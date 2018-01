'Kupio sam dvije košulje, ona većeg broja je kraća za 5 cm'

Kupio sam dvije košulje otprilike u isto vrijeme. Konfekcijski broj jedne je 45 a druge 45-46. No ona koja bi trebala biti veća ustvari je malo uža i poprilično kraća, požalio nam se čitatelj.

- Razlika u širini nije velik problem, iako se osjeti kad se podignu ili rašire ruke, no pet centimetara dužine znači da onu kraću ne mogu nositi uvučenu u hlače. Ni to nije problem ljeti, ali sad je hladno ako su leđa otkrivena - dodao je.

- Temeljnu oznaku odjevne veličine muških košulja predstavlja opseg vrata. Košulje su broj 45, pa bi obje trebale odgovarati osobi s opsegom vrata 45 centimetara. No veličina je uz opseg vrata određena i visinom, a oznake koje se odnose na uzrast su -1 i -3 - pojasnio je tekstilni stručnjak.

Dodao je da će košulja za nekog s opsegom vrata 45 i srednjeg rasta imati samo taj broj, za one niže trebala bi biti 45-1, a za visoke 45-3. Uz te dodane brojeve kupac bi trebao moći odabrati košulju koja bi mu u potpunosti pristajala. No mnogi proizvođači oznake veličina pojednostave. Ovdje bi jedna košulja mogla biti za nekog visine 170, a druga za nekog od 180. No modeli muških košulja mogu biti široki i uski, a i dalje iste odjevne veličine, kao u našem primjeru.

- Problemi vezani uz odjevne veličine javljaju se jer nisu ujednačene već svaka zemlja koja plasira svoje proizvode na naše tržište ima svoje oznake koje su često i nepotpune - napominje.

Dodao je da su prema europskim normama EN 13402-1, EN 13402-2 i EN 13402-3 definirane primarne i sekundarne mjere, postupci mjerenja i načini označivanja veličina odjeće.

- Kad bi sve zemlje EU primijenile te norme pri izradi svojih sustava odjevnih veličina problema sličnog ovome ne bi bilo i kupci bi bili puno zadovoljniji - rekao je tekstilni stručnjak.

Brojevi se razlikuju

Isti odjevni predmet, ovisno o zemlji, može imati različitu oznaku veličine. Najveće razlike su kod ženske odjeće. Isti komad odjeće imat će njemački i skandinavski broj 38, u Italiji je to 44, u Francuskoj i Španjolskoj 40, u Britaniji 12, za Amerikanku je to broj 10, a u Japanu 11-13. Naši brojevi najsličniji su njemačkima.

Skupljanje i pranje

Pri kupnji odjeće i odabiru veličine treba paziti i koliko će se taj odjevni predmet skupiti u pranju, a postotak treba pisati na deklaraciji. Pamuk se inače najviše skuplja. No traperice i hlače od kepera treba kupiti točno po mjeri jer, iako se skupe u pranju, pri nošenju se opet brzo rašire.

Ni cipele nisu iste

Od 44 do 46 su brojevi cipela koje kupujem, a veličina noge mi se ne mijenja, kaže čitatelj. Kod cipela je problem u obliku, neke su šire, neke uže, a svaki model ne pristaje svakom stopalu. Kod špičastih cipela broj uvijek treba biti veći nego kod onih “patkasta” oblika.