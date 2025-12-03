Obavijesti

Krav Maga je idealna metoda obrane za žene: 'Naučile smo se obraniti od opasnih napadača'

Piše Ana Vukašinović,
Krav Maga je idealna metoda obrane za žene: 'Naučile smo se obraniti od opasnih napadača'

Krav Maga popularna je tehnika koja služi za samoobranu od poznatih i nepoznatih napadača, a prihvaćaju je vojska, policija i sigurnosne službe. Zbog svoje praktičnosti, ali i osjećaja sigurnosti koristi ju sve više i više žena

Na seminaru Krav Mage koji je proteklog vikenda organiziran diljem Hrvatske u povodu nedavnog Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u samo dva sata žene su naučile prepoznati prijetnju, reagirati smireno i obraniti se u slučaju napada.

