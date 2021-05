Bojan Kljajić (31) iz Slavonskog Broda na prijedlog Udruge Chef kuha doma odlazi u Dansku i tamo će njemu i drugim njegovim kolegama iz svijeta kuhati kuhari Nome, najboljeg restorana na svijetu kojemu je vlasnik Rene Redzepi. Mlad, željan upoznati novo izuzetno je radostan zbog toga.

- Kolege iz 'Udruge Chef kuha doma' predložili su me za to putovanje. Noma je osim lokalnih COVID heroja koji su dali svoj doprinos u ovoj krizi tražila i 100 ljudi koji su ostavili traga u svojim sredinama. Mene su zbog kuhanja na Baniji nakon razornog potresa i u ovo vrijeme korone po svojim strogim kriterijima odabrali da im budem gost prvih dana lipnja ove godine kada planiraju otvoriti svoj novi restoran. Trenutno radim u jednom restoranu u Austriji koji će nakon popuštanja Covid mjera otvoriti svoja vrata. Obećali su mi da će me pustiti da odem u Dansku. Iskreno se nadam da će to biti jedno prelijepo iskustvo, da ću upoznati vrsne kuhare, a ako mi budu predložili da im nešto skuham biti će to slavonski čobanac - rekao je Bojan Kljajić.

Skroman mladić, priča da je već u životu prošao puno toga, prije nego je završio studij menadžmenta radio je kao konobar, a od prije pet godina sve je češće u kuhinji.

- Kuhao sam još dok sam bio student, uglavnom za sebe i prijatelje, a prvim kulinarskim vještinama naučile su me moja baka i majka, uglavnom je to u početku bilo kuhanje ajvara i rajčice za zimu. U biti radio sam puno toga, jer želim da jednog dana kada budem imamo svoj ugostiteljski objekt spojim iskustva od servisa do kuhinje - kaže Bojan.

Planova ima puno, ali ne želi o njima puno pričati, jer kaže u ovo vrijeme korone to je nezahvalno. Na kuhanje u potresom pogođenom području Bojan se odlučio kako bi pomogao unesrećenim ljudima kojima je svaka pomoć bila više nego dobrodošla. Prvo se prijavio u Crveni Križ i bio je u njemu nešto malo manje od tjedan dana, a zatim je prešao u Udrugu Chef kuha doma. Ukupno je na lokaciji Sisak i u općini Mošćenica kraj Petrinje bio oko dva mjeseca. To je bila samo jedna od lokacija na kojima je bilo organizirano kuhanje.

- Nisam uopće dvojio oko odlaska. Mlad sam i kuhar sam, ako mogu pomoći, zašto ne? Naša ekipa je skuhala više od 30 tisuća obroka. Organizacija je bila na vrhuncu, pa nije bilo praznog hoda. Također, hrana se nije bacala, sve smo iskorištavali i pazili smo da sve bude jako ukusno - kaže Bojan.

U konačnici, baš kako i sam Bojan kaže “dobro se dobrim vraća” tako su i oni ovim priznanjem nagrađeni za svoja dobra djela! Trenutno je u rodnom Slavonskom Brodu, došao je pomoći Jozefini Birindžić, pobjednici 8. sezone RTL-ovog serijala 321 kuhaj.

- Jozefina danas kuha za oko 60 gostiju koji će doći na degustaciju rakija i vina, odlučio sam joj pomoći kako bi sva jela pripremila onako kako je zamislila - rekao je Bojan. Jozefina je presretna zbog pomoći, ona kao i Bojan nije profesionalna kuharica, ali ono što njih dvoje umiju skuhati u rangu je najboljih, za što su uostalom dobili i zaslužena priznanja.