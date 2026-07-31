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Kriminalci pobjegli iz zatvora: 'Pazite! Naoružani su, a među njima je i osuđenik na smrt'

Piše Anamarija Dukši,
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Kriminalci pobjegli iz zatvora: 'Pazite! Naoružani su, a među njima je i osuđenik na smrt'
Foto: Arhiva Večernjeg lista
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Trojica bjegunaca razoružala su zatvorske stražare i pobjegla s revolverima marke Beretta. Nitko tijekom bijega nije ozlijeđen jer nije došlo do pucnjave

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Velika policijska potjera pokrenuta je nakon što su trojica naoružanih zatvorenika u subotu navečer uspjela pobjeći iz istražnog zatvora u Novome Mestu. Kako je izvijestio Večernji list u kolovozu 1970. godine, u potragu su bile uključene tisuće pripadnika Službe javne sigurnosti, a građani okolice Novoga Mesta i sjevernih dijelova Hrvatske upozoreni su na poseban oprez.

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