Kremasta toskanska piletina

Količina navedenih sastojaka dovoljna je da pripremite obrok za četiri osobe, a priprema će trajati svega pola sata.

Sastojci:

700 g pilećih prsa, žličica soli, papar u zrnu, origano, tri žlice maslinova ulja, komad ljutike, 40 g sušene rajčice, četiri režnja češnjaka, pola šalice bijeloga vina, šalica vrhnja za kuhanje, 30 g parmezana, 150 g špinata

Priprema:

Piletinu posušite papirom te začinite sa soli, paprom i sušenim origanom. Zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri u tavi dok ne počne lagano cvrčati. Dodajte piletinu i pecite dok ne požari. Smanjite vatru, dodajte još maslinova ulja u tavu. Dodajte sitno nasjeckanu ljutiku i pržite dok ne omekša, otprilike minutu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Dodajte sušene rajčice, češnjak i sol te pržite otprilike 30 sekundi. Dodajte bijelo vino. Kuhajte dok se vino ne reducira za otprilike polovicu, do jednu minutu. Umiješajte vrhnje za kuhanje i parmezan. Dodajte špinat, miješajući nakon svakog dodavanja od 2 do 3 minute. Vratite piletinu s tanjura u tavu. Kuhajte dok se umak malo ne zgusne i reducira, od 3 do 4 minute.