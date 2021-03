Prekid veze nikad nije lagan, bez obzira tko je odlučio da je kraj. Jako je bolna sama činjenica da vam osoba koju volite kaže da ne želi više biti s vama, a jednako je bolno završiti stvari s osobom koju možda volite, iako znate da je prekid veze jedina ispravna stvar.

Ako ste vi netko koga je partner ostavio, možda će vam trebati malo više vremena da prihvatite što se dogodilo. Ali također nije lako biti niti netko tko je donio odluku o prekidu veze. On ili ona su vjerojatno dugo razmišljali što učiniti, na koji način, je li to ispravna stvar ili ne i slično.

- Bolno je s nekim prekinuti, ali ako ste vi prekinuli vezu, vjerojatno ste već riješili svoje razloge zašto. To može malo olakšati kretanje kroz faze poput šoka i poricanja, ali još uvijek se možda može osjećati nesklad - objašnjava socijalna radnica Jordan Aura-Gullick.

Nema konačnog odgovora na pitanje koliko je vremena potrebno da se preboli prekid. Sve ovisi o tome koliko ste dugo bili u vezi, koliko ste se osjećali snažno, koliko ste uložili i koliko vam je to bilo važno, objašnjavaju Gulick i psihologinja Kristini Hallett.

To obično traje nekoliko mjeseci, iako, ako je to bila vrlo dugotrajna veza, može potrajati i puno duže. Povrh toga, važno je kakva vam je veza bila u tom trenutku? Je li sve bilo normalno ili ste se već duže svađali i nije vam išlo? Lakše ćete preboljeti ako ste oboje vidjeli da dolazi prekid, a duže bi moglo potrajati ako je prekid došao iznenadno.

Ako ste stvarno vjerovali da je to vaša srodna duša, dodaje Hallett, to će vam biti posebno uznemirujuće i bolno.

Faze prekida:

1. Šok

Ova je faza posebno izražena ako ste vi ostavljeni i ako niste vidjeli da prekid dolazi. Šok prekida odnosi se na bol, neorganiziranost i zbunjenost. Stalno ćete preispitivati stvari i pokušat ćete shvatiti što i kako se dogodilo.

- Često je to zbunjujuće. Ova faza dolazi s puno boli i bit će vrlo usredotočena na 'zašto'. Pitat ćete se 'Zašto se to dogodilo?' ili 'Kako mi je to mogao učiniti?'. Ljudi očajnički žele odgovore. Oni ne razumiju zašto je došlo odjednom do prekida i stalno traže odgovor zašto - objašnjava Kristina.

2. Poricanje

Šok i poricanje usko su povezani. Dok ljudi poriču prekid, oni traže informacije i uglavnom se usredotočuju na stvari poput: 'Ona ili on rekli su da će me voljeti zauvijek'.

Ostavljeni negiraju prekid i ne mogu se pomiriti s činjenicom da je gotovo. Misle da je to samo privremeno i drže se za neke riječi koje je njihov partner rekao ili obećao.

Poricanje može uključivati ​​pokušaj uvjeravanja da vaš partner nije ozbiljno mislio ili da će se predomisliti.

3. Pregovaranje

Ovo je faza koja može dovesti do pogoršanja situacije ili povratka bivšem, kaže Gulick. U pokušaju da se stvari poboljšaju ili da problem nestane, ljudi će početi pregovarati, sa sobom ili sa bivšim.

Tada će postavljat pitanja: 'Što trebam učiniti drugačije?' i 'Mogu li dobiti još jednu priliku i pokušati ponovno?'.

U ovoj fazi ljudi osjećaju čežnju i žale za bivšim partnerom. Sebe krive radi prekida (oni koji su ostavljeni) i pokušavaju doći do nekih stvari koje bi im pomogle u pomirbi.

U ovoj fazi možda se i možete pomiriti, ali vrlo često ljudi ne razmišljaju logično kada dođe do ovoga. Bitno je da i sebi i njemu date prostora i vidite na čemu ste sada.

4. Ljutnja

Jednom kad prođete kroz šok, poricanje i pregovaranje, stvarnost prekida počet će izlaziti na površinu.

Jeste li ljuti jer vas je partner prevario? Ljuti ste jer je prekid bio nenadan? Ljutite se na sebe ili na njih što niste više uložili u vezu? Vrlo često se ljutite radi ovakvih stvari. U ovoj fazi, Gulick kaže, moglo bi doći do ljubomore. U konačnici, ljutnja je često emocija koja se pojavljuje prije nego što se suočimo s dubljim osjećajima, poput povrijeđenosti, razočaranja, tuge, srama, bespomoćnosti itd.

5. Tuga

Kada završi ljutnja, onda dolazi tugovanje. U ovom trenutku polako prihvaćate stvarnost da se prekid dogodio, iako možda niste nužno prihvatili da je uistinu gotovo. Tugovati zbog veze je sasvim normalno i to se očekuje. Uostalom, izgubili ste osobu s kojom ste dijelili sve ili veći dio života.

Gullick primjećuje da to može potaknuti osjećaj depresije, praznine i apatije. Može doći i do sumnje u sebe, do očaja, usamljenosti i slično.

Ovo je posebno teška faza koju možete prijeći, ali dobra vijest je da, kad započnete obrađivati ​​te osjećaje tuge, moći ćete se početi iscjeljivati ​​i ići dalje.

6. Prihvaćanje

Svjetlo na kraju tunela. Kad počnete prihvaćati prekid, stvari će vam biti pozitivnije, a možda ćete čak i početi prepoznavati da ta veza nije bila zadnja za vas.

Znati ćete da prolazite kroz fazu prihvaćanja kad se odvojite od te osobe i kad se mentalno 'odmorite'.

- Kada krenete misliti o sebi kao o pojedincu, a ne samo o bivšem. Kada vidite nove početke, nadu i činjenicu da vani postoji netko drugi, onda ćete shvatiti da ste prihvatili da su stvari gotove - govori psihologinja Kristina.

7. Idete dalje

- Znate da ste doista krenuli dalje kada, ne samo da ste prihvatili prekid, nego ste se skroz odvojili od bivšeg. Sposobni ste preusmjeriti svoj fokus s veze i njega/nje na sebe, svoje potrebe i vlastitu vrijednost - dodaje ona.

Napokon ste prestali provjeravati njihove društvene medije, ne razmišljate stalno o njima i želite im sve najbolje, znajući da nećete biti dio njihovih života.

Ono što je najbitnije je da sada malo odvojite vremena za sebe i poradite na sebi. Kada budete spremni da upoznate nekog novog znati ćete, piše Mind Body Green.