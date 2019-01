Zimsko kupanje ne može se usporediti s ljetnim, kad umjesto kupanja više vremena provodimo igrajući briškulu i trešetu na plaži. Kupanje zimi idealno je protiv gripe i prehlade, protiv stresa i depresije i ja ne znam da se ikad itko od nas svih ovih godina zbog takvoga kupanja prehladio. Ono daje božanstven osjećaj duha i tijela, kaže član udruge i opatijski liječnik Mario Sušanj, zvan Šuša.

Pojasnio je i razlliku između picigina na splitskim Bačvicama i opatijskog.

- Razlika između picigina na splitskim Bačvicama i našeg opatijskog je velika. More na Bačvicama je do kičice (gležnja), a naše – do kičmice. Velika razlika je i u splitskom balunu, odnosno našoj bali, kojom igramo picigin – pojašnjava Šuša.

On je na poznatom opatijskom kupalištu sa svojih 15 kukala, od kojih najstariji Goran Brozović ima 68 godina, 1. siječnja tradicionalno otvorio novu kupališnu sezonu.

Promiču zdravlje

Inače, vesela družina kupa se tijekom cijele godine, ljeti svaki dan, a zimi vikendima, čime, kažu, promiču zdravlje budući da je znanstveno dokazano kako kratkotrajno kupanje u hladnoj vodi ima mnoge povoljne utjecaje na zdravlje (jačanje imuniteta, elasticiteta krvnih žila, poboljšanje respiratorne funkcije, cirkulacije i metabolizma te subjektivnog osjećaja zdravlja).

- Promičemo zdrav način života, čisto more kao prirodni ljekoviti činitelj i bogomdanu klimu kraja u kojem živimo. A naša je velika želja da otvaranje novogodišnje kupališne sezone uz pomoć Grada i Turističke zajednice postane veća manifestacija ili čak festival, po uzoru na druge destinacije u svijetu. Najbliži je Portorož, gdje se prije nekoliko godina na Novoletnom skoku v morje kupalo više od 400 ljudi – govore nam Opatijski kukali.

Treba biti oprezan

- U more se nakon zagrijavanja ulazi postupno, a nakon kratkoga kupanja potrebno je slojevito se odjenuti. Nakon nekoliko minuta u hladnome moru čovjek se osjeća, tvrde, kao da je u toploj kadi. Kupanje obično traje dvadesetak minuta, nakon čega temperatura tijela pada na niskih 32 stupnja. Tad je vrijeme za izlazak. Pojam hidroterapije kao liječenja vodom pri kojemu se koriste fizikalna svojstva vode u terapijskim procedurama za poboljšanje zdravlja - pojasnio je Mario Sušanj.

- Brojne kliničke studije i ispitivanja dokazali su da kratkotrajno kupanje u hladnoj vodi ima pozitivan utjecaj na metabolizam, elasticitet krvnih žila, poboljšanje cirkulacije, jačanje imuniteta, rad dišnog sustava, tonusa kože, ima antidepresivno djelovanje, pomaže kod nesanice i djeluje stimulativno na poboljšanje općeg tjelesnog i psihičkog stanja. Plivanje je kao jedna od osnovnih fizioloških aktivnosti najbolje i najzdravije što čovjek može priuštiti svome tijelu i umu. Naravno da su za zimsko kupanje potrebne mjere opreza, kao što su zagrijavanje prije ulaska, polagano zaranjanje, utopljivanje i slojevito odijevanje nakon kupanja. Alkohol je zabranjen prije kupanja – objašnjava Sušanj.

Ljubav prema zavičaju

Opatijski kukali prerasli su u velike turističke promotore grada pod Učkom, pa je njihova “morska zdravica” uvrštena i u službeni kalendar opatijskog Adventa.

Osim kupanja u moru, tu su druge manifestacije u kojima sudjeluju Opatijski kukali, kao što su Opatijski karneval, Opatija carski grad te Balinjerada, odnosno poseban šou Kukala, svojevrsna parodija Sinjske alke u kojoj članovi u moru jašu drvene morske konjice te kopljima od bambusa gađaju balinjerade za punte.

- Tim aktivnostima, osim sportskim životom, promičemo zdravlje, ljubav prema rodnom kraju, povijest opatijskog turizma, prijateljstvo, humanost i pripadnost zajednici - zaključuju veseli opatijski plivači.

