Kradljivac iz Strossmayerove galerije pao je na detektoru laži

Večernji je 7. prosinca 1971. objavio prvi dio ekskluzivnog feljtona o krađi umjetnina u Strossmayerovoj galeriji, koji potpisuje novinar Stjepan Malović. U naslovu se ističe da je jedan od kradljivaca "pao" na trećem pitanju na detektoru laži, već prvi dan nakon provale, ali nije odmah uhićen jer detektor laži ne bi prošao kao dokaz na sudu, pa je zagrebački Sekretarijat javne sigurnosti izveo brzu akciju. Već prvi dan ispitali su prvoga kradljivca, Josipa Obajdina, no istraga je nastavljena kako bi se prikupilo dovoljno materijalnih dokaza. Obajdin i Slobodan Džumić već su istražnom zatvoru, a treći akter, Vremenko Bulat, bez traga je nestao. No sedam iznimno vrijednih djela koja su ukrali vraćena su bez oštećenja u galeriju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+