DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Trojica bjegunaca razoružala su zatvorske stražare i pobjegla s revolverima marke Beretta. Nitko tijekom bijega nije ozlijeđen jer nije došlo do pucnjave
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Kriminalci pobjegli iz zatvora: 'Pazite! Naoružani su, a među njima je i osuđenik na smrt'
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Velika policijska potjera pokrenuta je nakon što su trojica naoružanih zatvorenika u subotu navečer uspjela pobjeći iz istražnog zatvora u Novome Mestu. Kako je izvijestio Večernji list u kolovozu 1970. godine, u potragu su bile uključene tisuće pripadnika Službe javne sigurnosti, a građani okolice Novoga Mesta i sjevernih dijelova Hrvatske upozoreni su na poseban oprez.
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