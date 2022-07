Kupila je staru torbicu u second hand shopu pa u njoj pronašla dirljivo pismo i novčanice

Pri kupnji second hand stvari, dobro je pregledati sve džepove, jer se u njima može sakrivati nešto tajno i zanimljivo. Upravo to desilo se jednoj Amerikanki koja je kupila Coach torbicu za sitno novaca te u njoj našla pravo blago.

U videu Lynora Silverman, koja objavljuje pod @marthainfused, otkrila je da je u trgovini Vojske spasa, koji prodaje rabljene stvari, kupila kožnatu torbicu te je platila oko 7 dolara.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kod kuće je krenula prati torbicu te je prvo pogledala u sve džepove. Iznenadila se kad je otkrila kuvertu i u njih pismo, uz koje je bilo priloženo 300 dolara.

- Mislila sam bih mogla očistiti torbicu te sam izvadila preklop na dnu torbice, gdje me čekalo iznenađenje - izjavila je Silverman.

Pisamce je otkrilo neke dugo čuvane tajne.

- Imam troje djece. Moje će stvari dati Goodwillu kad umrem, pa njihovo nasljedstvo stavljam u sve svoje najdraže stvari. Torbu mi je poklonila suprugova prijateljica. Mislim da moj muž ne zna od kuda mi torbica, nosim je svaki dan te je dajem jer je moja djeca ne žele. Stoga, odi si sada kupiti novu torbicu - pisalo je u pismu uz priloženih 300 dolara. Autorica pisma je izvjesna Marta.

Video je postao viralan te je dobio 9,2 milijuna pregleda i 1,9 milijuna lajkova.

Ljudi su dali podršku ovoj ideji te su mnogi zaključili da je Marta - ikona i jako cool.

Zanimljive su ovakve priče, no mnogi su skeptični u autentičnost priče. No, zato je Silverman krenula u potragu za tom osobom, Marthom. U obližnjoj je second hand trgovini saznala da je Martha bila uistinu u dućanu i to zadnji put u prosincu. Sada ljudi na njezinom TikTok profilu čekaju rasplet te hoće li ona doći do Marte.

Ovaj potez je inspirirao Silverman da vrati novac na drugi način, pa je na koncu dala 'prvu ratu' - u traperice koje je dala u lokalni Godwill stavila je 100 dolara.

Sličan slučaj desio se nedavno i u Arizoni, kad je žena u second handu pronašla mozaik srca koji je napravila za dečka u srednjoj. Naravno, kupila ga je, platila tek oko 5 dolara i odlučila sačuvati, piše Bestlifeonline.

