

Foto: Zara

Muška jakna u četvrtak se u Zari mogla kupiti za 149,90 kuna. Puna cijena bila je 799,90, znači da je snižena 81 posto. Takva biker jakna od janjeće kože na webu je s 99,95 snižena na 59,99 eura.

Ruksak Cropp - 49 kuna

Foto: Cropp

Prije sniženja od 74 posto ruksak je stajao 189 kuna, a u četvrtak se u Croppu u Areni mogao kupiti za 49 kuna. Velik je i može biti starijem školarcu za knjige.

Asimetrična suknja s točkicama - 237 kuna

Foto: Varteks

Ležerna ženska suknja unijet će malo vedrine u svačiji ormar. Dolazi u dvije kombinacije - bijela s crnim točkama i crna s bijelim točkama. Viskozna tkanina lagana je i lijepo pada te se vrlo laka održava. Prije sniženja cijena ove suknje je bila 395 kuna.

Sniženi sako dolazi u dvije plave boje - 1014 kuna

Foto: Varteks

Detalj na reveru u obliku mopeda može se skidati i daje razigranost, a gumbi sakoa su od sedefa. Preporuka uz sako su pamučne Chino hlače koje dolaze u dvije smeđe boje. Puna cijena hlača je 495 kn, a cijena s popustom je 247,50 kuna. Sako bez popusta inače stoji 1690 kuna.

Idealna za ljeto, od pamuka i lagana haljina - 601 kuna

Foto: Varteks

U crnoj ili plavoj varijanti, ova haljina se uklapa u poslovne i večernje prilike. Traka koja se veže u struku naglašava siluetu. Haljina je izrađena od 100% pamučnih tkanina, zbog čega je ugodna za nošenje te je prozračna. Haljina je inače stoji 870 kuna.