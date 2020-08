Svako jutro naviri se na\u00a0njihov kuhinjski prozor i glasno mu\u010de da\u00a0mu po\u017eeli dobro jutro.\u00a0

Svako jutro dolazi po gazdin zagrljaj

Jenna je rođena kao neplodna i trebala je biti zaklana za meso, no kći mljekara poželjela ju je spasiti i tako je završila na farmi na kojoj ju je Ryan hranio na boćicu. Sad su najbolji prijatelji

<p>Ova ljupka krava svako jutro se nestrpljivo došeta do prozora kuće na svojoj farmi kako bi dobila zagrljaj od svog farmera. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Odbjegla krava jurila po cesti</p><p>Jenna, krava koja je trebala davati mlijeko, trebala je biti prodana za meso, jer se rodila neplodna i ne može proizvesti mlijeko. No, kad je imala samo tri dana, Ryan Phillips (42) i Mallory Sherman (34) primili su je na svoju farmu. </p><p>Phillips ju je hranio i brinuo se o njoj i tako se među njima rodila snažna veza, tako da je Jenna postala vrlo nestrpljiva da ga ujutro pozdravi. </p><p>Svako jutro naviri se na njihov kuhinjski prozor i glasno muče da mu poželi dobro jutro. </p><p>- Jenna se prema meni odnosi kao prema svojoj najboljoj prijateljici. Doživjela me kao da sam joj mama kad je bila mala, dok sam ju hranio na bočicu. Znala me udariti u trbuh u očekivanju da izađe više mlijeka. </p><p>Provodio sam svaku noć razgovarajući s njom i ležeći u njenoj blizini u staji, brinući se da je zdrava i sretna. Tako sada imamo snažnu vezu zbog koje svako jutro traži zagrljaj - pojašnjava Ryan. Osim toga, i tijekom dana voli provoditi vrijeme s njim, uz pokoji lagani zagrljaj i češkanje. </p><p>- Mi smo uistinu najbolji prijatelji i ona je definitivno jednako član naše obitelji - kaže farmer.</p><p>Jenna, koja je dobila nadimak 'Tele koje je preživjelo', rodila se kao neplodna ženka i mljekar je planirao zaklati je i prodati za meso, no njegova kći htjela ju je spasiti i tako je pronašla ovo utočište. Ovdje Jenna dijeli dom s drugim spašenim životinjama, među kojima ima krava, svinja, purana, kokoši i pasa, prenosi <a href="https://www.foxnews.com/lifestyle/impatient-pet-cow-moos-farmers-window-morning-hug">Fox News.</a> </p>