Kućice na kotačima: Prednosti i mane minimalističkog života

Sve više ljudi okreće se minimalističkom načinu života. Ne treba im puno stvari, a i troškovi su manji. Prema nekim procjenama, to je trend koji je u stalnom porastu posljednjih pet godina.

Malene kuće na kotačima ekološki su prihvatljivije, omogućuju vlasnicima život u pokretu, manji su troškovi, više se boravi vani na otvorenom zraku, manje je stvari, brzo se očiste...

No, imaju one i svojih nedostataka i ne bi svatko mogao živjeti u njima.

Na primjer, životni prostor je vrlo skučen, treba brinuti o nabavi vode, ali i pražnjenju spremnika od zahoda, kao i kod kamp kućica. Iako, dosta sićušnih kućica ima kompostne zahode, no i to je potrebno ponekad isprazniti i očistiti. Tu je i problem brzog koncentriranja mirisa i vlage te je potrebno češće provjetravati.

Svoj život u malom opisuje i bračni par na blogu 'Wife Me and Tea' (Supruga, ja i čaj). U dva tjedna su se suočili s curenjem klima uređaja, propuštanjem vode u kupaonici i potrganim zahodskim ventilatorom. Kažu da im je to bio vrlo stresan period. Iako se, kažu, kvarovi događaju stalno i posvuda, u tako malenom prostoru to se posebno osjeti.

Ipak, sretni su i zadovoljni svojim životom u malenom prostoru. I vrlo su ponosni na svoju kućicu. Pogledajte je u videu:

Gene Tampest je još jedan od stanovnika minijaturnih domova, a on je priznao da zbog financija živi tako ograničeno, ne užitka.

- Poput tihe većine osrednjeg staleža ili siromašnih urbanih stanovnika u skupim gradovima, živimo u sićušnim domovima ne zbog dizajna, već zato što je to sve što sa našim novcem možemo unajmiti - rekao je.

I dok neki unajmljuju, drugi polako grade i dorađuju svoje malene mobilne domove jer na njih gledaju kao ključ slobode.

'Za neme je to sloboda'

Jenna ima blog Tiny House Giant Journey i kaže da je gradila svoju kućicu sa vrlo malo sredstava i učila je tijekom tog procesa iz svojih pogrešaka. U konačnici se sve isplatilo jer ima svoj dom i nikakvih dugova za vratom. Osim toga, troškovi života su joj ovako vrlo mali.

- Volim imati mogućnost preseljenja svojeg doma kad god treba preseliti. Imam financijsku slobodu, mobilnost i vlasnik sam kuće (bez kredita), i to u mojim 20-im godinama života. To su samo neke od prednosti sićušne kuće - ispričala je.

Priznaje da bi voljela imati veći ormar u kućici, jer često ne zna kuda sa stvarima pa ih ima vrlo malo.

- Jedno ljeto sam bila pozvana na nekoliko vjenčanja i na svim fotografijama sam bila u istoj odjeći, to je bilo pomalo sramotno. Osjetila sam se nekako staromodno i siromašno, iako nisam niti jedno od toga - rekla je i dodala da zbog osovine mora paziti i koliko je kućica teška pa pomno bira što će staviti u nju. Često kada odlučuje između dvije stvari, bira onu lakšu.

Problem znaju biti i mirisi koji se brzo koncentriraju u tako malom prostoru, bili oni ugodni ili neugodni pa često provjetrava. Ali, kada je čišćenje i pospremanje u pitanju, ovakve kućice su, kaže, pravi raj - sve je jako brzo gotovo. Također, u tako malom prostoru važno je biti dobro organiziran, u suprotnom nastaje kaos.

'Preporodili smo se financijski i mentalno'

Tim i Sam koji se kriju iza bolga 'Tiffany the Tiny Home' kupili su svoj maleni dom, umjesto da ga grade. Kažu da su se preporodili, i financijski, jer su neovisni, i mentalno.

- Proces pripreme bio je zapravo samo odricanje od stvari i mentalna priprema za život u manje prostora. U roku od 90 dana riješili smo se većine svojih stvari. Nije bilo strašno teško to napraviti, jer znali smo već tada ne koristimo 75 posto prostora u kojem smo živjeli - rekli su.

Između ostalog, morali su se riješiti i sentimentalnih predmeta, to im je bio najteži dio.

- Oboje smo voljeli čuvati uspomene i skupljati suvenire s putovanja, a to je nešto što smo morali žrtvovati - dodali su.

Sada su im uspomene razglednice sa putovanja koje brižno slažu u jedan album. Troškovi života su im se znatno smanjili, dok u isto vrijeme uživaju putovati sa svojom malom kućicom i stvarati nove uspomene. Osim toga, sada puno više vremena provode u aktivnostima izvan kuće, na svježem zraku, prenosi Business Insider.

