Kristofor Kolumbo je umro uvjeren da je stigao u Indiju, a ustvari se iskrcao u Venezueli

Iako mnogi sumnjaju da su Vikinzi prvi preplovili Atlantski ocean još u 11. stoljeću, Kristofor Kolumbo (1451. - 20. 5. 1506.) ipak se vodi kao prvi službeni istraživač i trgovac koji je preplovio Atlantski ocean i doplovio do Amerike 1492. godine pod zastavom Španjolske. Čvrsto je vjerovao da je Zemlja okrugla, iako nije znao koliko velika, te da će ploveći na zapad doploviti do Indije, a u tom uvjerenju, da je otkrio Indiju, je i umro. Iako je tri puta bio i vratio se, nije nikad zakoračio na tlo Sjeverne Amerike, nego je mnogim Europljanima otkrio veliki dio karipskih otoka, Južne i Središnje Amerike. Na treće putovanje krenuo je 7. lipnja 1498. godine, s flotom od osam brodova, od kojih su dva isplovila u veljači iste godine. Kolumbo je želio povesti 500 ljudi, no na kraju se ukrcalo svega 250, među kojima i dvije žene. Nakon prelaska oceana i otkivanja Trinidada, "uputio" se s tri broda južnije i 1. kolovoza 1498. godine otkrio je obalu i ušće velike rijeke. Kasnije se ispostavilo da je otkrio južnoamerički kontinent i ušće Orinoco u Venezueli. Poslije toga, ispitivao je obale današnje Venezuele i otkrio još neke otoke. Iako nikad nije došao do SAD-a, mnogi Amerikanci smatraju da je on bio prvi Europljanin koji je stupio na američki kontinent pa slave "Kolumbov dan".