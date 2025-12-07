Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Kradljivac iz Strossmayerove galerije pao je na detektoru laži

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 1 min
Kradljivac iz Strossmayerove galerije pao je na detektoru laži

Sedam iznimno vrijednih djela koja su tri lopova ukrala u rujnu vraćena su u galeriju neoštećena. U naslovu se ističe da je jedan od kradljivaca "pao" na trećem pitanju...

Večernji je 7. prosinca 1971. objavio prvi dio ekskluzivnog feljtona o krađi umjetnina u Strossmayerovoj galeriji, koji potpisuje novinar Stjepan Malović. U naslovu se ističe da je jedan od kradljivaca "pao" na trećem pitanju na detektoru laži, već prvi dan nakon provale, ali nije odmah uhićen jer detektor laži ne bi prošao kao dokaz na sudu, pa je zagrebački Sekretarijat javne sigurnosti izveo brzu akciju. Već prvi dan ispitali su prvoga kradljivca, Josipa Obajdina, no istraga je nastavljena kako bi se prikupilo dovoljno materijalnih dokaza. Obajdin i Slobodan Džumić već su istražnom zatvoru, a treći akter, Vremenko Bulat, bez traga je nestao. No sedam iznimno vrijednih djela koja su ukrali vraćena su bez oštećenja u galeriju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025