Kućna hemodijaliza u Hrvatskoj: Pacijenti ne moraju u bolnicu

Hrvatska je uvela kućnu hemodijalizu, novi oblik liječenja bolesnika sa završnim stadijem kronične bubrežne bolesti, ona pacijentima omogućuje dijalizu u vlastitom domu, veću samostalnost i kvalitetniji život, istaknuto je u petak na predstavljanju novog programa u KB-u Dubrava. Program se za sada provodi u KB-u Dubrava, KBC-u Rijeka, KBC-u Split i KBC-u Sestre milosrdnice, a prvih sedam pacijenata već samostalno provodi hemodijalizu kod kuće. Riječ je o strateškom unaprjeđenju skrbi za bolesnike s kroničnim zatajenjem bubrega, a cilj je omogućiti kvalitetnu i sigurnu zdravstvenu uslugu što bliže mjestu stanovanja pacijenata, rekla je ministrica zdravstva Irena Hrstić. Projekt će, osim bolesnicima, olakšati život i njihovim obiteljima jer omogućuje liječenje u vlastitom domu, istaknuo je ravnatelj HZZO-a Zvonimir-Ante Korda.

Kućna hemodijaliza pacijentima donosi bolje kliničke ishode i veću kvalitetu života jer im omogućuje da liječenje provode u vrijeme koje sami odaberu, rekao je v.d. voditelja Odjela za dijalizu KB Dubrava Ivan Durlen. Naveo je da je u Hrvatskoj oko 2400 bolesnika na hemodijalizi te procijenio da bi za kućnu hemodijalizu u početku moglo biti prikladno do deset posto pacijenata. Pritom kandidati moraju biti sposobni samostalno provoditi liječenje ili imati pomoć druge osobe.

Uvođenjem kućne hemodijalize Hrvatska se svrstala među najrazvijenije europske zemlje koje bolesnicima s kroničnim bubrežnim bolestima mogu ponuditi suvremene metode nadomještanja bubrežne funkcije u vlastitom domu, rekao je predsjednik Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju Ivan Bubić. Najavio je i razvoj asistirane dijalize za starije i slabije pokretne bolesnike.

Posebnu važnost program ima za stanovnike otoka i drugih udaljenih područja koji često moraju dugo putovati do dijaliznih centara naglasio je voditelj Odjela dijalize KBC-a Split Ivo Jeličić.

Pacijenti su pokazali velik interes za novi oblik liječenja jer im omogućuje više slobodnog vremena i lakše usklađivanje terapije sa svakodnevnim životom, rekla je predsjednica Hrvatske udruge dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika Petra Sučić.

Da kućna hemodijaliza donosi veću samostalnost i slobodnije planiranje svakodnevnih aktivnosti posvjedočio je Mladen Horvat, prvi hrvatski pacijent koji se od veljače samostalno dijalizira kod kuće.

U KB-u Dubrava trenutno se liječi 80 bolesnika na kroničnoj hemodijalizi, 12 na peritonejskoj dijalizi, a dva pacijenta uključena su u program kućne hemodijalize.