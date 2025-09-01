Marthino tijelo sačuvano je i izloženo u Smithsonian Institutu u Washingtonu, gdje i danas podsjeća na tragediju koju je izazvalo ljudsko djelovanje
Kraj najbrojnije ptičje vrste: Uginula Martha, golubica selica
Na današnji dan 1914. godine, u zoološkom vrtu u Cincinnatiju, uginula je ptica po imenu Martha. Njezina smrt označila je kraj jedne od najnevjerojatnijih i najtragičnijih priča u povijesti prirode - priču o golubu selcu (Passenger pigeon), nekad najbrojnijoj ptičjoj vrsti na svijetu.
