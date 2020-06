Kuhar skinuo čak 86 kilograma: 'Odjeća 6XL mi je bila premala'

Prije nego što je krenuo u borbu s kilogramima, Marko Vuković (32), inače kuhar, imao je zdravstvene probleme poput visokog krvnog tlaka, apneje i isprekidanog sna, što ga je potaknulo na dijetu

<p>Dakle, 218-86=132. Ovu je računicu dobro naučio <strong>Marko Vuković</strong> (32), kuhar restorana Roko u Biogradu. U posljednjih šest mjeseci, naime, od 218 kilograma promjenom prehrane došao je do 132. Smršavio je toliko da ga poznanici ne prepoznaju. Odlučio je pozabaviti se nakupljenim kilogramima kad je medicina doslovno digla ruke od njega.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: </p><p> </p><p>- Imao sam stravično visok tlak, a da to nisam ni znao jer mi nitko nikad nije rekao. Patio sam od apneje, isprekidanog sna, zbog čega sam stalno bio umoran i nisam dobro funkcionirao. Prije dvije godine, kad sam imao 207 kilograma, otišao sam po liječničku pomoć. No bilo je prekasno. Zbog svoje debljine nisam mogao obaviti ni pretrage, pa čak ni izmjeriti tlak, jer nisu imali traku koja bi obuhvatila moju ruku. Svi su mi govorili da se ništa ne može učiniti, iako su se neki liječnici zaista trudili. Nisam mogao na operaciju, nisam mogao primiti anesteziju, sve zbog kilograma. Zdravstvo mi je poručilo: ‘Ti si predebeo, idi doma i umri’. To mi je bio poticaj za promjene – priča nam biogradski kuhar Marko, kojem je sad mnogo lakše kretati se s 86 kilograma manje, a kaže i da mu je kuhinja “veća”, može se mimoići s kolegicom i bez problema proći kroz kuhinjska vrata, koja su mu prije “prijetila” da će se u njima zaglaviti.</p><p>Kuhara, koji taj posao radi već 15 godina, nije toliko “zeznula” profesionalna deformacija, odnosno kušanje jela dok ih kuha, nego upravo suprotno, nezdrava prehrana. Dogodilo mi se to kroz godine, različite životne situacije, razdoblja u kojima nisam mario ni za što, nisam se kretao, jeo sam nezdravo i pio alkohol, iskren je Marko.</p><p>- Radim sezonski kao kuhar, a kad bih došao kući, ne bi mi se dalo ništa kuhati nego sam jeo sendviče, i to s nogu. Izvan sezone nisam radio ništa, pa nisam imao volje ni za čim. Jedno vrijeme čak sam bio zamijenio noć za dan. Kilogrami su se gomilali. Nisam uopće imao volje boriti se s njima, opsjedale su me crne misli i nije me bilo briga jer se činilo preteško. Dovelo me do toga da mi je veličina 6XL bila premala. Supruga mi je naručivala odjeću preko interneta da bih je mogao odjenuti. Nije me nitko diskriminirao zbog debljine.</p><p>Osjetio bih poglede, ali nisu me dirali jer mi je bilo svejedno. Nakon što sam nekom vrstom operacije bez anestezije uklonio polipe u nosu, smanjili su se problemi sa sinusima i bolje sam spavao, pa sam imao više snage – kazuje nam Marko, koji je nakon toga preokrenuo životne navike i krenuo topiti kilograme.</p><p>- Nutricionista Željka Validžića upoznao sam ranije, ali pod njegov režim dao sam se tek 7. studenog jer je prvo trebala završiti sezona, a ja sam trebao dobiti vremena da se bavim sobom. Jer teško je, primjerice, pridržavati se pravila da ne jedeš nakon 18 sati i odeš leći oko 22 kad radiš do ponoći. Isprva mi je bilo vrlo teško, osobito prva dva tjedna. Željko mi je složio jelovnik kojeg sam se držao, a kad bih posustao, razgovarali smo. Izvrstan je motivacijski govornik - kaže. Odlazio je Marko i u šetnje sa psom Santosom, isprva kraće, a potom sve dulje i dulje.</p><p>- Poraslo mi je samopouzdanje, a s gubitkom prvih kilograma osjetio sam da je moguće nešto promijeniti. Krenuli smo od čišćenja organizma, u početku sam jeo samo juhe od povrća, a s vremenom mi je uvodio piletinu, tunu, ribu i puretinu, sve nemasno. Slatko sam izbacio i zamijenio ga voćem, u kojem ima šećera, a alkohol i energetska pića, koja sam puno pio, potpuno sam izbacio, tjesteninu i kruh također, pa čak i rižu, koju je zamijenio kus kus.</p><p>No napominjem da je to sve bilo pod strogim nadzorom nutricionista i prilagođeno meni osobno i mojem stanju organizma, u skladu s nalazima koje sam napravio, testovima, kilaži i krvnoj slici. Supruga je bila sa mnom na istoj dijeti, ali na nju nije imalo toliko učinka. Zato ne pokušavajte ovo sami kod kuće – dodaje uz smijeh.</p><p><strong>Željko Validžić </strong>(50) je nutricionist koji se u Njemačkoj školovao za to zanimanje i proveo većinu života, nakon što je odselio iz rodnog Kijeva. Marko ga je kontaktirao preko zajedničkih prijatelja.</p><p>- Nutricionizmom se bavim otprilike 15 godina te sam se u svom radu fokusirao na holistički pristup ljudskom zdravlju. Strategija koju sam razvio, temelji se na tome da pomoću regulacije tijela na prirodan način vraćam metabolizam u zdravu ravnotežu. U ovom procesu ne koriste se nikakvi lijekovi, proteinski napitci ili suplementi. U ovom procesu od presudne je važnosti hipotalamus, struktura koja se nalazi u središnjem dijelu našega mozga i koja je najvažniji kontrolni sustav vegetativnog živčanog sustava čovjeka. Hipotalamus je uključen u gotovo sve metaboličke procese, stoga bi se moglo reći kako je on centar zdravlja u našem tijelu. Međutim, zbog nezdrave prehrane i načina života, hipotalamus se može „dezorijentirati“ i tijelu slati krive signale što u konačnici vodi do prekomjerne težine i brojnih bolesti. Svojom strategijom vraćam hipotalamus u prvobitno stanje i oblikujem ga za dugoročno očuvanje pozitivnih rezultata i to razvijajući strategiju prilagođenu pojedincu. Ova strategija temelji se na ciljanoj promjeni prehrane koja uključuje uravnoteženost i prirodnu hranu, bez dodatnih lijekova i suplemenata. Rezultat toga je potpuni oporavak tijela, što možete vidjeti i na Markovom primjeru – kroz ovaj proces njemu se poboljšalo i zdravstveno stanje (šećerna bolest i oštećenje jetre). Ipak, najvažniji dio ovog procesa je stabilizacija težine i načina prehrane. Ovaj proces primjenjuje se kod svih ljudi kojima tijelo nije „u ritmu“ i kojima je potrebna optimizacija metabolizma, neovisno o njihovoj težini. Ovaj proces regulacije metabolizma nije ni na koji način povezan s dijetama, što mi je osobno veoma važno, te on predstavlja nove standarde nutricionizma - kaže nam nutricionist Željko Validžić.</p>