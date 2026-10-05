Kupili ih na Kvatriću: Gljivama otrovano sedmero Zagrepčana, prodavale su se bez potvrde...

Nakon što se u Zagrebu sedmero ljudi otrovalo gljivama, Večernji list 5. listopada otkrio je da se na gradskim tržnicama gljive prodaju bez propisanih potvrda sanitarne inspekcije. Propisi su bili jasni: privatne osobe smjele su prodavati gljive samo uz potvrdu sanitarne inspekcije, i to na posebno određenom mjestu na tržnici. No, prema tadašnjim saznanjima, takvu potvrdu prodavači nisu ni tražili ni dobivali, a kontrole su bile slabe ili neučinkovite.

Dan ranije zabilježeno je da je proteklih dana bilo čak sedam slučajeva trovanja gljivama. Reporteri su posjetili i oboljele u bolnici, koji su otkrili da su otrovne gljive kupili na tržnici na Kvaternikovu trgu, dok su dvoje sami brali gljive. Ružica Pandžić (59) otrovala se s nećakinjom nakon što je od 30-godišnje kumice kupila "sive gljive". Joka Babić (43) u bolnici je završila s mužem i kćeri. Kumica od pedesetak godina, također s Kvatrića, rekla joj je da se zovu "sremčice".

Foto: Arhiva VL

“Sjećam se da su imale crne kapice. Kupila sam kilogram za 200 dinara, a kad smo pojeli, pozlilo nam je”, rekla je Babić. Novinari spomenutu kumicu nisu našli u posjetu tržnici, ali im je jedna druga prodavačica rekla da se spomenute gljive zovu “srnčice”.

Kupili su pola kilograma i odnijeli Hubertu Mikuliću iz Gljivarskog društva Zagreb. On im je rekao da su te gljive jestive i da ih narod inače zove “zajčeki” ili “kostanjevčice”, no da se lako mogu zamijeniti s jednom drugom, otrovnom, koja je tijekom branja možda mogla upasti u košaru s ostalim gljivama. Dodao je i da su gljive otrovne ako se skladište u najlonskoj vrećici.

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