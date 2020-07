Kruška vs. jabuka tip žene: Veća stražnjica je bolja za zdravlje

Masnoća na bedrima i stražnjici se naziva potkožnom masnoćom i ima drugačiju svrhu od one koju nalazimo u abdomenu - tu se radi o visceralnoj masnoći

<p>- Kod žena s građom tijela u obliku kruške, a koje su normalne tjelesne težine, veća je vjerojatnost da će imati sigurnu pohranu masnih stanica u usporedbi sa ženama koje su građene kao jabuka - rekao je glavni autor studije objavljene u časopisu Cell Metabolism dr. <strong>Norbert Stefan</strong>, stručnjak za dijabetes na Sveučilištu Tübingen u Njemačkoj.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Drugim riječima, nisu sve masnoće stvorene jednako. Dodatna masnoća na bedrima i stražnjici ima sasvim drugačiju svrhu od one koju nalazimo u abdomenu - njezina uloga je pozitivna za zdravlje</p><p>Imati malo više masnoće na stražnjici i bedrima moglo bi biti pozitivna vijest za zdravlje popunjenijih žena, navedeno je u studiji . Po spomenutoj studiji, bujnija stražnjica i bokovi sprječavaju masnoće da prodru dublje do unutarnjih organa, do srca i pluća i na taj način ih štite - manji je rizik od srčanog udara, moždanog udara i dijabetesa.</p><p>Istraživači su do ovog zaključka došli nakon praćenja raspodjele masnoća u tijelo kroz MRI skener i redovite zdravstvene preglede. Masnoća na bedrima i stražnjici se naziva potkožnom masnoćom, a ona koju nalazimo u abdomenu - to je visceralna masnoća.</p><p>- Visceralna masnoća oslobađa štetne kemikalije i masne kiseline koje mogu štetiti kardiovaskularnom sustavu i dovesti do visokog kolesterola, otpornosti na inzulin i dijabetes. Potkožno masno tkivo štiti srce - kaže dr. Stefan, a prenosi <a href="https://www.thehealthy.com/aging/healthy-aging/big-butts-live-longer/?_cmp=ReadUpRDUS&_ebid=ReadUpRDUS8142017&_mid=162314&ehid=31002C096782B03CFA834785CB9AAD877A2FE700&trkid=NL-RANDOM-081417" target="_blank">The Healthy</a>.</p><h2>'Visceralno je masno tkivo metabolički vrlo aktivno'</h2><p>Jednakog mišljenja su i stručnjaci iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. </p><p>- Prema rasporedu masnog tkiva razlikujemo tipove debljine. U abdominalnom tipu debljine, nazivanom još i visceralnim odnosno androidnim tipom kod kojeg se masno tkivo nakuplja u obliku jabuke, masno se tkivo gomila u području trbušne maramice i trbušnih organa. U ginoidnom se tipu masno tkivo nakuplja u obliku kruške odnosno taloži potkožno u području bokova i natkoljenica - objašnjavaju u <a href="https://www.hzjz.hr/sluzba-promicanje-zdravlja/debljina-i-reprodukcija/" target="_blank">HZJZ-u</a>.</p><p>- Visceralno je masno tkivo metabolički vrlo aktivno i luči čimbenike upale u krv pa je stoga opasnije od potkožnog masnog tkiva, koje je metabolički neutralno. Nakupljeno visceralno masno tkivo povećava rizik metaboličkih komplikacija – inzulinske rezistencije odnosno otpornosti na djelovanje inzulina, šećerne bolesti tipa 2, visokog krvnog tlaka, bolesti srčano-žilnog sustava, nealkoholne masne bolesti jetre, apneje u spavanju i drugih komplikacija. Opseg trbuha veći od 80 cm u žena, te veći od 94 cm u muškaraca u osoba bijele rase povećava rizik metaboličkih komplikacija debljine - pojasnili su.</p>