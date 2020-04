Kreativna djevojka je prazan prostor pretvorila u smočnicu

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Njiva u oblacima: Vrt je bio moja oaza, ali mora se ukloniti

Vlasnica kuće ispričala je kako je pretvorila prazan i neiskorišteni prostor u smočnicu o kojoj je oduvijek maštala, a sve to uz pomoć povoljnih cijena u trgovinama poput poput Ikee ili online trgovine Amazon. Carla Yearsley iz Velike Britanije je u Facebook grupi DIY On A Budget Official objasnila kako su nakon više od godinu dana traženja, ona i njezin partner pronašli svoju savršenu kuću u studenom 2019. godine.

Uz impresivne fotografije prije i poslije preuređene prostorije, napisala je: 'Ja sam velika kućna ptica i željela sam imati smočnicu još od malih nogu. Ovog vikenda, smo mi (on je zapravo najviše radio) pretvorili ovo ... u ovo ... i jako mi se sviđa transformacija!'.

Foto: Facebook/DIY On A Budget Official

DIY, odnosno 'uradi sam' obožavatelji iz cijele nacije ubrzo su krenuli komentirati ovu transformaciju, a novu smočnicu uspoređuju i s 'rajem'. Carla je ispričala kako je smočnica preuređena s manjom količinom novca. Naime, koristili su samoljepljivi linoleum od vinilnih pločica tvrtke Amazon, dok su košare, biljke, spremnike za žitarice i police kupili u Ikei.

Foto: Facebook/DIY On A Budget Official

- Već smo imali sve sitnice za preuređivanje kao što sam i planirala, ali uređivanje nije nikako moglo doći na red. I tako se dogodio COVID-19, tako da više nije bilo izgovora - ispričala je Carla.

Objava je ubrzo prikupila više od 6.300 lajkova i bila preplavljena tisućama komentara.

Foto: Facebook/DIY On A Budget Official

- Tako sam ljubomorna, sviđa mi se ova smočnica - glasio je jedan od komentara, dok je u drugom stajalo: 'Izgleda sjajno. Voljela bih imati ovakvu smočnicu!'. Treća osoba je dodala: 'Voljela bih imati prostora za ovako nešto! Izgleda nevjerojatno', dok je četvrta napisala: 'I meni treba ovo. Izgleda tako dobro!'.

Foto: Facebook/DIY On A Budget Official

Ukratko, većina ljudi se složila da smočnica zaista Izgleda zapanjujuće, vrlo uredno i organizirano, piše Daily Mail.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Rodila se 'kultura balkona' koja nas sada povezuje u izolaciji

POGLEDAJTE VIDEO: sa glumicom Barbarom Rocco #ZAJEDNO24SATA