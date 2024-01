Kreativnost pletenice: Omotana oko glave ili spletena iz repa

Među posebno atraktivnim tehnikama oblikovanja kose zasigurno su razne pletenice. Neke su toliko komplicirane da ih ne možemo napraviti samostalno, već moramo imati neku pomoć ili otići u profi salon.

Foto: dreamstime/ilustracija

Pramen po pramen, kreativne ruke stvaraju novu ljepotu u kosi, koja ujedno daje postojanost. Od chic kreacija tu su i pletenice koje se ne skidaju danima, bile su hit prošlo ljeto, ali i ove zime su super praktične. Naime, za kose koje ne podnose dobro promjene nivoa vlage u zraku te postaju 'divlje', ovo je idealna varijanta za više dana, nema brige oko frizure.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Za one koje se referiraju na hipi stil ili su nešto ležernijeg stila u slobodno vrijeme, pletenica sa strane super je odabir. Ne mora nužno biti savršeno ispletena, već više spontana i kreativna. I pramenovi koji strše su dio stila - boho je zakon za sve koje vole nešto spontaniji dnevni look. Za dojam volumena možete na gotovoj pletenici izvući par pramenova, no ne skroz, već djelomično.

Foto: Instagram(Christopher Swann Photography

Ako imate neku posebnu modnu kombinaciju, nadogradite ju ružama i to - u kosi. Ovaj tip pletenice super izgleda i na razne pastelne nijanse kose, savršeno pristaje uz lepršave outfite kao što su kaftani, ogrtači i ostali komadi raskošne forme. Ovime će eventualni pramenovi doći do izražaja.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Naravno da ima posebno mjesto na crvenom tepihu - savršena je nisko smještena, daje uglađeni look. Ako nemate kose za ovo, tu će dobro pristajati umjetna pletenica jer djeluje prirodno kad je dobro smještena. Općenito su pleteni pramenovi popularni za svečane frizure s umecima raznih dužina. Divan stil zaokružite naušnicama poput kristala ili bisera, dat ćete kombinaciji taj jednostavan, elegantan dojam.