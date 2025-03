TREĆI POŽAR U JEDNOM DANU

DRAMATIČNA SNIMKA Auto se zapalio u Zagrebu: 'Vozio je u plamenu do autobusne stanice' ZAGREB - Došlo je do požara automobila na zagrebačkom Kvatriću, potvrdila nam je zagrebačka policija. "Auto se dovezao u plamenu do busne stanice. Plamen nisu mogli ugasiti vozači autobusa svojim aparatima jer je plamen bio prevelik", ispričala nam je naša čitateljica koja je snimila požar automobila. Vatrogasci su nam potvrdili da su ugasili požar.

